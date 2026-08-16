БИТВА ЗА КАВКАЗ

БИТВА ЗА КАВКАЗ - операции, проведенные советскими войсками с целью обороны Кавказа и разгрома вторгшихся в его пределы немецких войск в ходе Великой Отечественной войны .

В битве за Кавказ участвовали войска Южного, Северо-Кавказского и Закавказского фронтов, Черноморский флот, Азовская и Каспийская военные флотилии.

Главной задачей вермахта в летней кампании 1942 года было нанесение поражения советским войскам на южном фланге Восточного фронта, выход к Волге и Кавказу. Германия нуждалась в нефтяных и других ресурсах этого региона, чтобы продолжать глобальную войну на истощение противника. Одновременно с началом наступления на сталинградском направлении (см. Сталинградская битва ) немецкое командование разработало операции по овладению Кавказом (директива от 23 июля 1942 года). После захвата Ростова одна группа немецких войск должна была обойти Главный Кавказский хребет с запада, захватив Новороссийск и Туапсе, а другая - с востока, захватив Грозный и Баку. Одновременно намечалось сломить советскую оборону в центральной части Главного Кавказского хребта и выйти в районы Тбилиси, Кутаиси и Сухуми. Противник намеревался парализовать базы Черноморского флота и установить непосредственную связь с турецкой армией, 26 дивизий которой были развернуты у границы СССР. Дальнейшее наступление должно было развиваться в направлении Ближнего и Среднего Востока. Прорваться на Кавказ должны были войска группы армий «А» (командующий - генерал-фельдмаршал В. Лист ) в составе 1-й и 4-й танковых,17-й и 3-й (румынской) армий, часть сил 4-го воздушного флота (167 тысяч человек, 1130 танков, до 1000 самолетов).

Им противостояли 7 сильно ослабленных армий Южного фронта (командующий - генерал-полковник Р.Я. Малиновский ), насчитывавших 112 тысяч человек, 121 танк и 130 самолетов 4-й воздушной армии. В резерве Малиновского имелось всего 2 дивизии . Советские войска не успели полностью подготовить свои оборонительные позиции, испытывали острый недостаток боеприпасов и горючего.

25 июля войска группы армий «А» перешли в наступление с плацдармов на нижнем течении Дона. За двое суток немецкие войска продвинулись вперед на 80 км. Их танковые и моторизованные части вышли на степные просторы Краснодарского края, создав угрозу прорыва к Северному Кавказу. 28 июля Ставка ВГК подчинила армии Южного фронта, отступившие за Дон, Северо-Кавказскому фронту (командующий - маршал С.М. Буденный ). В оперативном отношении Буденному были подчинены также Черноморский флот (командующий - вице-адмирал Ф.С. Октябрьский) и Азовская военная флотилия (командующий - контр-адмирал С.Г. Горшков). Перед фронтом была поставлена задача во что бы то ни стало восстановить положение по южному берегу Дона. В конце июля войска Закавказского фронта (командующий - генерал армии И.В. Тюленев), прикрывавшие частью сил границу с Турцией, приступили к занятию рубежей в северных предгорьях Кавказа и перевалах Главного Кавказского хребта. Здесь была образована Северная группа Закавказского фронта (командующий - генерал-лейтенант И.И. Масленников), прикрывавшая подступы к Грозному и Махачкале. С 1 сентября Северо-Кавказский фронт, переименованный в Черноморскую группу (командующий - генерал-полковник Я.Т. Черевиченко) был включен в состав Закавказского фронта.

Наступление немецких войск первоначально развивалось быстрыми темпами. До середины августа советские части понесли большие потери и были отброшены от нижнего течения Дона к реке Кубань, а затем к западным предгорьям Кавказа. 5 августа противник захватил Ставрополь, 9 августа - Майкоп, 12 августа - Краснодар и Пятигорск. Однако попытка немцев прорваться к побережью Черного моря через предгорья западной части Главного Кавказского хребта успеха не имела. 25 августа части группы армий «А» вошли в Моздок, расположенный в 93 км от Грозного. Примерно такое же расстояние отделяло их от побережья Каспийского моря. 31 августа они продолжили наступление, рассчитывая захватить грозненский нефтеносный район. 2 сентября части 1-й танковой армии предприняли попытку прорваться к Грозному через Орджоникидзе, но соединения советской Северной группы навязали противнику тяжелые изматывающие бои, вынудив его пробиваться вперед с большими потерями. Контрудары советских войск с 6 по 12 ноября заставили немцев окончательно отказаться от наступления на Грозный и перейти к обороне.

С 19 августа развернулись ожесточенные бои на новороссийском направлении, где наступали войска 17-й армии. Попытка немцев прорваться к городу с ходу не удалась. Но 28 августа, возобновив наступление, германские части сумели прорвать левый фланг советской 47-й армии и 31 августа выйти к побережью Черного моря, захватив Анапу. Советские соединения, отступая, оставили Таманский полуостров, куда 1-2 сентября высадились 6 немецких дивизий из Крыма. Получив подкрепления, войска 17-й армии до 10 сентября захватили значительную часть Новороссийска. Дальнейшие их попытки прорваться вдоль побережья и через горы к Туапсе были сорваны войсками Черноморской группы Закавказского фронта. Противник пытался прорваться в Закавказье и через перевалы центральной части Кавказского хребта. Здесь действовали опытные немецкие и итальянские части, имевшие в своих рядах немало подготовленных альпинистов. Некоторые перевалы оказались во вражеских руках, но благодаря самоотверженным действиям оборонявшихся войск, действовавших в тяжелых условиях высокогорья, угроза выхода противника на южные склоны перевалов была ликвидирована.

