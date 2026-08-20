БЕТАНКУР БЕЛЬО Ромул Эрнесто (Betancourt Bello)

Политический деятель Венесуэлы, «отец венесуэльской демократии».

Участник движения 1928 против диктатуры Х. В. Гомеса (1908—1935). В молодые годы — сторонник демократических преобразований. В 1941 основал национал-реформистскую партию Демократическое действие (Acción Democrática). В 1945—1948 и в 1959—1964 — президент Венесуэлы.

В период 2-го президентского срока во внешней политике проводил курс на усиление проамериканской ориентации (поддержка программы «Союз ради прогресса», непризнание Кубинской революции 1959 ), во внутренней — на подавление революционного и демократического движения. Сторонник создания в Венесуэле представительной демократии европейского образца. В 1964—1972 жил в Европе и США. С 1974 — пожизненный сенатор Венесуэлы.

Сочинения:

Venezuela: política y petróleo. Barcelona, 1978;

Obras selectas. En 4 v. Barcelona, 1978;

Antología política. Caracas, 1990;

Archivo de Rómulo Betancourt. En 3 v. Caracas, 1988—1991.

Автор статьи: Л. А. Ивкина.

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