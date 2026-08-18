БИЛЛЬ О ПРАВАХ В США (Bill of Rights)

Неофициальное название первых 10 поправок к Конституции США, определивших права и свободы граждан.

Вступил в силу 15 декабря 1791. С введением в действие Конституции 1787 демократическая оппозиция, опасаясь, что федеральные власти получили слишком много полномочий, требовала ускорить принятие закона о правах граждан. Под ее давлением Дж. Мэдисон, лидер Палаты представителей, вынес 25 сентября 1789 на рассмотрение Конгресса 19 поправок к Конституции. В конечном проекте закона их осталось 12.

Законодательные собрания штатов ратифицировали 10 по­правок, составивших Б. о п.: 1-я — свобода слова, совести, печати, собраний, право на подачу петиций; 2-я — право иметь и носить оружие; 3-я — запрет размещать на постой войска в частных домах без согласия владельцев; 4-я — неприкосновенность личности и имущества; 5-я — перечень прав личности в судебном процессе; 6-я — права обвиняемого в уголовном преступлении, в том числе на суд присяжных; 7-я — право на суд присяжных в гражданском процессе; 8-я — запрет на чрезмерные залоги и штрафы, на жестокие и необычные наказания; 9-я — подобное перечисление прав не отменяет те, что уже существуют; 10-я — полномочия, не закрепленные Конституцией за властями США , принадлежат властям штатов.

Принятие Б. о п. обеспечило федеральному правительству поддержку основных слоев белого имущего населения мужского пола, необходимую для дальнейшей консолидации страны и упрочения внутреннего и внешнего положения молодой республики.

Автор статьи: Э. М. Вовси.

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