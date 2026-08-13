БЕЛЫЙ АНДРЕЙ

Поэт, писатель, критик, теоретик символизма.

Окончил в 1903 математический факультет (естественное отделение) Московского университета. Интересовался дарвинизмом и позитивизмом , сочинениями Шопенгауэра и Ницше , наряду с увлечением оккультизмом и теософией. В это время Б. знакомится со старшими символистами, но особое влияние на Б. оказывает знакомство с идеями В. С. Соловь­ева.

В 1901, вместе с началом литературного творчества и публикацией первых стихов, по совету М. С. Соловьева, берет псевдоним А. Белый. Осенью 1903 вокруг Б. организовался литературный кружок, получивший название «Аргонавты», в этом же году начинается общение Б. с А. Блоком, формируется программа младосимволистов. Б. активно работает в журналах «Мир искусства» , «Новый путь», «Весы», «Золотое руно», «Перевал».

В 1904 издан первый сборник стихотворений Б. «Золото в лазури». Поэтическое творчество Б. отличает новаторский подход к работе с языком, ритмом, структурой и формой («Симфония (2-я, драматическая)» (1902), «Северная симфония (1-я, героическая)» (1904), «Возврат» (1905), «Кубок метелей» (1908)).

После 1905 поэта на некоторое время привлекла общественная проблематика (сборник «Пепел» (1909). В 1910 выходит роман Б. «Серебряный голубь». Б. много путешествовал, в 1912 в Берлине познакомился с Р. Штейнером, стал его учеником и увлекся антропософией. Его лирику в данный период отличает философичность, мистицизм, христианские мотивы.

Сменив окружение, работал над прозаическими произведениями. Прозу Б. характеризует сочетание символистических тенденций с традиционным реализмом. В 1914—1915 выходит роман «Петербург», где Б. через призму сатиры воссоздает символический образ государства.

В 1916 Б. был призван на военную службу и вернулся в Россию. После Октябрьской революции 1917 вел занятия по теории поэзии и прозы в Пролеткульте .

Значимую часть творческого наследия Б. составляют литературно-критические произведения, работы по теории символизма (сб. статей «Символизм», 1910, «Луг зеленый», 1910, «Арабески», 1911). Размышлял Б. и о кризисе западной цивилизации (цикл «На перевале»: «I. Кризис жизни» (1918), «II. Кризис мысли», «III. Кризис культуры» (обе — 1918)). Восприятие революции как выхода отражено в очерке «Революция и культура» (1917), о также поэме «Христос воскрес» (1918) и сборнике стихов «Звезда» (1922).

В 1921 Б. выезжает за границу, где находилась его супруга А. Тургенева. После разрыва с ней, в 1923 Б. возвращается в Москву, где пишет романную дилогию «Москва» («Московский чудак», «Москва под ударом», 1926), роман «Маски» (1932), работает над мемуарами («Воспоминания о Блоке», 1922—1923, «На рубеже двух столетий», 1930, «Начало века», 1933, «Между двух революций», 1934).

Продолжает заниматься критикой и теорией литературы («Ритм как диалектика и "Медный всадник"», 1929, «Мастерство Гоголя», 1934). Скончался Б. 8 января 1934.

Сочинения:

Белый А. Собр. соч. В 6 т. М., 2003—2005;

Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994.

Автор статьи: Е. О. Гранцева.

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