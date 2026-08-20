БЕЛОРУССКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ГРОМАДА (БСГ)

Первая белорусская национальная политическая партия.

Основана в Санкт-Петербурге в 1902 под названием Белорусская революционная партия. Лидеры — И. И. Луцкевич, А. И. Луцкевич, В. Л. Ивановский, А. Л. Бурбис, А. С. Пашкевич.

В конце 1903 в Вильно прошел ее І съезд, который изменил название на Белорусская революционная громада. С 1904 изменила название на БСГ.

Выступала за автономию Беларуси в составе демократической федеративной России и с сеймом в Вильно, аграрную реформу на основе муниципализации земельных угодий, не исключая возможности сохранения элементов капитализма в деревне. Участвовала в Революции 1905—1907 с целью продвижения белорусской национальной идеи.

Лидерами партии основаны в Вильно первые белорусские газеты «Наша Доля» (1906) и «Наша Ніва» (1906–1915), а в Санкт-Петербурге — издательство «Загляне сонца і ў наша ваконца» (1906).

В 1907 формально приостановила деятельность, возобновив ее в 1917. Участвовала в I Всебелорусском съезде (декабрь 1917). Лидеры БСГ инициировали провозглашение независимости Белорусской Народной Республики 25 марта 1918. В 1918 разделилась на ряд партий социалистической направленности.

Автор статьи: А. В. Унучек.

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