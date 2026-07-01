БЕРН (Bern)

Фактическая столица Швейцарии, место расположения правительства, парламента и центрального банка, город федерального значения, столица германоязычного кантона Берн.

Расположен на р. Ааре. Основан в 1161 герцогом Церингенским Бертольдом V. В 1218, после смерти Бертольда V, Б. стал вольным имперским городом . Вокруг него складываются союзы городов. В 1339 под Лаупеном войско Б. одержало победу над войском коалиции дворян и городов во главе с Фрибуром. Это усилило позиции Б. в борьбе за региональную гегемонию. Вокруг Б. образовался кантон и союз городов.

В 1353 Б. вошел в Швейцарскую конфедерацию (заключив договор «Бернская союзная грамота»). В 1405 деревянный Б. сгорел при пожаре. В XVI в. началась его каменная застройка. Бернский кафедральный собор Св. Винцента строился с 1421 по 1893. В 1415 Б. присоединил Ааргау, в 1536 — Во.

В 1474—1477 Б. выступил лидером антибургундской коалиции против Карла Смелого , война с которым закончилась разгромом Бургундии. В 1528 в Б. победила Реформация .

Б. вместе с Цюрихом одержал победу над католическими кантонами под Вильмергеном в 1712, обеспечив военно-политический баланс реформаторских и католических кантонов. Власть в Б. сосредоточилась в руках нескольких семейств патрициата, контролировавших Большой совет.

В 1749 в Б. был раскрыт демократический антипатрицианский заговор С. Хенци. В 1798 Б. был занят французскими войсками, Ааргау и Во получили самостоятельность. Б. входил в Гельветическую республику в 1798—1803. С 1799 в Б. находилась ее директория.

В 1813 в условиях продвижения австрийских войск через Швейцарию в Б. был восстановлен дореволюционный режим. В 1830—1840-е в Б. усилилось влияние либералов, он стал одним из центров борьбы с Зондербундом в 1847. В Б. заседал швейцарский сейм.

С принятием конституции Швейцарии в 1848 Б. стал ее фактической столицей.

В XIX — начале ХХ в. Б. был одним из центров европейской демократической и социалистической эмиграции, в ХХ в. — одним из мировых финансовых центров.

Автор статьи: А. В. Шубин.

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