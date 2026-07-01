БЕРХ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

Образование и начало карьеры

Василий Берх родился 18 мая 1781 г. в г. Москве. Обучался в Морском кадетском корпусе. С 1797 г. – гардемарин, с 1799 г. – мичман.

Служебная карьера началась в Балтийском флоте. Участник русско-английской экспедиции 1799 г. Цель – помочь Англии освободить Голландию от французов.

Первая экспедиция

В 1803 – 1806 гг. Б. вошел в число участников первой русской кругосветной экспедиции И.Ф. Крузенштерна. Б. должен был следовать на «Неве», командиром которого был Ю.Ф. Лисянский. 26 июля 1803 г. экспедиция вышла из Кронштадта, и к марту 1804 г. оказалась у мыса Горн. После остановки на Гавайских островах экспедиция разделилась, «Нева» ушла в Ново-Архангельск. В 1806 г. вся экспедиция возвратилась домой.

Дальнейшая служба

После возвращения в Россию Б. был повышен до лейтенанта. В 1808 г. он подготовил карту русско-американских владений, за которую удостоился бриллиантового перстня. С 1809 г. - в отставке из-за болезни.

В 1810 г. исследователь отправился в Пермь, приняв должность советника казенной палаты. Здесь он собрал разнообразные исторические материалы о крае, совершил поездки в Чердынь и Соликамск, подготовил их описание.

Возвращение в столицу

В 1821 г. Б. прибыл в столицу. Новое место работы – Адмиралтейский департамент. Здесь он разбирал архивные материалы и готовил историю флота, которые легли в основу его книг.

С 1827 г. – почетный член Ученого комитета морского штаба. С 1828 г. - официальный историограф русского военно-морского флота. 6 декабря 1830 г. произведен в полковники.

Умер Б. 21 декабря 1834 г. в г. Санкт-Петербурге.

Творческое наследие

За свою жизнь Б. опубликовал большое количество трудов, в которых нашли отражение вопросы русских морских путешествий, плавания В.И. Беринга, биографий царской семьи и др. За свои работы Б. стал членом Копенгагенского королевского общества. Только в периодических изданиях Б. в разное время опубликовал 81 научную статью.