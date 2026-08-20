БИЛЬДЕРБЕРГСКИЙ КЛУБ (Бильдербергская группа, Бильдербергская конференция)

Ежегодные неофициальные секретные встречи аристократической , научной, деловой и политической элиты ведущих стран Запада и руководителей крупнейших масс-медиа.

Возникновение Б. к. было обусловлено ростом антиамериканских настроений в Зап. Европе в середине 1950-х. Первоначальной задачей клуба стало развитие идей атлантизма (связей США с Зап. Европой).

Главным идеологом учреждения Б. к. выступил основатель Совета Европы Дж. Ретингер, которого активно поддержали супруг королевы Нидерландов Юлианы принц Бернхард, бывший премьер-министр Бельгии П. Ван Зеланд и глава голландской компании «Юнилевер» П. Рейкенс. Первая встреча прошла 29—31 мая 1954 в отеле «Де Бильдерберг» (близ г. Остербек, Нидерланды), откуда и произошло название клуба.

Первыми участниками стали представители европейской аристократии и такие известные политики, как Г. Молле , А. де Гаспери , Х. Гейтскелл , Ван Зееланд, Г. Киссинджер , Д. Рокфеллер и др. Основным принципом при выборе представителей от каждой страны было приглашение людей, выражающих различные взгляды (как консервативные, так и либеральные). В период «холодной войны» в повестке дня Б. к. преобладала антикоммунистическая и неоколониалистская тематика.

После распада СССР акцент сместился от проблемы «Запад — Восток» к тематике «Север — Юг» и традиционным вызовам современной безопасности (экономика, политика, экология, демография и др.). Заседания проводятся по тематическому принципу, результаты встреч не предаются огласке, имена участников до середины 1990-х также дер­жались в тайне. Участники получают именные приглашения и, несмотря на занимаемые посты и звания, принимают участие исключительно в «личном качестве».

Закрытость и негласность этих встреч дает повод сторонникам конспирологических теорий приписывать Б. к. роль мирового теневого или параллельного правительства (наряду с Трехсторонней комиссией, многие члены которой являются и членами Б. к.).

Представляется, что роль Б. к. следует рассматривать как важную дополнительную площадку для наведения мостов и взаимного зондажа, что является неотъемлемой частью тайной дипломатии в эпоху глобализации. Вместе с тем, в отличие от Давосского экономического форума и других вариантов встреч «без галстуков» влиятельных деятелей, ставших неотъемлемыми атрибутами международной жизни, Б. к. демонстративно сохраняет закрытый формат и играет лишь консультативную роль, не принимая важных политических решений.

Автор статьи: М. А. Липкин.

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