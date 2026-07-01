БЕРИЯ ЛАВРЕНТИЙ ПАВЛОВИЧ

БЕРИЯ ЛАВРЕНТИЙ ПАВЛОВИЧ - советский партийный и государственный деятель, руководитель органов государственной безопасности.

Берия родился в бедной крестьянской семье, его родители - Павел Хухаевич Берия (1872-1922) и Марта Джакели (1868-1955) - мингрелы. В 1906 году он поступил в Сухумское высшее начальное училище, в котором проучился девять лет и в 1915 году окончил его с отличием. Получил аттестат Берия, проявлявший явную склонность к продолжению обучения, перебрался из Сухума в губернский центр Баку был зачислен в местное среднее механико-строительное училище. Во время учебы он стал активно интересоваться марксизмом и вскоре вошел в состав действовавшего в училище нелегального марксистского кружка и стал его казначеем. Училище Берия окончил в 1919 году по специальности техник-строитель. Позже он несколько раз пытался получить высшее образование, тем более что его училище превратилось в Бакинский политехнический институт, но в начале 1920-х годов он уже был полностью поглощен партийной и чекистской работой и сумел окончить лишь три курса, после чего учебу бросил.

Революция и гражданская война

Вскоре после Февральской революции в марте 1917 года Берия - по официальным данным - вступил в РСДРП(б) и организовал местную большевистскую ячейку в Баку. Затем в июне 1917 года он был призван в армию и полгода служил техником-практикантом гидротехнического отряда на Румынском фронте. После Октябрьского переворота проверенного большевика отправили обратно в Баку и в январе 1918 года он получил должность в секретариате Бакинского совета.

После того как в октябре 1918 года Баку был занят частями контролируемой турками Кавказской исламской армии, Берия остался в городе - по официальной биографии, по заданию партии. Он устроился на работу на завод нефтепромышленного и торгового акционерного общества «Каспийское товарищество» конторщиком, а уже в феврале 1919 года возглавил подпольную ячейку РКП(б) в Баку. В этот период осенью 1919 года Берия стал агентом Организации по борьбе с контрреволюцией при Комитете государственной обороны Азербайджанской Демократической Республики, т.е. мусаватистской контрразведки. Позже его будут обвинять в сотрудничестве со спецслужбами, но ему удастся доказать, что на сотрудничество с контрразведкой он пошел по прямому поручению руководства социал-демократической партии «Гуммет».

В марте 1920 года Берия оставил работу в контрразведки и устроился на Бакинскую таможню, а в следующем месяца 11-я красная армия Кавказского фронта вошла в Баку, где было провозглашено создание Азербайджанской ССР. Берлия же в том же месяце был назначен уполномоченным Кавказского крайкома РКП(б) и регистрационного отдела при РВС 11-й армии и отправлен на подпольную работу в Грузию. Как подпольщик Берия не слишком сумел себя проявить: вскоре он был арестован грузинскими властями и хотя его освободили, но предписали в 3-дневный срок покинуть Грузию. Однако он остался и под фамилией Лакербая был принят на работу в полпредстве РСФСР в Тбилиси. В мае он вновь был арестован и теперь уже оказался в Кутаисской тюрьме. В конце концов, С.М. Киров, который в эти дни являлся полпредом в Грузии, в категорической форме 9 июля потребовал от Министерства иностранных дел Грузии освободить нескольких заключенных коммунистов, в т.ч. и Берию, фактически угрожая открытым конфликтов. Грузинские меньшевики не были готовы к обострению отношений с РСФСР и вскоре Берия был отправлен в Азербайджан .

На руководящей работе в Закавказье

По возвращению в Баку в августе 1920 года был назначен на достаточно влиятельный пост управляющего делами ЦК КП(б) Азербайджана, а с октября 1920-го года по февраль 1921 года являлся ответственным секретарем Чрезвычайной комиссии по экспроприации буржуазии и улучшению быта рабочих в Баку. На этом посту он познакомился с работой спецслужб и в апреле 1921 года был переведен органы ЧК заместителем начальника Секретно-оперативного отдела Азербайджанской ЧК; здесь он столкнулся с руководителем ЦК М.Д. Багировым, который на этом этапе постоянно поддерживал Берию и очень много сделал для его успешной карьеры (позже Берия будет поддерживать и продвигать Багирова). В мая 1921 года Берия был повышен до заместителя председателя АзЧК и начальника Секретно-оперативной части.

