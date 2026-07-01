БИЧЕРАХОВ Лазарь Федорович

Войсковой старшина царского производства, полковник производства Временного правительства ( предположительно июль 1917), генерал-майор Великобритании (сентябрь 1918), генерал-майор производства Временного всероссийского правительства (16 ноября 1918).

Брат Г. Ф. Бичерахова. Окончил Московское (Алексеевское) военное училище (1905). В 1909—1912 участвовал в боевых действиях в Иране, получил несколько ранений, стал инвалидом.

В годы Первой мировой войны командовал сотней, с 1917 — партизанским (сводным) отрядом на Кавказском фронте. Руководил эвакуацией русского имущества из Ирана в 1-й половине 1918.

По соглашению с Бакинским СНК в июле 1918 участвовал в боях против турецких войск, наступавших на Баку (см . Бакинская коммуна 1918 ). В августе и начале сентября 1918 захватил весь плоскостной Дагестан, провозгласил Кавказско-Каспийский союз с центром в Порт-Петровске, сам возглавил правительство. Партизанский отряд был развернут в Кавказскую армию и флот (30 тыс. чел., 107 орудий, 221 пулемет, 8 бронеавтомобилей, 3 бронепоезда, 9 военных судов, 73 легковых и грузовых автомобиля).

В начале ноября 1918 войска Б. потерпели поражение в боях за Порт-Петровск от турецких войск под командованием Иззет-паши и 11 ноября 1918 эвакуировались в Баку.

В январе 1919 под давлением английского командования и руководства Добровольческой армии Б. вынужден навсегда уехать за границу. Жил в Англии, Франции, Германии. В последние годы находился в доме престарелых.

Сочинения:

Интервью Л. Ф. Бичерахова // Казачество. Мысли современников о прошлом, настоящем и будущем казачества / Под ред. А. П. Богаевского. Париж, 1928;

Славный путь: Генерал Бичерахов о В. Г. де Базиле // Часовой. Париж. 1934. № 135—136.

Автор статьи: А. Ю. Безугольный.

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