БИАНТ

Древнегреческий философ, сын Тевтама.

Занимался общественной деятельностью, известен мудростью судебных решений. Причислялся к семи мудрецам Греции.

Биография Б., написанная Диогеном Лаэртским , состоит из стереотипных исторических анекдотов из жизни мудрецов и высказываний, ставших афоризмами, приписываемых Б.

Сохранилось предание об участии Б. в обороне Приены от лидийцев; о встречах его с лидийскими царями Алиаттом и Крезом и об успешном посредничестве в пограничном споре между Приеной и Самосом. После смерти Б. был посвящен теменос Тевтамейон, что свидетельствует о его заслугах перед Приеной.

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