БИТВА ЗА КАВКАЗ
БИТВА ЗА КАВКАЗ - операции, проведенные советскими войсками с целью обороны Кавказа и разгрома вторгшихся в его пределы немецких войск в ходе Великой Отечественной войны.
В битве за Кавказ участвовали войска Южного, Северо-Кавказского и Закавказского фронтов, Черноморский флот, Азовская и Каспийская военные флотилии.
Главной задачей вермахта в летней кампании 1942 года было нанесение поражения советским войскам на южном фланге Восточного фронта, выход к Волге и Кавказу. Германия нуждалась в нефтяных и других ресурсах этого региона, чтобы продолжать глобальную войну на истощение противника. Одновременно с началом наступления на сталинградском направлении (см. Сталинградская битва) немецкое командование разработало операции по овладению Кавказом (директива от 23 июля 1942 года). После захвата Ростова одна группа немецких войск должна была обойти Главный Кавказский хребет с запада, захватив Новороссийск и Туапсе, а другая - с востока, захватив Грозный и Баку. Одновременно намечалось сломить советскую оборону в центральной части Главного Кавказского хребта и выйти в районы Тбилиси, Кутаиси и Сухуми. Противник намеревался парализовать базы Черноморского флота и установить непосредственную связь с турецкой армией, 26 дивизий которой были развернуты у границы СССР. Дальнейшее наступление должно было развиваться в направлении Ближнего и Среднего Востока. Прорваться на Кавказ должны были войска группы армий «А» (командующий - генерал-фельдмаршал В. Лист) в составе 1-й и 4-й танковых,17-й и 3-й (румынской) армий, часть сил 4-го воздушного флота (167 тысяч человек, 1130 танков, до 1000 самолетов).
Им противостояли 7 сильно ослабленных армий Южного фронта (командующий - генерал-полковник Р.Я. Малиновский), насчитывавших 112 тысяч человек, 121 танк и 130 самолетов 4-й воздушной армии. В резерве Малиновского имелось всего 2 дивизии. Советские войска не успели полностью подготовить свои оборонительные позиции, испытывали острый недостаток боеприпасов и горючего.
25 июля войска группы армий «А» перешли в наступление с плацдармов на нижнем течении Дона. За двое суток немецкие войска продвинулись вперед на 80 км. Их танковые и моторизованные части вышли на степные просторы Краснодарского края, создав угрозу прорыва к Северному Кавказу. 28 июля Ставка ВГК подчинила армии Южного фронта, отступившие за Дон, Северо-Кавказскому фронту (командующий - маршал С.М. Буденный). В оперативном отношении Буденному были подчинены также Черноморский флот (командующий - вице-адмирал Ф.С. Октябрьский) и Азовская военная флотилия (командующий - контр-адмирал С.Г. Горшков). Перед фронтом была поставлена задача во что бы то ни стало восстановить положение по южному берегу Дона. В конце июля войска Закавказского фронта (командующий - генерал армии И.В. Тюленев), прикрывавшие частью сил границу с Турцией, приступили к занятию рубежей в северных предгорьях Кавказа и перевалах Главного Кавказского хребта. Здесь была образована Северная группа Закавказского фронта (командующий - генерал-лейтенант И.И. Масленников), прикрывавшая подступы к Грозному и Махачкале. С 1 сентября Северо-Кавказский фронт, переименованный в Черноморскую группу (командующий - генерал-полковник Я.Т. Черевиченко) был включен в состав Закавказского фронта.
Наступление немецких войск первоначально развивалось быстрыми темпами. До середины августа советские части понесли большие потери и были отброшены от нижнего течения Дона к реке Кубань, а затем к западным предгорьям Кавказа. 5 августа противник захватил Ставрополь, 9 августа - Майкоп, 12 августа - Краснодар и Пятигорск. Однако попытка немцев прорваться к побережью Черного моря через предгорья западной части Главного Кавказского хребта успеха не имела. 25 августа части группы армий «А» вошли в Моздок, расположенный в 93 км от Грозного. Примерно такое же расстояние отделяло их от побережья Каспийского моря. 31 августа они продолжили наступление, рассчитывая захватить грозненский нефтеносный район. 2 сентября части 1-й танковой армии предприняли попытку прорваться к Грозному через Орджоникидзе, но соединения советской Северной группы навязали противнику тяжелые изматывающие бои, вынудив его пробиваться вперед с большими потерями. Контрудары советских войск с 6 по 12 ноября заставили немцев окончательно отказаться от наступления на Грозный и перейти к обороне.
С 19 августа развернулись ожесточенные бои на новороссийском направлении, где наступали войска 17-й армии. Попытка немцев прорваться к городу с ходу не удалась. Но 28 августа, возобновив наступление, германские части сумели прорвать левый фланг советской 47-й армии и 31 августа выйти к побережью Черного моря, захватив Анапу. Советские соединения, отступая, оставили Таманский полуостров, куда 1-2 сентября высадились 6 немецких дивизий из Крыма. Получив подкрепления, войска 17-й армии до 10 сентября захватили значительную часть Новороссийска. Дальнейшие их попытки прорваться вдоль побережья и через горы к Туапсе были сорваны войсками Черноморской группы Закавказского фронта. Противник пытался прорваться в Закавказье и через перевалы центральной части Кавказского хребта. Здесь действовали опытные немецкие и итальянские части, имевшие в своих рядах немало подготовленных альпинистов. Некоторые перевалы оказались во вражеских руках, но благодаря самоотверженным действиям оборонявшихся войск, действовавших в тяжелых условиях высокогорья, угроза выхода противника на южные склоны перевалов была ликвидирована.
