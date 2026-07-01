БЕНЕДЕК Людвиг фон (Benedek)

Австрийский генерал.

Во время революции 1848—1849 принимал участие в военных действиях против повстанцев в Верхней Италии и Венгрии. Участник Австро-итало-французской войны 1859, где отличился в сражении при Сольферино.

С 1860 являлся шефом Генерального штаба и осуществлял верховное командование в Венеции. Главнокомандующий северной австрийской армией в Австро-прусской войне 1866 , в ходе которой потерпел сокрушительное поражение в битве при Кениггреце (03.07.1866), после чего был отправлен в отставку.

Автор статьи: Е. В. Котова.

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