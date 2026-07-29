БЕЙБАРС I АЗ-ЗАХИР Рукн ад-Дин

Султан Египта (1260—1277).

Родом из половцев (кипчаков), бежавших от монголов в Анатолию. Там он был обращен в рабство и в 18 лет куплен для корпуса мамлюков египетского султана ас-Салиха.

Его описывают как человека высокого, стройного, очень сильного и при этом умного, сообразительного, энергичного. Эти качества вкупе с хитростью и безжалостностью позволили ему выдвинуться среди мамлюков-бахритов. Уже молодым военачальником он прославился в битвах против крестоносцев , одержав блестящие победы при аль-Мансуре и Фаркуре, пленив при этом французского короля Людовика IX Святого и его братьев.

В 1250 Б. стал одним из вождей заговорщиков, свергнувших египет­ского султана Туран-шаха, последнего султана из династии Айюбидов . Сначала власть захватили его подельники — вожди мамлюков Айбек и Кутуз. Но оба они погибли в результате заговоров, а к гибели Кутуза Б. непосредственно приложил руку. Однако этому предшествовали знаковые для всего региона события.

В 1260 в Сирию вторглись монгольские орды под командованием внука Чингисхана (смотрите Монгольская империя ), завоевателя Ирана Хулагу-хана. Именно Б. разгромил не знавших дотоле поражений монголов и спас от завоевания Сирию и Египет. Он рассчитывал на благодарность Кутуза , однако султан обошел его при раздаче провинций. В октябре того же года Б. сверг и убил султана и завладел престолом.

В истории египетского народа Б. остался великим героем, «монголобойцем», одержавшим уже в качестве султана ряд побед над монголами в Сирии. При нем Египет процветал, переживая экономический и культурный подъем.

Б. подчинил всю Сирию, изгнав оттуда и монголов, и крестоносцев в новой войне 1265, а затем присоединил к Египту Цезарию, Яффу, Хайфу, Цфат, Рампу и Тир. В 1268 была взята штурмом одна из главных твердынь христиан на Востоке — Антиохия . В 1271 Б. расправился с ассасинами, разрушив один за другим их горные замки, распространил свое господство на оба берега Красного моря, укрепился в Хиджазе и Йемене. В 1273 он перешел через Евфрат и нанес несколько поражений монголам в их собственных владениях, а в 1276 совершил победоносный поход в Судан.

Свой последний поход Б. совершил в Анатолию, где опять разбил монголов под Эльбистаном.

За годы пребывания Б. на престоле на него были совершены десятки покушений, но султан успевал первым уничтожать своих противников. При его жизни даже возник миф, что он может оказаться одновременно в разных местах. Так было до тех пор, пока он «сам себя не обогнал» — по одной из версий, став причиной собственной смерти. Многие источники сообщают, что в Дамаске во время пира Б. решил отравить главу сирийских Айюбидов эмира аль-Малик аль-Кахира, но перепутал чаши, сам выпил отравленное вино и умер через две недели в мучениях.

Автор статьи: А. М. Родригес.

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