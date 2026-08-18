БЕЙТ ЭЛЬ-ВАЛИ
Скальный храм в Нижней Нубии, на западном берегу Нила, в 50 км к югу от Асуанской (Высотной) плотины.
Создан в правление Рамсеса II; самый малый из его храмов за пределами Египта. Б. посвящен Амону-Ра, однако в нем также находились статуи Исиды, Хора и «элефантинской» триады (Хнум, Сатис, Анукис, см.: Египет Древний ), богов-покровителей южных пределов страны.
Б. широко известен своими раскрашенными рельефами со сценами побед Рамсеса II над врагами (сирийцами, нубийцами, ливийцами), принесения даров покоренными нубийцами и др.
В связи с угрозой затопления водами о. Насер Б. и два других нубийских храма римского времени (Калабша и Кертасси), были перенесены на о. Новая Калабша, где составили храмовый комплекс.
Автор статьи: В. А. Головина.
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