В ноябре 1922 года Берия был направлен в Грузию, которая совсем недавно была преобразована в Грузинскую ССР, начальником Секретно-оперативной части и заместителем председателя ГрузЧК (в марте 1926 г. преобразованной в ГПУ ГрузССР). С 2 декабря 1926 года по 3 декабря 1931 года Берлия занимал пост председателя ГПУ ГрузССР. Одновременно он занимал целый ряд влиятельных должностей, сосредоточив в своих руках большую власть: заместитель полпреда ОГПУ в ЗСФСР, заместитель председателя Закавказского ГПУ, начальник Секретно-оперативного управления полпредства ОГПУ в ЗСФСР (2 декабря 1926 года - 17 апреля 1931 года), нарком внутренних дел ГрузССР (4 апреля 1927 года - декабрь 1930 года), начальник Особого отдела ОГПУ Кавказской Краснознаменной армии и полпред ОГПУ в ЗСФСР - председатель Закавказского ГПУ (17 апреля - 3 декабря 1931 года), член Коллегии ОГПУ СССР (18 августа - 3 декабря 1931 года).

В конце 1931 года карьера Берии перешла на новый уровень: по рекомендации Политбюро ЦК ВКП(б) он был 31 октября избран 2-м секретарем Закавказского крайкома, а 14 ноября стал еще и 1-м секретарем ЦК КП(б) Грузии, а в мае 1937 года также 1-м секретарем Тбилисского горкома партии. При этом с 17 октября 1932 года по 5 декабря 1936 года. Берия одновременно являлся 1-м секретарем Закавказского крайкома ВКП(б). Летом 1933 года, когда на отдыхавшего в Абхазии И.В. Сталина было совершено покушение, Берия закрыл его своим телом (покушавшийся был убит на месте и история эта до конца не раскрыта, по мнению ряда исследователей - покушение было организовано самим Берией. В феврале 1934 года Берия был избран членом ЦК ВКП(б). Получил широкую известность после выхода в 1935 году под его именем книги «К вопросу об истории большевистских организаций Закавказья» (авторами была группа во главе с М.Г. Торошелидзе, в состав которой входили Э. Бедия, П.И. Шария и др.), где роль И.В. Сталина в революционном движении была преувеличена во много раз. В начале марта 1935 года Берия был избран членом ЦИК СССР, а затем и членом его Президиума (в январе 1938 года он стал членом Президиума Верховного Совета СССР).

В качестве главы парторганизации Грузии и Закавказья, Берлия стал одним из руководителей кампании массовых чисток в Грузии (Управление НКВД по ГрузССР, а затем наркомом внутренних дел ГрузССР был его ставленник и доверенное лицо С.А. Гоглидзе). Также участвовал в развертывании компании репрессий и в соседних республиках: в сентябре 1937 года он был командирован в Армению для «чистки» республиканской парторганизации. Выступая на Х съезде КП(б) Грузии (июнь 1937 года) Берия заявил: «Пусть знают враги, что всякий, кто попытается поднять руку против воли нашего народа, против воли партии Ленина - Сталина - будет беспощадно смят и уничтожен».

Руководитель НКВД

22 августа 1938 года Берия был назначен 1-м заместителем наркома внутренних дел СССР Н.И. Ежова. Формально это было серьезным понижением, однако было сразу ясно, что именно его И.В. Сталин предназначил заменить «железного наркома», который уже сделал свое дело - провел самую широкомасштабную чистку партийно-советского аппарата. Одновременно Берия 8-29 сентября возглавлял 1-е управление НКВД СССР, а с 29 сентября - важнейшее в НКВД СССР Главное управление государственной безопасности (ГУГБ).

25 ноября 1938 года Берия сменил Ежова на посту наркома внутренних дел, на первое время сохранив за собой непосредственное руководство ГУГБ, которое только 17 декабря передал своему выдвиженцу В.Н. Меркулову. Почти наполовину обновил аппарат НКВД, заменив соратников Ежова лично себе обязанными людьми, на высшие посты в НКВД были назначены люди, которых он привез с собой из Закавказья: Меркулов, Гоглидзе, В.Г. Деканозов, Б.З. Кобулов и др. В пропагандистских целях провел освобождение из лагерей части «необоснованно осужденных»: в 1939 году из лагерей освобождено 223,6, из колоний - 103,8 тыс. человек; одновременно было арестовано до 200 тыс. человек, не считая депортированных из западных областей Белоруссии и Украины. По настоянию Берии были расширены права Особого совещания при наркоме по выносу внесудебных приговоров. При Берии, 10 января 1939 года, руководители парторганизаций и органом внутренних дел на местах были проинформированы шифротелеграммой И.В. Сталина о законности применения пыток (практикующихся с 1937 года): «ЦК ВКП считает, что метод физического воздействия должен обязательно применяться и впредь, виде исключения, в отношении явных и неразоружившихся врагов народа, как совершенно правильный и целесообразный метод».

22 марта 1939 года Берия стал кандидатом в члены ЦК ВКП(б). Как руководитель НКВД и член высшего партийного органа несет ответственность за организацию массового уничтожения пленных поляков в Катыни (1940). С 3 февраля 1941 года Берия, не оставляя поста наркома, стал заместителем председателя СНК СССР (с 15 марта 1946 года - Совета министров СССР), но одновременно из его подчинения были выведены органы государственной безопасности, составившие самостоятельный наркомат.

