БИХАР
Штат в Индии.
Расположен на востоке страны, на Индо-Гангской равнине. Площадь 94 163 кв. км. Население 103,8 млн чел. (2011). Административный центр — Патна.
В древности на территории Б. существовали империя Маурьев (IV—III вв. до н. э.) и империя Гуптов (IV—VI вв.). В VIII—XII вв. Б. входил в состав государств Палов и Сенов, а с конца XII до середины XVIII в. в Делийский султанат, империю Великих Моголов и Бенгальское навабство. В 1757—1765 подчинен британцами.
С 1911 Б. — провинция Британской Индии. С 1950 — штат Республики Индия.
В Б. прожил большую часть жизни и достиг просветления в Бодх-Гая Будда. В Б. также жил основатель джайнизма Махавира. Б. — штат низкого уровня социально-экономического развития и один из наименее урбанизированных штатов Индии. Отсталость Б. объясняется консервативностью его аграрной структуры, малоземельем и нищетой крестьянства, 45 % которого составляют сельскохозяйственные рабочие. По числу мигрантов, уходящих в поисках работы в другие штаты, Б. уступает только Уттар-Прадешу.
Автор статьи: В. П. Кашин.
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