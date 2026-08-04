БЕССМЕРТНЫЙ ЮРИЙ ЛЬВОВИЧ

Выдающийся отечественный историк- медиевист , доктор исторических наук , профессор .

Наряду с Л. М. Баткиным , А. Я. Гуревичем и другими принадлежит к числу блестящих историков-реформаторов, существенно обновивших и обогативших своими исследованиями отечественную медиевистику 1960—1990-х. Сын репрессированного служащего.

В 1945 в качестве командира минометной роты в составе 1-го Белорусского фронта участвовал в боевых действиях в Польше и Пруссии. Закончил с отличием исторический факультет МГУ . Специализировался по аграрной истории на кафедре средних веков у А. И. Неусыхина, С. Д. Сказкина и Е. А. Косминского. После окончания университета в 1949 несколько лет сочетал научные занятия с работой учителем истории в средней школе.

Кандидатская диссертация (1958) — «Хозяйство крупных вотчин в Лотарингии во 2-й половине XII в. и в XIII в.». Докторская диссертация (1969) — «Социальный строй феодальной деревни в период роста товарно-денежных отношений (По северофранцузским и западнонемецким материалам XII—XIII вв.)».

Творческий путь Б. можно условно разделить на три периода. В 1960—1970-х, занимаясь аграрными исследованиями по материалам поместных и рентных описей XII—XIII вв. междуречья Сены и Рейна, он по­ставил (в целях модернизации марксизма ) новые для отечественной медиевистики проблемы. В частности, внес большой вклад в разработку и решение проблемы внутренней перестройки средневековой деревни под влиянием ее рыночных отношений с городом: распространение «феодальной аренды», денежной формы ренты, появление «нового серважа» и многое другое. Ему принадлежит также новое понимание природы средневекового серважа. Он одним из первых стал применять математические методы в исторических исследованиях.

С конца 1970-х — начала 1980-х центр научных интересов Б. сместился в совершенно новую тогда область исторических исследований — историческую демографию. Им был предложен и разработан принципиально новый подход к изучению демографической истории Средневековья — так называемая новая демографическая история. Суть ее заключается в том, чтобы изучать не столько «демографическую статистику» (для Средних веков ее практически не существует), а прежде всего особенности демографического поведения средневековых людей, неотделимые от присущих им ценностных ориентаций и их «картины мира». При таком подходе на первый план выходят не цифры, а представления и отношения людей того времени к семье и браку, сексу и детям, болезни и смерти. Данный подход Б. реализовал в книгах и статьях.

С начала 1990-х интерес Б. к средневековым представлениям «демо­графического характера» логично перерос в более широкий интерес к истории частной жизни и повсе­дневности, истории чувствований и ценностей (например, «счастья»), социокультурных представлений средневековых людей. При их анализе он отдавал предпочтение микроисторическому и разработанному им казуальному подходам. С этой целью им был основан в 1996 альманах «Казус: Индивидуальное и уникальное в истории» и организован постоянно действующий семинар, разработаны и реализованы несколько научных проектов (в том числе совместный с Институтом истории Общества Макса Планка в Геттингене) и проведены несколько круглых столов и конференций. Итогом всей этой работы явились, помимо ряда статей, два подготовленные под его руководством и с его активным участием коллективных труда.

В течение всей своей творческой жизни Б. занимался еще одной (любимой) темой — историей средневекового рыцарства. В конце 1970-х —1980-е он активно работал над книгой «Французское рыцарство в эпоху классического Средневековья». К сожалению, вначале более срочные дела, а затем преждевременная смерть помешали осуществить мечту его жизни и не дали ему завершить работу над этой монографией, которую в 1990-е он обдумывал и писал уже под иным ракурсом и новым названием «Рыцари, рыцарство, рыцарственность».

