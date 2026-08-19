БИВЕРБРУК Уильям Максвелл Эйткет (Beaverbrook)

Британский газетный магнат, государственный и политический деятель.

Родился в небогатой семье пресвитерианского священника. В юности поменял много профессий; занимался предпринимательством и финансовыми операциями, отличался неразборчивостью в средствах и беспринципностью. К 1907 сколотил большое состояние, в 1909 основал Канадскую цементную компанию. В 1910 переехал в Велико­британию, установил дружеские отношения с видным представителем Консервативной партии, выходцем из Канады Э. Бонар-Лоу.

В 1910—1916 Б. – член палаты общин от Консервативной партии. В 1911 оказал помощь Бонар-Лоу в борьбе за пост лидера партии; в 1911 возведен в звание рыцаря. В декабре 1916 содействовал смещению Г. Асквита с поста премьер-министра и назначению на его место Д. Ллойд Джордж а. В 1917 получил титул барона; в 1918 занимал посты канцлера герцогства Ланкастерского и министра информации.

С 1916 по 1923 приобрел газеты «Дэйли Экспресс», «Ивнинг Стэндард», начал выпускать «Санди Экспесс», вскоре они стали одними из самых массовых периодических изданий в стране. Использовал принадлежавшую ему прессу для того, чтобы оказывать влияние на Консервативную партию и на политическую жизнь страны. В 1930—1931 вместе с другим газетным магнатом лордом Ротермиром организовал недолго просуществовавшую Объединенную имперскую партию, выступал за укрепление империи и безуспешно пытался сместить с поста лидера Консервативной партии С. Болдуина.

В конце 1930-х поддерживал Н. Чемберлена и его политику умиротворения.

В начале Второй мировой войны на посту министра авиационной промышленности (1940—1941) в правительстве У. Черчилля добился успеха в организации выпуска самолетов. В 1941—1942 — министр снабжения, в 1941 возглавил британскую делегацию на Московском совещании (29 сентября — 1 октября 1941) представителей СССР, США, Великобритании. Был сторонником скорейшего открытия второго фронта в Европе.

В 1942 — британский администратор программы ленд-лиза в США, 1943—1945 — лорд хранитель печати. В послевоенные годы критически относился к деятельности лейбористского правительства К. Эттли, выступал за сохранение империи, против членства Британии в Европейском экономическом сообществе. Написал ряд книг.

Сочинения:

Canada in Flanders. London, 1916;

Politicians and the Press. London, 1926;

Politicians and the War. 1914—1916. V. 1—2. London, 1928;

Men and Power. 1917—1918. London, 1956;

The Decline and Fall of Lloyd George. New-York, 1963;

The Divine Propagandist. New York, 1962;

My Early Life. Fredericton, 1962.

Автор статьи: А. Ю. Прокопов.

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