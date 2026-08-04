БЕРНАЛ Джон Десмонд

Английский физик и общественный деятель.

Выпускник Кембриджского университета (1922). С 1938 — профессор Лондонского университета . В 1935—1945 занимался проблемой противовоздушной защиты и был научным советником штаба объединенных операций. Б. принадлежат научные труды по структурной кристаллографии.

Основоположник науковедения. Исследовал структуры стриролов, гормонов, витаминов, белков, вирусов и др. В 1933 предложил берналовскую модель льда, объяснявшую поведение воды во всех состояниях.

Автор трудов о роли и месте науки в жизни общества, ее философском значении и взаимосвязи с техникой.

Б. — один из создателей концепции научно-технической революции . В книге «Мир без войны» (1958) он нарисовал картину общества, освобожденного от ужаса войн и использующего все научные достижения на благо людей. Член Лондонского королевского общества (1937), иностранный член АН СССР (1958). Президент-исполнитель Президиума Всемирного совета мира (1959—1965). Лауреат Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1953).

Автор статьи: Д. К. Кнорре.

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