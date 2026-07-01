БЕСТУЖЕВ-РЮМИН ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ

Сведений о ранних годах жизни Петра Михайловича практически нет. Известно, что он родился 28 июля 1664 г. Отец его был стольником.

Начало службы

В 1701 г. Бестужевы получили от царя право именоваться Бестужевыми-Рюмиными. В это время Б. был воеводой в Симбирске.

В 1705 г. царь направил Б. в Вену и Берлин. По возвращении в Россию началась его государственная служба. В 1712 г. последовало его назначение гофмейстером к герцогине Курляндской Анне Иоанновне, которая к тому времени уже овдовела. Б. должен был управлять ее делами. Пробыв на этой должности около года, Б. был оправлен в Гаагу для контроля за политическими делами.

С 1715 г. – обер-гофмейстер при дворе Анны Иоанновны в Митаве. Пытался оказывать влияние на политические дела, однако в 1720 г. получил запрет вмешиваться в дела государства, сосредоточившись на исполнении своих непосредственных обязанностей. Фактически он должен был докладывать рижскому генерал-губернатору о всех «интересных» случаях, которые происходили при дворе герцогини.

Интриги

В 1725 г. Б. вместе с Анной Иоанновной прибыл в столицу. Предпринял попытку утвердить у власти в Курляндии Морица Саксонского, но столкнулся с А.Д. Меншиковым. За участие в придворных играх Б. приказали выслать из Митавы, однако за него заступилась Анна Иоанновна.

В 1728 г. Б. арестовали и привезли в столицу. Вскрылись его хищения при дворе Курляндской герцогини. Но и тут он получил поддержку в лице своих сыновей.

Опала

После восшествия на престол Анны Иоанновны Б. получил назначение нижегородским губернатором. Своим назначением Б. был недоволен, что неизбежно дошло до Анны Иоанновны. Не успев приступить к обязанностям губернатора, Б. был отправлен в деревню, в которой он пробыл до 29 августа 1737 г. Успешная карьера сыновей Б. позволила ему добиться разрешения переехать в Москву или в ту деревню, которую он сам выберет.

Приход к власти Елизаветы Петровны изменил положение семьи Бестужевых. Сын Б. Алексей, попавший в опалу в последние годы царствования Анны Иоанновны, получил должность вице-канцлера. Елизавета Петровна своим указом удостоила Б. графского титула.

Точная дата смерти Б. неизвестна. Исследователи определяют 1743 г.

Семья

Супруга – Евдокия Ивановна Талызина. Дети: Аграфена, Михаил, Алексей.