БЕТАНКУР БЕЛЬО Ромул Эрнесто (Betancourt Bello)
Политический деятель Венесуэлы, «отец венесуэльской демократии».
Участник движения 1928 против диктатуры Х. В. Гомеса (1908—1935). В молодые годы — сторонник демократических преобразований. В 1941 основал национал-реформистскую партию Демократическое действие (Acción Democrática). В 1945—1948 и в 1959—1964 — президент Венесуэлы.
В период 2-го президентского срока во внешней политике проводил курс на усиление проамериканской ориентации (поддержка программы «Союз ради прогресса», непризнание Кубинской революции 1959), во внутренней — на подавление революционного и демократического движения. Сторонник создания в Венесуэле представительной демократии европейского образца. В 1964—1972 жил в Европе и США. С 1974 — пожизненный сенатор Венесуэлы.
Сочинения:
Venezuela: política y petróleo. Barcelona, 1978;
Obras selectas. En 4 v. Barcelona, 1978;
Antología política. Caracas, 1990;
Archivo de Rómulo Betancourt. En 3 v. Caracas, 1988—1991.
Автор статьи: Л. А. Ивкина.
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