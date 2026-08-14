БЕЛОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ

Советский военный деятель, Маршал войск связи (1973).

Биография

Родился 6 (по новому стилю — 19) августа 1917 года в городе Пскове . После окончания школы уехал в Ленинград, учился в электротехническом институте. Окончив три курса, в июле 1938 года добровольно поступил на службу в РККА. Будучи курсантом Военной электротехнической академии, участвовал в советско-финской войне. По окончании обучения служил связистом в танковых частях в Закавказье. Летом 1941 года участвовал в Иранской операции.

Великая Отечественная война

С 1942 года — в действующей армии, первоначально был начальником связи 55-й танковой бригады. В ходе боевых действий в Крыму против немецко-румынских войск обеспечивал бесперебойную работу связи с подчинёнными частями и вышестоящим штабом, не раз попадая под миномётный и артиллерийский огонь. Всегда своевременно передавал донесения и принимал распоряжения, даже когда в его распоряжении оставалась только плохо работающая радиосвязь. Своим личным примером он увлекал подчинённых на выполнение поставленных задач.

Летом 1942 года был назначен начальником связи 28-го танкового корпуса, в дальнейшем преобразованного сначала в 4-й, а затем в 3-й гвардейский механизированный корпус. Активное участие принимал в Сталинградской битве . В ходе операции «Кольцо» он все силы бросил на обеспечение бесперебойной работы радио и телефонной связи, что позволило обеспечить командованию возможность управления частями корпуса. Успешно действовали связисты и во время Курской битвы , наступления на Украине, форсирования Днепра , освобождения Белоруссии и Прибалтики, боёв в Восточной Пруссии . Неизменно обеспечивал слаженную работу вверенных ему частей и подразделений связи всех её видов, что во многом способствовало успешным действиям корпуса.

Послевоенная жизнь

С 1948 года — на преподавательской работе в Военной академии связи. В 1957-1960 годах командовал войсками связи ТуркВО, в 1960-1968 годах возглавлял связь РВСН. С апреля 1968 года — первый заместитель начальника, а с февраля 1970 года — начальник войск связи ВС СССР.

Внёс огромный вклад в развитие советских войск связи. Под его руководством создавалась СУ РВСН, в том числе секретная связь высокой стойкости. Совместно с Минсвязи СССР разработал ряд постановлений, в соответствии с которыми долгие годы в СССР комплексно развивались военные средства связи. С августа 1987 года — в ГГИ МО СССР. Умер 29 ноября 2001 года.