Война и послевоенный период

С началом Великой Отечественной войны НКВД и НКГБ были вновь объединены под руководством Берии, а сам он 30 июня 1941 года вошел в состав Государственного комитета обороны (ГКО) СССР, По линии ГКО на Берию возлагался контроль за производством вооружений, боеприпасов и минометов, а также (вместе с Г.М. Маленковым) за выпуском самолетов и авиамоторов. 16 октября 1941 года по личному распоряжению Берии в тюрьмах страны без даже видимости суда были расстреляны 138 заключенных (занимавших ранее высокие посты), а затем еще несколько сотен.

С декабря 1942 года ему было поручено осуществлять верховный контроль за работой Наркоматов угольной промышленности и путей сообщения. 16 мая 1944 года Берия стал еще и заместителем председателя ГКО СССР и председателем Оперативного бюро (членом этого бюро он был 8 декабря 1942 года). Под его контроль были поставлены всех наркоматы оборонной промышленности, железнодорожного и водного транспорта, черной и цветной металлургии, угольной, нефтяной, химической, резиновой, бумажно-целлюлозной, электротехнической промышленности, электростанций.

На Берию было возложена разработка, подготовка и осуществление операций по выселению народов Северного Кавказа, а также турок-месхетинцев, крымских татар, немцев Поволжья, курдов, хемшинов и т.д. Лично руководил операций по депортации чеченцев и ингушей (февраль 1944 года), а затем балкарцев (март 1944 года).

3 декабря 1944 года Берии было поручено «наблюдение за развитием работ по урану» («ядерный проект»). После окончания войны Берия, в руках которого сконцентрировалось руководство многими ведомствами, 29 декабря 1945 года оставил пост министра, передав его С.Н. Круглову. С 20 августа 1945 года по 26 июня 1953 года он также возглавлял Специальный комитет при ГКО (затем при СНК и Совете министров) и Государственный комитет № 1. Под руководством и при непосредственном участии Берии была создана первая в СССР атомная бомба (испытана 29 августа 1949 года), после чего некоторые стали называть его «отцом советской атомной бомбы». Являясь успешным организатором сумел, пользуясь в т.ч. и методами принуждения, сформировать систему исследовательских центров, где были сделаны серьезные открытия, заложившие основу военной мощи СССР. 18 марта 1946 года Берия стал полноправным членом Политбюро ЦК ВКП(б).

На XIX съезде, когда ВКП(б) была переименована в КПСС, Берия 16 октября 1952 года был избран членом Президиума ЦК КПСС и член его Бюро. После съезда партии по предложению Сталина в составе Президиума создана «руководящая пятерка», куда вошел и Берия. В то же время Сталин принял ряд мер, направленных против Берии: руководство контроль над органами госбезопансости был передан ставленникам Г.М. Маленкова, было инициировано Мингрельское дело, направленное против Берии. По воспоминаниям Хрущева, «это был умный человек, очень сообразительный. Он быстро на все реагировал».

Смерть Сталина

После смерти И.В. Сталина Берия занял ведущее место в советской партийной иерархии, 5 марта 1953 года в он стал 1-м заместителем председателя Совета министров СССР, кроме того, он лично встал во главе нового Министерства внутренних дел СССР, которое было создано в тот же день путем объединения старого МВД и Министерства государственной безопасности СССР. По его инициативе в стране была объявлена 9 мая амнистия, по которой освобождено 1,2 млн человек, закрыто несколько громких дел (в т.ч. «дело врачей»), закрыты следственные дела на 400 тыс. человек. Беария выступил за сокращение расходов на военные нужды, за замораживание дорогостоящих строек (в т.ч. Главный Туркменский канал, Волго-Балт и т.д.). Он добился начала переговоров о перемирии в Корее, попытался восстановить отношения с Югославией. Он выступал против создания ГДР, предлагая взять курс на объединение Западной и Восточной Германии в «миролюбивое, буржуазное государство». Был резко сокращен аппарат государственной безопасности за границей.

