БИСК Израиль Яковлевич

Родился 29.11.1921. В 1939–1940 гг. служил в армии по призыву. Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденом Красной звезды, медалями.

Окончил МГУ им. Ломоносова в 1949 г. Кандитаская диссертация : Немецкая мемуарная литература как источник как история Веймарской республики (Ленинградский государственный педагогический институт им А.И. Герцена, 1961).

Докторская диссертация : Пресса Веймарской республики как историчский источник (Томский государственный университет, 1974).

С 1963 по 1978 гг. – доцент, профессор кафедры истории Тамбовского государственного педагогического института. Читал курсы новой истории, историографии и источниковедения новой и новейшей истории. В 1978 г. И. Я. Биск приехал в Иваново. Работал профессором кафедры новой и новейшей истории и междударных отношений Ивановского государственного университета.

В 2002 г. И.Я. Биску было присвоено звание «Почетный работник высшего образования Российской Федерации».

Учителя : С.Д. Сказкин, А.С. Ерусалимский, И.М. Рейснер.

Область интересов : Новейшая история Германии, Веймарской республики, историография, источниковедение, теория и методология исторического исследования.

Сочинения: Курс лекций по источниковедению новой и новейшей истории. Тамбов, 1971;

Пресса Веймарской республики и финансовый капитал // ЕГИ 1974. М., 1975;

История исторической мысли в новое время (Зап. Европа XVIII в. – 90-е гг. XIX в.): Учебное пособие. Иваново, 1983;

История повседневной жизни населения в Веймарской республике. Иваново, 1990;

Пресса Веймарской Германии. Иваново, 1995;

Введение в писательское мастерство историка: Литературная форма исторического труда. Иваново, 1995.