БЕЙЛИСА ДЕЛО

Судебный процесс по обвинению еврея Менахема Менделя Бейлиса (1874—1934) в ритуальном убийстве 12 марта 1911 незаконного сына киевского мещанина Ф. Чиркова и А. Ющинской подростка Андрея Ющинского.

На трупе, обнаруженном в пещере в предместье Киева, насчитали 47 колотых ран. Черносотенная пресса сначала в Киеве, потом и в других городах страны начала обсуждать тему «ритуального убийства». Несмотря на то что подтверждения этой версии не нашлось (несколько раз арестовывали содержательницу притона В. Чеберяк), в июле по подозрению в убийстве был арестован 37-летний приказчик кирпичного завода Бейлис.

В январе 1912 дело было передано в суд. Под влиянием общественного протеста в России (обращение «К русскому обществу (по поводу кровавого навета на евреев)», составлено В. Г. Короленко , подписали 82 человека: писатели, ученые и общественные деятели) и за границей, в июне дело было отправлено на доследование.

В мае 1913 дело вновь передано в суд. В связи с отказом председателя Киевского окружного суда вести дело, а представителей киевской прокуратуры — поддерживать обвинение, в Киев были отправлены товарищ прокурора Петербургского окружного суда О. Ю. Виппер и судья из Умани А. Ф. Болдырев.

Процесс начался 25 сентября 1913 и длился более месяца. Бейлиса защищали лучшие российские адвокаты , и, несмотря на позицию судьи, присяжные оправдали подсудимого.

После суда Бейлис с семьей уехал в Палестину, затем в США , где и умер, написав книгу «История моих страданий».

Автор статьи: В. Л. Телицын.

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