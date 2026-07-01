БЕРЛИНСКАЯ (ПОТСДАМСКАЯ) КОНФЕРЕНЦИЯ

Берлинская (Потсдамская) конференция руководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании, состоявшаяся 17 июля – 2 августа 1945 г., занимает в мировой истории особое место. Конференция в Потсдаме (кодовое название «Терминал») была встречей победителей над фашистской Германией и ее союзниками. Лидеры антигитлеровской коалиции – И.В. Сталин , Г. Трумэн, У. Черчилль и сменивший британского премьер-министра в ходе конференции К. Эттли – собрались в пригороде столицы разгромленного третьего рейха, чтобы заложить основы послевоенного мира. Их сопровождали министры иностранных дел трех Правительств В.М. Молотов , г-н Д.Ф. Бирнс и г-н А. Иден, начальники штабов и другие советники.

В период с 17 по 25 июля состоялось 9 заседаний. После этого конференция была прервана на 2 дня, на то время, когда объявлялись результаты общих выборов в Англии. 28 июля К. Эттли вернулся на конференцию в качестве премьер-министра в сопровождении нового Министра Иностранных Дел г-на Э. Бевина. Состоялось еще 4 заседания. За время конференции имели место регулярные встречи глав трех правительств, сопровождаемых министрами иностранных дел, и регулярные совещания министров иностранных дел.

Место проведения конференции.

Место проведения Потсдамской конференции, в отличие от Ялтинской, было определено без серьезных споров между союзниками. В Москве организация встречи в освобожденном советскими войсками Берлине в советской зоне оккупации рассматривалась как признание заслуг и вклада Советского Союза и его армии в разгром фашизма и освобождение народов Европы от нацистской тирании. Делегации США и Великобритании прибыли 15 июля и накануне конференции Черчилль и Трумэн пораздельно посетили Берлин и осмотрели его развалины. Делегация СССР во главе со Сталиным прибыла в Берлин поездом 16 июля, где её встретил главнокомандующий группой советских оккупационных войск в Германии маршал Жуков . Поскольку Берлин был сильно разрушен, выбор пал на расположенный поблизости от него Потсдам, где хорошо сохранился дворец Цецилиенхоф. Для проведения конференции были отведены 36 из 176 помещений дворца. Делегации же размещались на виллах в потсдамском районе Бабельсберг — советская делегация разместилась на вилле, ранее принадлежавшей генералу Людендорфу. Рабочей комнатой американцев служил бывший салон кронпринца, бывший кабинет кронпринца служил рабочей комнатой советской делегации.

Германский вопрос.

Центральное место в ходе переговоров занимали вопросы европейского урегулирования, прежде всего германский. Политические условия обращения с Германией на послевоенный период, знаменитые четыре «Д» - демократизация, демилитаризация, денацификация и декартелизация, были легко согласованы между участниками конференции.

Большое значение для судеб Европы и всего мира имела достигнутая договоренность о том, что германский милитаризм и нацизм будут искоренены и в будущем приняты другие меры, чтобы Германия никогда больше не угрожала своим соседям или сохранению мира во всем мире. При этом союзники не намерены уничтожить или ввергнуть в рабство немецкий народ. Союзники намеревались дать немецкому народу возможность подготовиться к тому, чтобы в дальнейшем осуществить «реконструкцию своей жизни на демократической и мирной основе».

Положение в освобожденных государствах Европы.

Серьезные разногласия обнаружились, когда перешли к обсуждению положения в освобожденных государствах. Американский президент потребовал «немедленной реорганизации теперешних правительств Румынии и Болгарии» в качестве условия установления с ними дипломатических отношений и последующего заключения мирных договоров. При этом Трумэн считал возможным проявить особое расположение к Италии и предложить оказать ей поддержку в вопросе о вступлении в только что созданную Организацию Объединенных Наций, что нашло поддержку со стороны СССР. Три правительства включили подготовку мирного договора для Италии, как первоочередную задачу, в число срочных и важных задач, которые должны быть рассмотрены Советом министров иностранных дел, поскольку Италия первая из держав оси порвала с Германией, в поражение которой она внесла материальный вклад, и сейчас объединилась с союзниками в борьбе против Японии.

