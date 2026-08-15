БЕРМОНДТ-АВАЛОВ Павел Рафаилович

Руководитель Белого движения в Прибалтике.

Князь Авалишвили. Полковник (1917). Монархист. Участвовал в обороне Киева от войск Украинской народной республики в 1918. В 1919 сформировал отряд в Прибалтике (в составе Западного корпуса), отказался подчиниться приказу Юденича о прибытии в Эстонию.

5 сентября 1919 провозгласил создание Русской Западной добровольческой армии и возглавил ее в звании генерал-майора. Не признавал независимости Латвии, действовал в союзе с немцами. В октябре 1919 осадил Ригу. В ноябре был разбит латвийскими и эстонскими войсками, в декабре отступил в Германию.

В 1921 эмигрировал в Германию. В 1939 был арестован гестапо . Через полтора года по личному заступничеству Муссолини Б-А. был выслан в Италию, затем переехал в Белград. В 1941 выехал в США.

Сочинения:

Документы и воспоминания. Гамбург, 1925.

Автор статьи: О. М. Минник.

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