Немалый вклад Б. внес в разработку проблем историописания. Горячий сторонник антропологически ориентированной истории и истории ментальностей, он вместе с А. Я. Гуревичем много сделал для распространения и реализации в советской историографии идей ее основателей (М. Блока, Л. Февра, Ж. Дюби , Ж. Ле Гоффа и др.), объединявшихся вокруг французского журнала «Анналы», а в период наступления «кризиса» этого направления в западной историографии принимал активное участие в дискуссиях вокруг судьбы школы Анналов и в связи с появлением на ее «обломках» новых направлений.

Для стиля научной работы Б. были характерны не только постоянное обновление научных тем, но и скрупулезный анализ источников, умение найти нетривиальные подходы и методики при их изучении.

Талантливый организатор, умевший не только генерировать идеи и ставить сложные научные задачи, но и создавать для их решения плодотворные творческие коллективы, он долгие годы руководил основанной им группой по исторической демографии, преобразованной позднее в Центр истории частной жизни и повседневности ( Институт всемирной истории РАН ), воспитал немало учеников, успешно защитивших под его научным руководством диссертации и продолжающих изучение поставленных им научных проблем.

Сочинения:

Некоторые проблемы социально-политической истории периода Каролингов в современной западноевропейской медиевистике // Средние века. Вып. 26. М., 1964. С. 104—116;

Феодальная деревня и рынок в Западной Европе XII—XIII вв. М., 1969;

Некоторые вопросы применения математических методов в исторических исследованиях современных историков // Математические методы в исторических исследованиях. М., 1972. С. 3—14;

Крестьян­ская семья во Франции IX в.: Заметки о статье Э. Коулмен «Детоубийство в раннее Средневековье» // Средние века. Вып. 39. М., 1975. С. 240—244;

Предпосылки и характер крестьян­ских движений во Франции XIV в. // Французский ежегодник. 1974. М., 1976. С. 205—225;

К демографиче­скому изучению французской деревни IX в.: Люди и имена // Советская этнография. 1981. № 2. С. 51—67;

Мир глазами знатной женщины IX в.: К изучению мировосприятия каролингской знати // Художественный язык средневековья. М., 1982. С. 83—107;

«Феодальная революция» X—XI вв.? // Вопросы истории. М., 1984. № 1. С. 52—67;

К изучению обыденного сознания западноевропейского средневековья // Советская этнография. 1987. № 1. С. 36—44;

Матримониальное поведение во Франции XI—XIII вв. // Одиссей. Человек в истории. М., 1989. С. 98—115;

Брак, секс и любовь в средние века // «Пятнадцать радостей брака» и другие сочинения французских авторов XIV—XV вв. / Сост. и отв. ред. Ю. Л. Бессмертный. М., 1991. С. 282—310;

Казус Бертрана де Борна, или «Хотят ли рыцари войны?» // Казус. М., 1999. С. 131—147;

Рыцар­ское счастье — рыцарское несчастье: Западная Европа, XII—XIII вв. // В своем кругу. Индивид и группа на Западе и Востоке Европы до начала нового времени. М., 2003. С. 51—87.

Дополнительная литература:

Бессмертный Ю. Л. Пути медиевиста в СССР // Французский ежегодник. М., 2002. С. 247—271;

Гуревич А. Я. Историк и история. К 70-летию Ю. Л. Бессмертного // Одиссей. Человек в истории. 1993. М., 1994. С. 209—217;

Габдрахманов П. Ш., Блонин В. А. Из переписки с Ю. Л. Бессмертным // Там же. С. 218—231;

Homo historicus. К 80-летию со дня рождения Ю. Л. Бессмертного. В 2 кн. М., 2003 (полная библиография работ Б.);

Бессмертная О. Ю. [Памяти Ю. Л. Бессмертного] // Индивидуальное и коллективное в истории: Материалы международной конференции. Саратов, 2004. С. 6—14;

Ее же. Вокруг последних работ Ю. Л. Бессмертного // Казус: Индивидуальное и уникальное в истории. 2003. Вып. 5. М., 2003. С. 479—483, 576—594.

Автор статьи: П. Ш. Габдрахманов.

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