Американская делегация предложила подписать два отдельных документа с рекомендациями по Италии и другим странам – сателлитам Германии, в то время как советская сторона выступала за единый документ. Англичане, в свою очередь, мотивировали собственную неготовность установить дипломатические отношения и согласиться со вступлением Румынии и Болгарии в ООН тем, что правительства этих стран представляли «коммунистическое меньшинство». При активной позиции СССР по этому вопросу, в итоговос протоколе конференции было записано, что правительства трех держав, «каждое в отдельности, согласны изучить в ближайшее время в свете условий, которые будут тогда существовать, вопрос об установлении в возможной степени дипломатических отношений с Финляндией, Румынией, Болгарией и Венгрией до заключения мирных договоров с этими странами».

Разработкой этих договоров предстояло заняться созданному решением конференции Совету министров иностранных дел (СМИД) пяти держав: СССР, США, Великобритании, Франции и Китая. По решению конференции Совет должен был заседать в Лондоне, и состоять из Объединенного Секретариата, подлежащего созданию Советом. Каждого министра иностранных дел должен был сопровождать заместитель высокого ранга, должным образом уполномоченный вести работу в отсутствие его министра иностранных дел, и небольшой штат технических сотрудников.

Польский вопрос.

Не менее остро в Потсдаме проходило и обсуждение польского вопроса, который в годы войны наиболее полно вместил в себя межсоюзнические противоречия по послевоенному устройству мира. Политическая ситуация в Польше, приход к власти там просоветских сил не устраивали Лондон и Вашингтон. Однако, не отказываясь от борьбы за Польшу, им пришлось под давлением обстоятельств пойти на признание польского временного правительства расширенного состава на основе «ялтинской формулы» и прекратить отношения с польским правительством Т. Арцишевского в Лондоне. Надежды на укрепление в Польше позиций своих сторонников американцы и англичане связывали с предстоящими в Польше выборами. В связи с этим большое значение приобрел в Потсдаме вопрос о закреплении новой западной границы Польши, лишь в общих чертах согласованный союзниками в Крыму. По сути, речь шла о суверенитете и государственности Польши, возрождавшейся после нацистской оккупации в новых территориальных границах. Для Советского Союза это был также вопрос его территориальной безопасности, связанный с послевоенным миром в Европе и созданием прочных гарантий против новой агрессии со стороны Германии. Новая западная граница рассматривалась союзниками как большой шаг навстречу послевоенной Польше.

Президент США первоначально предложил отложить признание польско-германской границы по Одеру – Нейсе до мирной конференции, что противоречило согласованному в Ялте. Он мотивировал свой отказ тем, что это ущемит интересы Германии, лишит ее четверти пахотных земель и угольных ресурсов и тем самым помешает выплате ею репараций. Черчилль оказался еще более категоричен, заявив в ходе заседания 21 июля 1945 г.: «Я считаю, что поляки не имеют права взять себе эту часть Германии».

Реакция И. В. Сталина была взвешенной и опиралась на достигнутые в Ялте решения по Польше. Кроме того, он предложил пригласить в Потсдам польскую правительственную делегацию для выяснения ее мнения, чтобы соблюсти демократические приличия и спросить мнение заинтересованных лиц, а не действовать за их спиной.

В конечном счете, вопрос решился на компромиссной основе в пользу поляков. Союзники согласились, что до окончательного определения западной границы Польши бывшие германские территории к востоку от линии, проходящей от Балтийского моря чуть западнее Свинемюнде и оттуда по реке Одер до впадения реки Западная Нейсе и по Западной Нейсе до чехословацкой границы, включая ту часть Восточной Пруссии, которая в соответствии с решением Берлинской Конференции не поставлена под управление СССР, и включая территорию бывшего свободного города Данциг, – должны находиться под управлением Польши и в этом отношении они не должны рассматриваться как часть советской зоны оккупации в Германии.

Репарации и экономические вопросы.

