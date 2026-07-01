БЕЛОВ ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Белщв Петр Александрович (Виттекопф Ганс Георг Генрих (Ганс Альфредович)) (22.04.1881–1920) – из семьи обрусевшего немца-фабриканта Курляндской губ. Лютеранского вероисповед. Общее образование в частной классич. гимназии (1899), военное – в Виленском пех. юнкерском училище по 1 р. (1902), Николаевскую академию Генерального штаба по 1 р. (1912). Вольноопределяющийся (с 22.08.1899). Подпор. (с 28.12.1902). Пор. (с 01.09.1906). Шт.-кап. (с 1911 со ст. с 01.09.1910). Кап. (с 1914). Подполк. (со ст. с 06.12.1915). Полк. (с 06.12.1917). Ген.-майор, числящийся по ГШ (за БО, с 12.08.1918 со ст. с 03.07.1918). Служба: В 117 Ярославском пп, нач. команды разведчиков (с 29.11.1904), уч. русско-японской войны. В 114 Новоторжском пп (с 23.06.1906), зав. школой прапорщиков. В Николаевской академии Генерального штаба (1909–1912). Командир роты 116 Малоярославского пп (с 09.10.1913). В 1МВ – обер-оф. для поручений при штабе Риго-Шавельского отряда (с 21.07.1914; переимен. в XXVI АК). Ст. адъютант штаба 6 кав. дивизии (с 15.01.1915). Сквозное ранение в грудь осколком гранаты (10.02.1915). Штаб-оф. для поручений при штабе XXXVIII АК (с 09.11.1915). Штаб-оф. для поручений при штабе XXXV АК (с 19.04.1916). Нач. штаба 170 пд (с 08.01.1917). Ст. адъютант отдела ген.-квартирмейстера штаба 3 А (с 30.04.1917). Уволен из армии (28.02.1918). Уехал в Сибирь, скрывался. Нач. штаба Западносибирского военного округа (02–12.06.1918). Нач. штаба Сиб. А (с 13.06.1918). Состоял в резерве чинов при штабе ВГК (с 13.11.1918). Назн. командующим 8 Камской сд с зачислением по армейской пехоте (Приказ Верховного правителя и Верховного главнокомандующего 09.03.1919). Нач. штаба и вр. командующий сводным Стерлитамакским АК (с 23.02.1919). Командующий Южной группой войск Зап. А (с 24.03.1919). Командующий Южной армией (23.05–09.09.1919). Назн. в распор. Верховного Главнокомандующего (Приказ начальника штаба Верховного главнокомандующего № 1074. 18.09.1919). Назн. пом. воен. министра по мобилизационно-организационной части (21.10.1919). Главный нач. по разгрузке Омска и Сиб. магистрали (с 28.10.1919). Уч. Сиб. Ледяного похода. Попал в плен под Красноярском и расстрелян. Награды: 1907 – Св. Анны 4-й ст. с надп. «За храбрость», Св. Стан. 3-й ст.; Св. Анны 3-й ст. (19.05.1912), м. к Св. Стан. 3-й ст. (1914), м. к Св. Анны 3-й ст. (1915), Св. Анны 2-й ст. м. (1915), Св. Стан. 2-й ст. м. (1915), Св. Стан. 1-й ст. м. (1916), Св. Вл. 4-й ст. м. и б. (1917); благодарность (ПВГК 09.10.1918); Св. Вл. 3-й ст. м. (07.05.1919).