В конце ноября противник и здесь перешел к обороне. В конце 1942 года немецкие войска удерживали важную в хозяйственном и стратегическом отношении Кубанскую область, но выполнить поставленные перед ними задачи - захват нефтеносных районов Кавказа, побережья Черного моря и прорыв на Ближний и Средний Восток - они не смогли, полностью исчерпав в боях свои наступательные возможности. Советские войска заплатили большую цену, чтобы остановить врага. Только безвозвратные потери частей Красной Армии на этом направлении до конца 1942 года составили более 192 тысяч человек. В то же время закончился оборонительный и начался наступательный период битвы за Кавказ. По решению Ставки ВГК войска Южного фронта генерал-полковника А.И. Еременко (создан 1 января 1943 года на базе Сталинградского фронта), развивая успех контрнаступления под Сталинградом, главными силами перешли в наступление на Ростов и частью сил на Тихорецк. Черноморская группа войск Закавказского фронта получила приказ наступать навстречу войскам Южного фронта - на Краснодар и Тихорецк. Северная группа войск (с 24 января преобразована в Северо-Кавказский фронт) должна была преследовать немецкую 1-ю танковую армию и наносить ей удары, наступая в направлении Моздока и Армавира. К 24 января Северная группа войск уже освободила Моздок, Минеральные Воды, Пятигорск, Ставрополь и Армавир. Одновременно войска Южного фронта, наступая на ростовском и тихорецком направлениях, в районе Сальска соединились с войсками правого крыла Закавказского фронта. 29 января Черноморская группа войск освободила Майкоп. 5 февраля она была включена в состав Северо-Кавказского фронта и, продолжая наступление, 12 февраля освободила Краснодар. Наступательные действия на Северном Кавказе продолжались до середины февраля. К этому времени войска трех фронтов при содействии Черноморского флота и Азовской военной флотилии продвинулись вперед от 160 до 600 км, освободили Чечено-Ингушетию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, большую часть Ростовской области, Ставропольский край и основную часть территории Краснодарского края. Сотни тысяч советских людей были спасены от насильственного угона на работу в Германию. Но изгнание противника потребовало больших жертв. Всего за 35 дней активных боевых действий безвозвратные потери советских войск достигли 69 600 человек.
Весной 1943 года советские войска вышли к Таманскому полуострову, где встретили упорное сопротивление противника на заранее подготовленном, глубоко эшелонированном рубеже обороны (т.н. «Голубой линии»), проходившем от Азовского моря до Новороссийска. Здесь держала оборону 17-я немецкая армия (16 дивизий). Попытки сломить ее ослабленными в предыдущих боях войсками Северо-Кавказского фронта не увенчались успехом. Летом 1943 года Красная Армия развернула мощное наступление на юго-западном направлении советско-германского фронта. Это благоприятствовало возобновлению наступления на Северном Кавказе. Северо-Кавказский фронт (командующий - генерал-полковник И.Е. Петров) получил приказ ликвидировать таманскую группировку противника. Командование фронта подготовило план Новороссийско-Таманской операции. Замысел заключался в том, чтобы нанести совместный удар с моря и суши по Новороссийску, овладеть им и развернуть наступление на Анапу, создав перед противником угрозу охвата его с юга. Одновременно севернее и южнее реки Кубань должны были наноситься удары с целью разгрома немецкой группировки по частям. Главный удар был направлен на Новороссийск. Наступление началось в ночь на 10 сентября мощной артиллерийской подготовкой и высадкой морского десанта в Новороссийском порту. Одновременно соединения 18-й армии перешли в атаку восточнее и южнее Новороссийска. Начался штурм города, длившийся шесть суток. 11 сентября перешли в наступление войска 9-й армии, а 14 сентября - 56-й армии. Большую помощь наступавшим войскам оказали Черноморский флот и Азовская военная флотилия. Высадкой десантов в тылу противника они не давали ему закрепляться на промежуточных рубежах. В начале октября бои на Таманском полуострове завершились. 3 октября войска 18-й армии освободили г. Тамань, а к утру 9 октября войска 56-й армии очистили всю северную часть полуострова. Вся территория кавказского региона теперь была очищена от противника.
Планы Германии по уничтожению советских войск, захвату богатейших сельскохозяйственных районов, источников нефти, проникновению в районы Ближнего и Среднего Востока были окончательно сорваны. Немецкая группа армий «А» понесла большие потери. Было убито около 275 тысяч и захвачено в плен свыше 6 тысяч солдат и офицеров противника. Враг лишился большого количества боевой техники и вооружения. Однако германскому командованию удалось в ходе отступления спасти от гибели и пленения значительную часть своих сил, которые оно впоследствии использовало на южном участке советско-германского фронта. В 1944 году для награждения советских воинов, не пропустивших немцев к кавказской нефти, была учреждена медаль «За оборону Кавказа», которую получили около 600 тысяч человек. Многие части и соединения были удостоены почетных наименований Анапских, Кубанских, Таманских, Темрюкских, а город Новороссийск за массовый героизм, мужество и стойкость, проявленные его населением и воинами Красной Армии, в 1973 году получил почетное звание «Город-герой».
Исторические источники:
Гречко А.А. Битва за Кавказ. М., 1967.
©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015