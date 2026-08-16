БИДАР

Княжество в Южной Индии, входило в состав государства Бахмани .

Тюркский военачальник Касим Барид, а затем его сын Амир Барид стали фактическими правителями государства при последних Бахманидах. В 1542 Али Барид провозгласил себя шахом и правителем княжества со столицей в Бидаре. В союзе с другими деканскими султанатами правители Бидара участвовали в войнах с Виджаянагаром , затем с Великими Моголами.

В 1619 Бидар был разгромлен войсками Биджапура и вошел в его состав.

Автор статьи: Е. Ю. Ванина.

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