БИЧУРИН И СОВРЕМЕННОСТЬ, МУЗЕЙ

БУК Чебоксарского района Чувашской Республики «Музей «Бичурин и современность» на родине Н. Я. Бичурина открыт на основании постановления главы администрации Чебоксарского района от 5 апреля 2001 года.

В деле создания «храма муз» вложен кропотливый труд многих людей: руководителей района, краеведов.

Сегодня музей «Бичурин и современность» - местная достопримечательность, хранилище памятников материальной и духовной культуры жителей, населяющих Чебоксарский район. С удовольствием наведываются в музей местные жители, приезжают зарубежные делегации. Частыми гостями стали представители из Китая , Турции, Словакии и так далее.

«Жемчужиной» музея является зал «Научный подвиг Бичурина». Экспозиция посвящена основоположнику российской школы синологии и монголоведения, лауреату Демидовских премий (1834 год, 1837 год, 1842 год, 1849 год), члену-корреспонденту Российской академии наук (1828 год), действительному члену Азиатского общества в Париже (1831 год), научному сотруднику Азиатского департамента Министерства иностранных дел Российской империи (1826 год) Никите Яковлевиче Бичурину (1777-1835 годы). Зал пополняется научными трудами ученого и оформляется в виде читального зала научных трудов.

Для этих целей в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации «О присуждении грантов Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства» от 13 октября 2004 года № 480-рп Чебоксарскому районному музею присужден грант.

Реализация данного проекта решила информационную ограниченность провинциального населения, не имевшего возможности ознакомиться с богатейшим творческим наследием Н.Я. Бичурина, также дала основание для создания историко-культурного синологического центра на базе музея и созданию востоковедческой базы данных.

Иллюстрации:

Музей «Бичурин и современность».