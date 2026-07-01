БЕРГЕР Елена Евгеньевна

Родилась в 1967 г. Окончила исторический факультет МГУ в 1989 г.

Кандидатская диссертация : "Мигель Сервет: теология и медицина в картине мира ХУI в." (1996).

Работает научным сотрудником отдела западноевропейского средневекеовья и раннего нового времени ИВИ РАН .

Область интересов : Европа XVI в., история науки.

Сочинения: Америка глазами европейца XVI века // Средние века № 55. М., 1992;

Мигель Сервет: открытие открытого? (совм. с В.И. Бородулиным) // Средние века № 56. М., 1993;

Мигель Сервет: образ мыслей и модель поведения // Человек XVI столетия. М., 2000;

История болезни глазами историка (совм. с В.И. Бородулиным) // Диалог со временем. № 11. М., 2004;

«Другое средневековье» в школьных учебниках // Средние века № 64. М., 2003;

«Нехорошо, что монстры живут среди нас»: А. Паре о причинах врожденных аномалий // Средние века. № 65, 2004 и др.

Представления о ядах в медицинской литературе XVI в. // Средние века. М., 2008. Вып. 69 (2). С. 155–173.

Шарлатаны, симулянты, колдуны… Дурные люди в глазах Амбруаза Паре // Французское общество в эпоху культурного перелома. – М., 2008. С. 41–44.

Черная смерть // Всемирная история. М., Наука, 2011. Т. 2. С. 634–641.