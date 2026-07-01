БЕНЕДИКТ XVI (Йозеф Ратцингер)

Папа римский с 19 апреля 2005 по 28 февраля 2013.

Сын комиссара полиции, в 1946—1951 обучался в Высшей школе философии и теологии во Фрайзинге и в Мюнхенском университете .

Рукоположен в сан священника 29 июня 1951. В 1952—1959 преподавал в Высшей школе философии и теологии во Фрайзинге. В 1953 стал доктором теологии, а в 1957 его квалификация была подтверждена защитой диссертации на тему «Теология истории св. Бонавентуры». Преподавал в должности доцента в Боннском (1959—1963), Мюнстерском (1963—1966) и Тюбингенском (1966—1969) университетах. В 1969 стал вице-президентом университета Регенсбурга.

Принял участие в качестве эксперта (ассистента кардинала Йозефа Фрингса) во Втором Ватиканском соборе. Принимал активное участие в деятельности Немецкой конференции епископов и Международной теологической комиссии. В 1972 вместе с Х. Урсом фон Бальтазаром и А. де Любаком основал теологический журнал «Communio».

15 марта 1977 назначен архиепископом Фрайзинга, посвящен в сан епископа 28 мая 1977, 27 июня 1977 возведен в достоинство кардинала . 14—16 сентября 1978 был специальным представителем папы Иоанна Павла I на III Международном конгрессе мартирологии в Эквадоре. 25 ноября 1981 Иоанн Павел II назначил его префектом Конгрегации вероучения и президентом Папской библейской комиссии и Международной теологической комиссии. В 1986—1992 был Президентом Комиссии по подготовке катехизиса Католической церкви.

Входил в состав Совета по взаимоотношениям с государствами, Конгрегаций по делам Восточных церквей, богослужения и таинств, по делам епископов, евангелизации народов, католического образования, по делам духовенства, канонизации святых, Папских советов по христианскому единству и культуре, Верховного суда Апостольской Сигнатуры, Папских комиссий: по Латинской Америке, «Ecclesia Dei», по интерпретации кодекса канонического права и пересмотра кодекса канонического права восточного обряда.

6 ноября 1998 был избран заместителем декана коллегии кардиналов, 30 ноября 2002 — деканом этой коллегии.

Автор книг «Introduzione al Cristianesimo» (1968), «Dogma e predicazione» (1973), «Rapporto sulla fede» (1985), «Il sale della terra» (1996). Почетный доктор Коллегии Свв. Фомы и Павла (Миннесота, США, 1984) и ряда университетов.

Избран папой 19 апреля 2005. Защита реформ, проведенных Вторым Ватиканским собором и после него, сочеталась у Б. XVI с убеждением в необходимости сохранять традиционные ценности Католической церкви. В 2006 он подчеркнул желательность чаще употреблять латин­ский язык и григорианские хоралы во время литургии. Специальным motu proprio «Summorum Pontificum» он позволил священникам по желанию служить мессу согласно Римскому миссалу 1962, предшествовавшему литургической реформе 1970. Б. XVI принял жесткие меры в отношении священников, обвиняемых в педофилии.

В июле 2008 Б. совершил акт освобождения от церковных обязанностей и обетов (в том числе целибата) избранного президентом Парагвая епископа Ф. Луго. Во время апостольского визита в Турцию в 2006 присутствовал на православной литургии , которую служил патриарх Варфоломей I. Варфоломей I был приглашен присутствовать на Синоде епископов в 2008 в Риме. Неоднозначную реакцию вызвало приведенное Б. XVI во время лекции в Университете Регенсбурга высказывание императора Михаила II Палеолога о том, что Мухаммад привнес в религию «только нечто злое и бесчеловечное, такое как его приказ распространять мечом веру, которую он проповедовал».

В 2009 в Стамбуле Б. XVI посетил мечеть. Беспрецедентными в истории Католической церкви были встречи культурного и теологического характера (2002, 2007) между высшими представителями католической иерархии и мусульманской элиты, завершившиеся приемом в Ватикане делегации исламских интеллектуалов и теологов.

11 июля 2007 Б. XVI изменил порядок проведения выборов папы, вернув его в вопросе о необходимом количестве голосов к порядку, существовавшему до 1996.

Сочинения:

Jesus of Nazareth: From the Entrance Into Jerusalem to the Resurrection. San Francisco, 2011.

Автор статьи: Е. С. Токарева.

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