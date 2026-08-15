БЕЛШАРРУЦУР (Валтасар) На чтение: 1 минута

Вавилонский царевич, старший сын и младший соправитель царя Набонида .

Около 549 до н. э. Набонид захватил ряд территорий Зап. Аравии и перенес свое постоянное местопребывание в один из ее центров (Тему). Власть в самой Вавилонии и командование основными военными силами он доверил Б., наделив его некоторыми царскими прерогативами (откуда образ Б. как царя Вавилонии в Книге Даниила и Книге Варуха, смотрите Библия ).

Б. упоминается в надписях Набонида. В 543 до н. э. Набонид вернулся в Вавилон, но Б. сохранил экстраординарное положение при нем. При завоевании Вавилонии персами в 539 до н. э. Б. возглавлял главные силы вавилонян, проиграл битву при Описе и после победы персов был казнен.

В древнееврейских воспоминаниях Б. превратился в последнего царя Вавилона «Валтасара, сына Навуходоносора» (однако память о его действительном статусе отражена в изображении его лишь вторым по рангу властителем в стране — см.: Дан. 5:6,17,29).

Согласно легенде, изложенной в Книге Даниила, Валтасар пировал в своем дворце, в то время как огненная рука написала на стене слова «mene, tekel, peres», что могло быть истолковано по-арамейски как «сосчитано, взвешено, разделено». Пророк Даниил объяснил это так, что сосчитан срок царства Б., он взвешен и найден слишком легким, его царство будет разделено и отдано персам; на следующую ночь персы захватили Вавилон и Валтасар был убит.

Автор статьи: А. А. Немировский.

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