Проводя политику выдвижения национальных кадров, Берия разослал в республиканские ЦК документы, где говорилось о неправильной русификаторской политике и незаконных репрессиях. Чрезмерная активность Берии и усиление его позиций, вызвали недовольство его товарищей по руководству страной. Н.С. Хрущев, Г.М. Маленков, Л.М. Каганович, В.М. Молотов и др. объединились против Берии. 26 июня 1953 года на заседании Президиума ЦК КПСС Хрущев голословно обвинил Берию в ревизионизме, антисоциалистическом подходе к ситуации в ГДР, шпионаже в пользу Великобритании, и объявил об отстранении Берии от всех должностей. После этого Берия был арестован тайно провезенной Г.К. Жуковым в Кремль группой военных Московского округа ПВО (командующий войсками округа генерал-полковник К.С. Москаленко, его 1-й заместитель генерал-лейтенант П.Ф. Батицкий, начальник штаба округа генерал-майор А.И. Баксов, начальник Политуправления округа полковник И.Г. Зуб и офицер для особых поручений подполковник В.И. Юферев). Берия под охраной пробыл до глубокой ночи, затем его перевезли на московскую гарнизонную гауптвахту, а через сутки – в бункер командного пункта Московского округа ПВО.

На Пленуме ЦК КПСС 2-7 июля 1953 года Берлия был повергнут критике, выведен из состава Президиума и ЦК и исключен из партии как «враг Коммунистической партии и советского народа». С обвинениями против него выступили и его бывшие соратники, в т.ч. М.Д. Багиров. Он был обвинен в большом числе преступлений, главными из которых были явно вздорные - шпионаж в пользу Великобритании, стремление к «ликвидации Советского рабоче-крестьянского строя, реставрации капитализма и восстановлению господства буржуазии».

Для рассмотрения дела Берии и «его банды» было создано Специальное судебное присутствие Верховного суда СССР: маршал Советского Союза И.С. Конев (председатель), председатель ВЦСПС Н.М. Шверник, 1-й заместитель председателя Верховного суда СССР Е.Д. Зейдин, генерал армии К.С. Москаленко, секретарь Московского обкома партии Н.А. Михайлов, председатель Мосгорсуда Л.А. Громов, 1-й заместитель министра внутренних дел СССР К.Ф. Лунев, председатель Грузинского республиканского Совпрофа М.И. Кучава. К процессу были привлечены бывший нарком государственной безопасности СССР генерал армии В.Н. Меркулов, 1-й заместитель министра внутренних дел СССР генерал-полковник Б.З. Кобулов, бывший 1-й заместитель министра государственной безопасности СССР генерал-полковник С.А. Гоглидзе, министр внутренних дел Украинской ССР генерал-лейтенант П.Я. Мешик, министр внутренних дел Грузинской ССР В.Г. Деканозов, начальник Следственной части по особо важным делам МВД СССР генерал-лейтенант Л.Е. Влодзимирский.

23 декабря 1953 года все подсудимые были признаны виновным и приговорены к высшей мере уголовного наказания - расстрелу, с конфискацией лично им принадлежащего имущества, с лишением воинских званий и наград. Расстрелян генералом П.Ф. Батицким. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 декабря 1953 года Берия был лишен звания Маршала Советского Союза, звания Героя Социалистического Труда и всех государственных наград.

В 2000 году был поднят вопрос о реабилитации Берии, но в вновь было отказано.

Семья

Жена - Нина Теймуразовна Гегечкори (1905 год - 10 июня 1991 года), племянница большевика Саши Гегечкори, двоюродная племянница меньшевика Е. Гегечкори, главы меньшевистского правительство Грузии (1920). Научный сотрудник Сельскохозяйственной академии им. Д.А. Тимирязева, в июле 1953 года была арестована, а в ноябре 1954 года отправлена в административную ссылку.

Сын - Серго (24 ноября 1925 года - 11 октября 2000 года), доктор физико-математических наук, в 1948-1953 годах работал в конструкторском бюро № 1 при 3-м Главном управлении. 26 июня 1953 года арестован и в ноябре 1954 года выслан. Был женат на внучке А.М. Горького Марфе Максимовне Пешковой. В 1953 году ему была фамилия изменена на Гегчкори, а в 1990-е годы он изменил фамилию Гегечкори на Берия и написал книгу, в которой оправдывал своего отца.

Звания

комиссар государственной безопасности 1-го ранга (11.09.1938)

генеральный комиссар государственной безопасности (30.01.1941)

Маршал Советского Союза (09.07.1945)

Работы

К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье. Доклад на собрании Тифлисского партактива 21-22 июля 1935 года. Партиздат ЦК ВКП(б), 1936.

Ладо Кецховели. М., 1937.

Под великим знаменем Ленина‒Сталина: Статьи и речи. Тбилиси, 1939.

Речь на XVIII съезде Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков) 12 марта 1939 года. Киев, 1939.

Отчётный доклад о работе Центрального Комитета КП(б) Грузии на XI съезде КП(б) Грузии 16 июня 1938 года. Сухуми, 1939.

Величайший человек современности [И.В. Сталин]. Киев, 1940.

Ладо Кецховели. (1876-1903)/(Жизнь замечательных большевиков). Алма-Ата, 1938;

О молодежи. Тбилиси, 1940.

Изданные в 2011 году «дневники» Л.П. Берии - фальшивка.