БЕРХМАН ГРИГОРИЙ ЭДУАРДОВИЧ

Из дворян Лифляндской губернии, православный. Окончил 2-ю Московскую военную гимназию. 9.8.1873 поступил в 1-е военное Павловское училище. 4.8.1875 окончил училище и произведен в прапорщики с назначением в 21-ю артиллерийскую бригаду. 9.8.1876 произведен в подпоручики. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 26.12.1877 произведен в поручики. 10.10.1878 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 18.12.1880 произведен в штабс-капитаны. 23.4.1881 окончил академию по 2-му разряду, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в штаб Кавказского военного округа. 18.5.1881 назначен и. д. старшего адъютанта штаба 21-й пехотной дивизии. 27.11.1881 переведен в Генеральный штаб с утверждением в должности. 17.4.1883 произведен в капитаны. 21.11.1887 назначен и.д. штаб-офицера для особых поручений при штабе 1-го Кавказского армейского корпуса. 19.3.1888 назначен и. д. старшего адъютанта штаба Кавказского военного округа. 24.4.1888 произведен в подполковники с утверждением в должности. С 13.09.1890 по 27.10.1891 прикомандирован к 152-му пехотному Владикавказскому полку для цензового командования батальоном. 5.4.1892 произведен в полковники за отличие по службе. 7.6.1893 назначен командиром Лорийского резервного полка. 7.4.1898 назначен командиром Потийского резервного пехотного полка (с 26.5.1899 - 257-го пехотного резервный Потийский полк). 28.11.1899 назначен командиром 81-го пехотного Апшеронского полка. 27.11.1902 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением начальником штаба 2-го Кавказского армейского корпуса. 29.7.1905 назначен окружным генерал-квартирмейстером штаба Кавказского военного округа. 31.1.1907 назначен начальником штаба Кавказского военного округа. 6.12.1907 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе. 29.1.1913 назначен командиром 24-го армейского корпуса. 14.4.1913 произведен в генералы от инфантерии (со старшинством с 6.12.1913). 2.1.1914 назначен командиром 2-го Кавказского армейского корпуса. Участник Первой мировой войны. 9.8.1914 назначен командующим 1-м Кавказским армейским корпусом. Во время Саракамышской операции в ноябре 1914–январе 1915 гг. был начальником Саракамышской группы войск. 11.12.1914 назначен командиром 1-го Кавказского армейского корпуса. 4.2.1915 назначен в распоряжение главнокомандующего Кавказской армией. 13.11.1915 назначен командиром 40-го армейского корпуса. 5.4.1917 назначен в резерв чинов при штабе Кавказского военного округа. Во время Гражданской войны участвовал в Белом движении на Юге России. Находился в распоряжении главнокомандующего ВСЮР и Русской Армией. В 1920 г. эвакуирован из Ялты в Константинополь. Переехал в Болгарию. Проживал в Софии. После 1922 г. переехал во Францию. Проживал в Марселе. Начальник марсельского района РОВСбщевоинского союза. 9.3.1930 прах Б. был перезахоронен на русском кладбище Кокад в Ницце. Почетный старик станицы Новотроицкой Кубанского казачьего войска (9.9.1908). Почетный старик станиц Елизаветинской и Рязанской Кубанского казачьего войска (13.1.1912). Почетный старик станицы Кавказской Кубанского казачьего войска (18.5.1912).

Жена: Елена Васильевна (урожденная Потто) (род. 1866). Дети: Елена (род. 2.8.1882), Георгий (род. 29.12.1883), Вероника (род. 30.9.1893), Ирина (1.3.1902–1938, Марокко).