БЕРЛИНГУЭР Энрико (Enrico Berlinguer)

Итальянский политик, деятель международного коммунистического движения.

Выходец из семьи с антифашистскими традициями (его отец был избран в 1924 депутатом от группы Амендолы, позднее примкнул к социалистам). С 1937 участвовал в антифашистском движении. Член Итальянской коммунистической партии (ИКП) с 1943, секретарь провинциальной организации коммунистической молодежи в Сассари.

После войны — член секретариата Коммунистического союза молодежи. С 1946 — кандидат в члены ЦК ИКП, с 1948 — член ЦК ИКП, кандидат в члены Дирекции ИКП. В 1950—1956 — секретарь Итальянской федерации коммунистической молодежи, в 1950—1953 — президент Всемирной федерации демократической молодежи.

С 1960 — член Дирекции ИКП, в 1958—1960 и в 1962—1966 — член Секретариата ИКП, потом секретарь обкома ИКП в Лацио. С 1968 — депутат парламента . С 1969 — заместитель генерального секретаря ИКП. С 1972 — генеральный секретарь ИКП.

В годы его руководства ИКП окончательного отказывается от советской модели построения социализма и переходит на позиции еврокоммунизма, одним из теоретиков которого являлся сам Б., настаивавший на мирном сосуществовании с представителями прочих политических сил и прежде всего на поиске точек соприкосновения между коммунистами и католиками .

В 1973, после свержения левого правительства С. Альенде в Чили, Б. опубликовал серию статей, в которых доказывал необходимость «исторического компромисса» между ИКП, социалистами и Христианско-демократической партией. Практическое воплощение эта идея нашла в осуществлении политики «национальной солидарности» 1976—1979, когда ИКП, наряду с другими левыми партиями, оказывала поддержку христианско-демократическому правительству. Опыт этой политики оказался негативным для ИКП, потерявшей на выборах 1979 часть голосов избирателей. После того как в 1980 Б. осудил ввод советских войск в Афганистан , произошел полный разрыв между ИКП и КПСС .

Б. умер в результате инсульта, поразившего его на митинге в ходе кампании по выборам в Европейский парламент.

Автор статьи: Г. Е. Гиголаев.

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