БЕЙТ ЭЛЬ-ВАЛИ

Скальный храм в Нижней Нубии, на западном берегу Нила , в 50 км к югу от Асуанской (Высотной) плотины.

Создан в правление Рамсеса II; самый малый из его храмов за пределами Египта. Б. посвящен Амону-Ра, однако в нем также находились статуи Исиды , Хора и «элефантинской» триады (Хнум, Сатис, Анукис, см.: Египет Древний ), богов-покровителей южных пределов страны.

Б. широко известен своими раскрашенными рельефами со сценами побед Рамсеса II над врагами (сирийцами, нубийцами, ливийцами), принесения даров покоренными нубийцами и др.

В связи с угрозой затопления водами о. Насер Б. и два других нубийских храма римского времени (Калабша и Кертасси), были перенесены на о. Новая Калабша, где составили храмовый комплекс.

Автор статьи: В. А. Головина.

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