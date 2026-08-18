БЕНЕШ ТРЖЕБИЗСКИЙ ВАЦЛАВ

Чешский писатель, католический священник, принадлежал к поколению так называемых «чешских будителей».

В своей патриотической прозе он элегически рассказывал о грустных событиях из прошлого чешского народа, в особенности о побелогорском периоде, когда чехи находились под немецким гнетом, и о страданиях простых людей в это время.

Ранние годы

Родился 27 февраля 1849 г. в семье портного Вацлава Бенеша и его жены Марии, урожденной Шароховой, в селе Тржебиз в окрестностях города Кладно в Центральной Богемии. Был третьим из пяти детей в семье, однако, единственным, кто пережил младенчество. Сам он тяжело болел туберкулезом легких и костей.

Отец Вацлава, равно как и дед со стороны его матери, были чешскими патриотами и живо интересовались историей своего народа. Эту любовь они прививали мальчику с самого детства. Будущий чешский писатель учился в гимназии города Слани, ежедневно проходя в одну сторону путь около 8 км, который давался ему очень сложно, учитывая, что из-за туберкулеза легких он сильно хромал и ходил с тростью. С 1866 г. он жил и учился в пиаритской гимназии в Праге. После окончания средней школы продолжил обучение на богословском факультете университета, изучал языки: русский, словенский и польский.

Становление

На Рождество 1871 г. Вацлав Бенеш упал и сильно повредил ногу, что еще больше усугубило его трудности при ходьбе. В 1873 г. он отправился на лечение в Марианске-Лазне, однако, лечение помогало лишь частично. В это время он уже совершал свои первые опыты в литературе («Невеста водяного» («Vodníková nevěsta», 1873, историческая проза о начале чешского христианства «Под скалами» и др.). Он взял второе имя Тршебизский, чтобы отличить себя от другого писателя - Вацлава Бенеша Шумавского, который сегодня известен как либреттист оперы Дворжака «Ванда». В 1870-е Бенеш Тржебизский публиковал также небольшие заметки в журнале «Свободный гражданин» («Svobodný občan»): «Сербы после Косовской битвы», «Кое-что о пророчестве чешского народа» и др.

Весной 1875 г. Бенеш был рукоположен в священники в соборе Св. Вита и провел первую мессу в Тынском храме на Староместской площади в Праге. Его отцу не суждено было увидеть это, поскольку он умер в январе того же года. Вскоре Вацлав получил должность капеллана в приходе местечка Литень близ города Бероун, однако, постоянно болел, чем вызывал неудовольствие местного священника. Отслужив там лишь несколько месяцев, он заболел тяжелейшим воспалением легких. Его лечила мать, которая добралась в Литень пешком, пройдя около 70 км по плохим осенним дорогам. К Рождеству 1875 г. Бенеш вернулся в родительский дом и проходил лечение там. Получив денежную помощь от благотворительного общества «Сватобор», он смог жить в родном Тржебизе и заниматься литературным трудом, черпая вдохновение в местном колорите.

С апреля 1876 г. Вацлав Бенеш Тржебизский занимал должность второго капеллана городке Клецаны близ Праги. Здесь писатель написал многие свои произведения, а также вел активную общественную жизнь: писал статьи в журналы «Люмир», «Кветы», «Злата Прага», участвовал в жизни «Чешской матицы», следил за подготовкой к открытию Чешского национального театра. Первым из написанных в Клецанах произведений стал роман «Блуждающая душа» («Bludné duše», 1879), действие которого разворачивается в лесах близ города Лоуни в XVIII в., после Чешского крестьянского восстания 1775 г.

Все произведения автора обращены в прошлое чешского народа, но рассказывают о различных его периодах. Так, «Сазавские хроники» повествуют о жизни Святого Прокопа и событиях XI в., когда христианство в Чешских землях только начинало распространение. Роман «Анежка Пршемысловна» рассказывает о дочери Пржемысла Отакара II (1233-1278) и описывает двор короля Вацлава II (1271-1305) и времена крестоносцев. В романе «V podvečer pětilisté růže» действие происходит во времена Рудольфа II (1552-1612), и рассказывается об угасании рода Розенбергов, тогда как в романе «Терновый венец» - о периоде Тридцатилетней войны и борьбы за власть после битвы у Белой горы.

В июле 1882 г. умерла мать писателя, что стало для него большим ударом. К Рождеству 1883 г. его состояние значительно ухудшилось, чему способствовала и холодная зима. К весне Вацлав Бенеш несколько поправился и даже смог обсудить с книгоиздателем Франтишеком Шимачеком выпуск собственного собрания сочинений. Бенеш оставил свои служебные дела и отправился на лечение в Марианске-Лазне, где смог окончить свой последний рассказ «Ušlapán». Однако лечение не принесло результата, писателю стало хуже и 20 июня 1884 г. он умер. Предчувствуя близкий конец, Бенеш Тржебизский составил завещание до поездки в Лазне. Ведя очень скромный образ жизни, он сумел накопить внушительную сумму в 3,5 тыс. злотых, которые завещал благотворительному обществу «Сватобор» на поддержку нуждающихся чешских писателей.

На похороны Бенеша на пражском Вышеграде пришло много людей, почитателей его таланта, он был очень популярен среди читателей того времени. Чешские и моравские люди с нетерпением ждали его новых рассказов и романов, укреплявших их патриотизм в тяжелые для чешского народа времена Габсбургов.