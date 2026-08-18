БЕЛООЗЕРО

Один из древнейших городов Северо-Западной Руси (первое летописное упоминание под 862); располагался на берегу реки Шексна, в 3 км от озера Белое, в 1 км к юго-востоку от города Белозерск (ныне село Крозино Вологодской области).

Согласно Повести временных лет , находился в центре расселения племен веси (вепсов), куда якобы «сел» легендарный Синеус (брат Рюрика). В конце X — начале XI в. тесно связан с Новгородом; со второй половине XI в. входит в состав Ростовской земли.

В середине XIII в. становится центром удельного княжества, распавшегося в XIV в. Часть белозерских князей перешла на службу в Новгород .

В середине XIV в. опустошен двумя чумными эпидемиями, а в 1398 сожжен новгородцами, после чего город перенесен на новое место (совр. Белозерск).

Автор статьи: И. Н. Данилевский.

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