В конце ноября противник и здесь перешел к обороне. В конце 1942 года немецкие войска удерживали важную в хозяйственном и стратегическом отношении Кубанскую область, но выполнить поставленные перед ними задачи - захват нефтеносных районов Кавказа, побережья Черного моря и прорыв на Ближний и Средний Восток - они не смогли, полностью исчерпав в боях свои наступательные возможности. Советские войска заплатили большую цену, чтобы остановить врага. Только безвозвратные потери частей Красной Армии на этом направлении до конца 1942 года составили более 192 тысяч человек. В то же время закончился оборонительный и начался наступательный период битвы за Кавказ. По решению Ставки ВГК войска Южного фронта генерал-полковника А.И. Еременко (создан 1 января 1943 года на базе Сталинградского фронта), развивая успех контрнаступления под Сталинградом, главными силами перешли в наступление на Ростов и частью сил на Тихорецк. Черноморская группа войск Закавказского фронта получила приказ наступать навстречу войскам Южного фронта - на Краснодар и Тихорецк. Северная группа войск (с 24 января преобразована в Северо-Кавказский фронт) должна была преследовать немецкую 1-ю танковую армию и наносить ей удары, наступая в направлении Моздока и Армавира. К 24 января Северная группа войск уже освободила Моздок, Минеральные Воды, Пятигорск, Ставрополь и Армавир. Одновременно войска Южного фронта, наступая на ростовском и тихорецком направлениях, в районе Сальска соединились с войсками правого крыла Закавказского фронта. 29 января Черноморская группа войск освободила Майкоп. 5 февраля она была включена в состав Северо-Кавказского фронта и, продолжая наступление, 12 февраля освободила Краснодар. Наступательные действия на Северном Кавказе продолжались до середины февраля. К этому времени войска трех фронтов при содействии Черноморского флота и Азовской военной флотилии продвинулись вперед от 160 до 600 км, освободили Чечено-Ингушетию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, большую часть Ростовской области, Ставропольский край и основную часть территории Краснодарского края. Сотни тысяч советских людей были спасены от насильственного угона на работу в Германию. Но изгнание противника потребовало больших жертв. Всего за 35 дней активных боевых действий безвозвратные потери советских войск достигли 69 600 человек.

Весной 1943 года советские войска вышли к Таманскому полуострову, где встретили упорное сопротивление противника на заранее подготовленном, глубоко эшелонированном рубеже обороны (т.н. «Голубой линии»), проходившем от Азовского моря до Новороссийска. Здесь держала оборону 17-я немецкая армия (16 дивизий). Попытки сломить ее ослабленными в предыдущих боях войсками Северо-Кавказского фронта не увенчались успехом. Летом 1943 года Красная Армия развернула мощное наступление на юго-западном направлении советско-германского фронта. Это благоприятствовало возобновлению наступления на Северном Кавказе. Северо-Кавказский фронт (командующий - генерал-полковник И.Е. Петров) получил приказ ликвидировать таманскую группировку противника. Командование фронта подготовило план Новороссийско-Таманской операции. Замысел заключался в том, чтобы нанести совместный удар с моря и суши по Новороссийску, овладеть им и развернуть наступление на Анапу, создав перед противником угрозу охвата его с юга. Одновременно севернее и южнее реки Кубань должны были наноситься удары с целью разгрома немецкой группировки по частям. Главный удар был направлен на Новороссийск. Наступление началось в ночь на 10 сентября мощной артиллерийской подготовкой и высадкой морского десанта в Новороссийском порту. Одновременно соединения 18-й армии перешли в атаку восточнее и южнее Новороссийска. Начался штурм города, длившийся шесть суток. 11 сентября перешли в наступление войска 9-й армии, а 14 сентября - 56-й армии. Большую помощь наступавшим войскам оказали Черноморский флот и Азовская военная флотилия. Высадкой десантов в тылу противника они не давали ему закрепляться на промежуточных рубежах. В начале октября бои на Таманском полуострове завершились. 3 октября войска 18-й армии освободили г. Тамань, а к утру 9 октября войска 56-й армии очистили всю северную часть полуострова. Вся территория кавказского региона теперь была очищена от противника.

Планы Германии по уничтожению советских войск, захвату богатейших сельскохозяйственных районов, источников нефти, проникновению в районы Ближнего и Среднего Востока были окончательно сорваны. Немецкая группа армий «А» понесла большие потери. Было убито около 275 тысяч и захвачено в плен свыше 6 тысяч солдат и офицеров противника. Враг лишился большого количества боевой техники и вооружения. Однако германскому командованию удалось в ходе отступления спасти от гибели и пленения значительную часть своих сил, которые оно впоследствии использовало на южном участке советско-германского фронта. В 1944 году для награждения советских воинов, не пропустивших немцев к кавказской нефти, была учреждена медаль «За оборону Кавказа», которую получили около 600 тысяч человек. Многие части и соединения были удостоены почетных наименований Анапских, Кубанских, Таманских, Темрюкских, а город Новороссийск за массовый героизм, мужество и стойкость, проявленные его населением и воинами Красной Армии, в 1973 году получил почетное звание «Город-герой» .

Исторические источники:

Гречко А.А. Битва за Кавказ. М., 1967.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015