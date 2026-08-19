БЕНЕДИКТ XV (Джакомо делла Кьеза)

Папа римский с 3 сентября 1914.

Родился в аристократической семье. Окончил семинарию, юридический факультет университета Генуи (1875), коллегию «Капраника» (1878).

В 1878 был рукоположен в сан священника. В 1883 направлен в Мадрид в качестве секретаря нунция монсеньора Рамполла. С 1888 работал в государственном секретариате. В 1907 посвящен в сан епископа и назначен епископом Болоньи. В 1914 возведен в достоинство кардинала.

Избранный папой после смерти Пия Х Б. XV проводил значительно более либеральную политику, чем его предшественник, фактически прекратив преследования модернизма. В годы Первой мировой войны объявил о неизменном нейтралитете Св. престола. По настоянию итальянского правительства в Лондонский пакт (26 апреля 1915), предусматривавший вступление Италии в войну на стороне Антанты , было включено условие, отстранявшее Св. престол от будущего участия в мирных переговорах и в обсуждении вопросов послевоенного устройства. Проблемам войны была посвящена первая энциклика Б. XV «Ad Beatissimi» (1 ноября 1914).

Б. XV был решительным противником вступления Италии в войну, а за годы войны неоднократно выступал с миротворческими предложениями. 1 августа 1917 он обратился к воюющим державам с нотой, призывая их прекратить напрасное кровопролитие и начать переговоры о мире, а также предложив основы для мирного урегулирования конфликта. Эти действия Б. XV принесли ему после войны славу «апостола мира».

Б. XV видел в Версальском договоре «диктат» победителей побежденным и критиковал решение вопроса о национальных меньшинствах и др. В 1920 энцикликой «Pacem Dei munus» отменил запрет для глав католических государств наносить визиты королю Италии. 10 ноября 1919 официально отменил буллу «Non expedit» и в том же году дал согласие на создание Итальянской конфедерации трудящихся. В мае 1917 Б. XV создал Конгрегацию по делам восточных церквей и учредил Папский институт восточных исследований. С его разрешения в Россию вернулся митрополит А. Шептицкий, который рукоположил нескольких священников восточного обряда, в том числе назначил Л. И. Федорова экзархом Греко-католической церкви в России.

В начале 1920-х вел переговоры с советским правительством об отправке ватиканской миссии помощи голодающим.

В годы его понтификата получила широкое развитие миссионерская деятельность. Энциклика «Maximum illud» (30 ноября 1919) заложила базу для ее новых принципов: уважение к национальным культурам и обычаям, признание политических и культурных прав местного населения.

Дополнительная литература:

Benedetto XV i Cattolici e la prima guerra mondiale / a cura di G. Rossini. Roma, 1963;

Latour F. La Papauté et les problèmes de la paix pendant la Première Guerre mondiale. Paris, 1996.

Автор статьи: Е. С. Токарева.

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