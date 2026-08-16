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БИЛЬБАО БАРКИН Франсиско (Francisco Bilbao Barquin)
Чилийский политик и мыслитель.
Либерал и социальный утопист, антиклерикал, поклонник и пропагандист христианского социализма Ламенне. После публикации в 1844 его работы «Чилийские нравы» был осужден, а книга сожжена палачом.
Эмигрировал во Францию, где сотрудничал с республиканцами и социалистами во время революции 1848.
В 1849 вернулся в Чили, где в 1850 стал лидером «Общества равенства». После его разгрома эмигрировал в 1851. Участвовал в политической жизни Перу и Аргентины. Написал утопические работы «Правительство свободы», «Америка в опасности».
Автор статьи: А. А. Щелчков.
© Российская Историческая Энциклопедия
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