БИРУНИ (полное имя Абу Рейхан Мухаммед ибн Ахмед аль-Бируни)

Один из величайших ученых-энциклопедистов мусульманского Средневе­ковья (наряду с Ибн Синой ), автор 146 атрибутированных трудов по математике, астрономии, физике, естественным наукам, географии, филологии, истории, бóльшая часть которых безвозвратно утеряна.

Некоторые арабские авторы по нисбе называли его ал-Хваризми, также был известен как ал-Устаз — «Учитель».

Родился в иранской семье в пригороде Кята, столицы Хорезма. Первые 25 лет жизни провел на родине, где изучал ал-‘улум ал-‘арабийа («арабские науки» — исламское вероучение, фикх , литературу и др.) и ал-‘улум ал-‘аджамийа («неарабские науки» — математика, астрономия, медицина и др.).

Одним из его учителей был известный математик и астроном Абу Наср Мансур ибн Ирак. В это время Б. публикует несколько работ и вступает в переписку с юным Ибн Синой. В 995 Хорезм был захвачен Ма’муном ибн Мухаммадом, эмиром Ургенча, и Б. направляется в Бухару, столицу государства Саманидов, где получает покровительство эмира Мансура II ибн Нуха.

Около 998 Б. переезжает в Горган, ко двору эмира Кабуса ибн Вушмгира из династии Зияридов. Здесь около 1000 он пишет первый из своих фундаментальных трудов — «Памятники минувших поколений», посвященный различным системам календарей и исторической хронологии.

Незадолго до 1008 Б. вернулся на родину, ко двору хорезмшахов из династии Мамунидов , где к нему относились с особым доверием и поручали деликатные дипломатические миссии. В 1117 Хорезм был захвачен султаном Махмудом Газнев и, и Б. с рядом других ученых отправился в Газни, столицу государства Газневидов , где и оставался до своей смерти.

Возможно, в качестве придворного астролога Б. участвовал в походах султана Махмуда в Индию и провел там несколько лет, собирая этно­графическую информацию, изучая санскрит и индуистскую философию в северо-западных районах страны.

Достоверные сведения о его официальном статусе при Махмуде отсут­ствуют; хронология деятельности Б. при Газневидах плохо отражена в источниках, но, видимо, он был обеспечен необходимыми условиями для исследовательской работы.

В 1030 Б. завершает фундаментальный труд по индологии — «Книгу, содержащую разъяснение принадлежащих индийцам учений, приемлемых разумом или отвергаемых» (в западной и российской науке более известна как «Индия»), где дает детальное описание географии страны, социальной структуры, этнографических особенностей, религиозно-философских воззрений и научных достижений индийцев.

Примерно тогда же он пишет небольшую «Книгу вразумления начаткам науки о звездах», посвященную математике и астрономии, где помимо основ этих наук дает общие географические представления своего времени: в соответствии с традицией Птолемея определяет сферическую форму Земли, делит обитаемую четверть на 7 климатов, подробно останавливаясь на персидской системе кешваров, и впервые в мусульманской литературе упоминает Варяжское море (бахр варанк) и народ варягов (варанк).

Основной своей задачей в географии Б. видел определение точных координат объектов относительно Мекки и друг друга: их долготы, широты и азимута. Собранные сведения и вычисления в основном сосредоточены в «Индии» и главной работе Б. по астрономии и математике — «Каноне Мас‘уда по астрономии и звездам», законченной также в 1030, но чуть позднее — в начале правления султана Мас‘уда ибн Махмуда. В этом труде Б. предполагает огненную природу Солнца и других звезд, в отличие от планет, высказывает идею тяготения, гипотезу движения Земли вокруг Солнца, делает расчет радиуса Земли и др. В целом математике и астрономии посвящены около 65 % трудов Б.

При султане Маудуде ибн Мас‘уде Б. написал трактат по минералогии «Собрание сведений для познания драгоценностей», основные части которого посвящены свойствам драгоценных камней и металлов, местам и способам их добычи и обработки. Раздел о железе содержит уникальные сведения о металлургии русов и славян.

Основной труд Б. по политической истории — «Книга повествования о делах Хорезма» — известен только в цитатах.

В конце жизни, будучи, по собственному утверждению, старше 80 лет (т. е. после 1050, хотя, согласно ал-Гаданфару, он умер в 1048), Б. работал над трудом «Фармакогнозия в медицине», посвященном лекарственным препаратам, где описал свойства более 880 растений и их производных, собрал и упорядочил около 4,5 тыс. терминов.

Сочинения:

Избранные произведения. Т. I—VII. Ташкент, 1957—1987;

Индия / Пер. А. Б. Халидова, Ю. Н. Завадовского. Репринт с изд. 1963 г. М., 1995;

Собрание сведений для познания драгоценностей (Минералогия) / Пер. А. М. Беленицкого. Л., 1963;

Книга об индийских рашиках / Пер. и прим. Б. А. Розенфельда // Из истории науки и техники в странах Востока. Вып. 3. 1963. С. 148—170;

Бируни и Ибн Сина. Переписка / Пер. Ю. Н. Завадовского. Ташкент, 1973;

Об отношениях между металлами и драгоценными камнями по объему / Пер. Б. А. Розенфельда и М. М. Рожанской // Из истории физико-математических наук на средневековом Востоке. М., 1983. С. 141—160.

Дополнительная литература:

Булгаков П. Г. Жизнь и труды Бируни. Ташкент, 1972;

Матвиевская Г. П., Сираждинов С. Х. Абу Райхан Бируни и его математические труды. М., 1978;

Розенфельд Б. А., Рожанская М. М., Соколовская З. К. Абу-р-Райхан Ал-Бируни, 973—1048. М., 1973.

Автор статьи: Е. С. Галкина.

© Российская Историческая Энциклопедия