БЕЛЫЙ ДОМ (White House)

Официальная резиденция президента США в Вашингтоне .

Построен по проекту работавшего в Южной Каролине архитектора Дж. Хобана. 13 октября 1792, в день трехсотлетия открытия Америки Х. Колумбом , был заложен первый камень в основание Б. д. и Капитолия . Эти два здания стали своеобразными доминантами масштабного плана «федерального города», разработанного француз­ским архитектором-любителем, участником Войны за независимость США П. Ш. Ланфаном .

Первыми обитателями Б. д. стали в ноябре 1800 члены семьи второго президента США Дж. Адамса , въехавшие в еще не достроенный особняк, который назывался тогда Дворец президента.

В августе 1814 Б. д., наряду с другими федеральными зданиями Вашингтона, подожгли англичане, захватившие город в ходе Англо-американской войны 1812—1814.

Восстанавливать здание было поручено Хобану, который в 1824—1829 пристроил южный и северный портики, а также террасы по проекту Т. Джефферсона.

Знаменитый Овальный кабинет, находящийся в западной галерее Б. д., был пристроен при президенте Т. Рузвельте в начале ХХ в. В 1901 появилось современное название — «Б. д.».

Автор статьи: И. Ю. Хрулева.

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