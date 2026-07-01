БИБИКОВ Дмитрий Гаврилович

Государственный деятель, генерал-адъютант, генерал от инфантерии.

Участвовал в Отечественной войне 1812 , сражался под Смоленском, Витебском и Бородином . В 1819 перешел на гражданскую службу. Он получил должность киевского военного губернатора, затем — подольского и волынского генерал-губернатора.

В 1838 Николай I поручил Б. управление военными и гражданскими делами Юго-Западного края. Здесь Дмитрий Гаврилович проводил активную политику русификации: предоставлял преимущество русским перед поляками на административных постах, проверял право польской шляхты на дворянство, после чего часть польской шляхты была переведена в податное сословие. Б. лишил католическое духовенство права земельного владения.

В 1846—1847 он ввел на вверенной ему территории правила, регулирующие отношения крестьян и помещиков.

В 1848 Б. стал членом Государственного совета , а в 1852 возглавил Министерство внутренних дел. На этом посту он развернул дорожное строительство, чтобы наладить снабжение армии. Он ввел систему регулярных рекрутских наборов, что было особенно важно перед Крымской войной .

В 1855 Бибиков вышел в отставку по болезни. Погребен в Александро-Невской лавре .

Автор статьи: В. Л. Телицын.

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