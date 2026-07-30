БЕТАНКУР АВГУСТИН АВГУСТИНОВИЧ

Генерал-лейтенант, архитектор, строитель, инженер-механик и организатор транспортной системы Российской империи.

Бетанкур в Испании

Августин Бетанкур родом из испанского города Пуэрто-де-ла-Крус, что на острове Тенериф. Родился 1 февраля 1758 г. Полное имя – Августин Хосе Педро дель Кармен Доминго де Канделария де Бетанкур и Молина.

Детские годы А. Бетанкур провел в Париже, получив там всестороннее образование. По поручению испанской короны изучал в странах Западной Европы системы судоходства, каналов, паровых машин и т. п.

В 1798 г. занимался устройством оптического телеграфа, соединяющего Мадрид и Кадис. Организовал испанский корпус инженеров путей сообщения, став с 1800 г. генерал-инспектором этого корпуса и членом совета финансового управления. В 1803 г. началась его работа на посту интенданта армий и главного директора почт.

Карьера Бетанкура в России

В результате беспорядков в Испании А. Бетанкур был вынужден уехать за границу. Сначала местом его проживания стал Париж, однако уже в 1808 г. он перебрался в Россию, где поступил на русскую службу в чине генерал-майора. Находясь на русской службе, он занимался различными проектами: преобразованием Тульского оружейного завода, строительством пушечного литейного дома в Казани, здания Экспедиции заготовления государственных бумаг, московского экзерциргауза (соврем. Манеж), улучшением старых машин на Александровской мануфактуре и др. Его проект, созданный в 1809 г., был положен в основу учреждения института инженеров путей сообщений, который он возглавлял всю жизнь.

С 1816 г. А. Бетанкур председательствовал в комитете о городских строениях в Санкт-Петербурге, в 1819 г. возглавил Главное управление путей сообщения и по должности вошел в состав Комитета министров Российской империи. На этом посту он находился вплоть до 2 августа 1822 г.

Был похоронен на Смоленском лютеранском кладбище в Санкт-Петербурге. В 1979 г. его прах и надгробный памятник перенесли в «Некрополь XVIII века» на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.

Бетанкур в Нижнем Новгороде

Особое место в трудовой деятельности Бетанкура занял Нижний Новгород. Именно здесь было решено открыть крупнейшую в Европе ярмарку. После одобрения Александром I проект Нижегородской ярмарки, подготовленный А. Бетанкуром, был 3 ноября 1817 г. передан на рассмотрение Кабинета министров и получил одобрение. Став реализатором собственного проекта, А. Бетанкур каждое лето (1817 – 1823) проводил в Нижнем Новгороде. В 1818 г. разметили территорию будущего местоположения каждого здания ярмарки. К 1823 г. основная часть запланированных архитектором работ была завершена.

Личная жизнь

А. Бетанкур в 1790 г. женился на Анне Ивановне Журдан, англичанке с французскими корнями. После смерти мужа она уехала с дочерьми в Брюссель, затем перебралась в Версаль.

У А. Бетанкура было четверо детей: три дочери – Каролина, Аделина, Матильда, и сын Альфонс.