Главным средством давления на Советский Союз и получения от него существенных уступок стал репарационный вопрос, представлявший важный интерес для истощенной войной советской экономики. Если в Крыму Ф. Рузвельт пошел навстречу интересам СССР и согласился принять цифру в 20 млрд. долларов как основу для взыскания репараций с Германии, из которых 10 млрд. причиталось бы Советскому Союзу, то У. Черчилль отказался это сделать. В Потсдаме Г. Трумэн отошел от взятых его предшественником обязательств.

Репарационная проблема была центральной, но не единственной. Вместе с ней требовали решения и другие экономические вопросы: германского золота, активов, ценных бумаг и инвестиций за рубежом, немецкого военного и торгового флота. Ради получения немецких репараций, прежде всего столь нужного стране промышленного оборудования, советская сторона отказалась от получения германских активов, инвестиций, ценных бумаг в западных зонах оккупации, а также от так называемого германского золота, награбленного со всей Европы. В протоколе конференции было зафиксировано, что репарационные претензии Советского Союза будут удовлетворены изъятиями из зоны Германии, оккупированной СССР, и из соответствующих германских вложений за границей. Конкретная сумма репараций при этом по настоянию западных держав опускалась. Кроме того, Советскому Союзу полагались дополнительно 15% оборудования из западных зон в счет эквивалентных по стоимости поставок сельскохозяйственных и сырьевых товаров из своей зоны и 10% оборудования из западных зон без каких-либо оплаты или возмещения.

Частью решения вопроса о захваченной победителями германской добыче являлся и вопрос о немецком военном и торговом флоте. Здесь И. В. Сталин не собирался уступать и настойчиво добивался получения Советским Союзом его законной доли. Флот был разделен поровну, как говорилось в подписанном протоколе, «между СССР, Соединенным Королевством и Соединенными Штатами» не позднее, чем 15 февраля 1946 г.

Кенингсберг.

Конференция рассмотрела предложение СССР о том, чтобы впредь до окончательного решения территориальных вопросов при мирном урегулировании прилегающая к Балтийскому морю часть западной границы СССР проходила от пункта на восточном берегу Данцигской бухты к востоку – севернее Браунсберга – Гольдапа к стыку границ Литвы, Польши и Восточной Пруссии. Западные союзники согласилась в принципе с предложением И.Сталина о передаче СССР города Кенигсберга (с 1946 г. — Калининград) с прилегающим к нему районом передавался СССР и прилегающего к нему района, что было согласовано еще на Ялтинской конференции.

Суд над нацистскими преступниками.

В Потсдаме поднималась и тема справедливого суда над нацистскими преступниками, так как параллельно между тремя державами шла интенсивная подготовка к работе Международного военного трибунала над главарями нацистской Германии в Нюрнберге. И. В. Сталин предложил не позднее чем через месяц опубликовать первый список привлекаемых к суду немецких военных преступников.

Вступление СССР в войну с Японией.

В ходе Потсдамской конференции СССР подтвердил свое обязательство не позднее трех месяцев после капитуляции Германии объявить войну Японии (датой чего Сталин считал только 8 мая). Воюющие с Японией США, Великобритания и Китай также подписали Потсдамскую декларацию (опубликована 26 июля), потребовавшую от Японии безоговорочной капитуляции. 8 августа (после конференции) к декларации присоединился СССР и объявил Японии войну.

Итоги.

Потсдамская конференция подвела черту под шестилетним периодом Второй мировой войны и обозначила исторический рубеж между войной и миром. Вместе с тем она отразила новую ситуацию, возникшую в мире в результате победы стран антигитлеровской коалиции над фашистской Германией и ее союзниками. В целом участникам Потсдамской конференции удалось на время смягчить наметившиеся разногласия и не допустить открытого конфликта между собой. Так как идеологические факторы открыто еще не заявили о себе, было сложно определить подлинные масштабы и глубину этих разногласий. Стороны предпочитали договариваться там, где это было возможно, проявляли известную терпимость и гибкость, понимание интересов друг друга и откладывали на потом трудные вопросы. Таким образом, между союзниками установился хрупкий мир, впоследствии разрушенный «Холодной войной» .