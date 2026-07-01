БЕСЕДА ЛЮБИТЕЛЕЙ РУССКОГО СЛОВА

Литературное общество, существовавшее в Санкт-Петербурге в 1811—1816.

Создано по инициативе А. С. Шишкова. Разработанный им устав общества утвержден императором Александром I 17 февраля 1811.

Б. л. р. с. состояла из 4 попечителей, 24 действительных членов, разделенных на 4 разряда, 33 почетных членов и членов-сотрудников, в число которых входило большинство известных литераторов 1810-х. Активные члены общества с позиций «архаизма» выступали против литературных и языковых новаций, олицетворяемых творчеством Н. М. Карамзина , сторонники которого создали в 1815 литературное общество «Арзамас».

Принято трактовать Б. л. р. с. как проявление консервативной оппозиции реформаторским планам Александра I и патриотического подъема русского дворянства накануне Отечественной войны 1812.

Общество сыграло важную роль в формировании консерватизма 1-й четверти XIX в. Печатный орган — «Чтения в беседе любителей русского слова» (1811—1815. Ч. 1—19).

Автор статьи: П. В. Акульшин.

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