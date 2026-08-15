БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ (БЕЛОЕ ДЕЛО)

Белое движение в России — организованное военно-политическое движение, сформировавшееся в ходе Гражданской войны в 1917-1922 гг. Белое движение объединяло политические режимы, отличавшиеся общностью социально-политических и экономических программ, а также признанием принципа единоличной власти (военной диктатуры) в общероссийском и региональном масштабах, стремлением к координации военных и политических усилий в борьбе с советской властью.

Терминология

Длительное время синонимом Белого движения было принятое в историографии 1920-х гг. словосочетание «генеральская контрреволюция». В этом можно отметить его отличие от понятия «демократической контрреволюции». Относящиеся к этой категории, например, Правительство Комитета членов Учредительного Собрания (Комуч), Уфимская Директория (Временное Всероссийское правительство) провозглашали приоритет коллегиального, а не единоличного управления. А одним из основных лозунгов «демократической контрреволюции» становилось: руководство и преемственность от Всероссийского Учредительного Собрания 1918 г. Что же касается «национальной контрреволюции» (Центральная Рада на Украине, правительства в Прибалтике, Финляндии, Польше, на Кавказе, в Крыму), то они, в отличие от Белого движения, на первое место в своих политических программах ставили провозглашение государственного суверенитета. Таким образом, Белое движение правомерно рассматривать как одну из частей (но наиболее организованную и устойчивую) антибольшевистского движения на территории бывшей Российской Империи.

Термин Белое движение в период Гражданской войны употреблялся, главным образом, большевиками. Представители Белого движения определяли себя носителями легитимной «национальной власти», используя термины «русский» (Русская Армия), «российский», «всероссийский» (Верховный Правитель Российского Государства).

В социальном плане Белое движение провозглашало объединение представителей всех сословий российского общества начала ХХ века и политических партий от монархистов до социал-демократов. Отмечалась также политико-правовая преемственность от дофевральской и от дооктябрьской 1917 г. России. При этом восстановление прежних правоотношений не исключало их существенного реформирования.

Периодизация Белого движения

Хронологически в зарождении и эволюции Белого движения можно выделить 3 этапа:

Первый этап: октябрь 1917 г. – ноябрь 1918 г. - формирование основных центров антибольшевистского движения

Второй этап: ноябрь 1918 г. – март 1920 г. - Верховный Правитель Российского Государства А.В. Колчак признается другими белыми правительствами военно-политическим лидером Белого движения.

Третий этап: март 1920 г. – ноябрь 1922 г. - деятельность региональных центров на окраинах бывшей Российской империи

Формирование Белого движения

Белое движение зародилось в условиях противодействия политике Временного правительства и Советов (советской «вертикали») летом 1917 г. В подготовке выступления Верховного Главнокомандующего генерала от инфантерии Л.Г. Корнилова принимали участие как военные («Союз офицеров армии и флота», «Союз воинского долга», «Союз казачьих войск») так и политические («Республиканский Центр», «Бюро Законодательных Палат», «Общество экономического возрождения России») структуры.

Падение Временного правительства и роспуск Всероссийского Учредительного Собрания стали началом первого этапа в истории Белого движения (ноябрь 1917- ноябрь 1918 гг.). Этот этап отличался становлением его структур и постепенным выделением из общего контрреволюционного или антибольшевистского движения. Военным центром Белого движения стала т.н. «Алексеевская организация», формируемая по инициативе генерала от инфантерии М.В. Алексеева в Ростове-на-Дону. С точки зрения генерала Алексеева следовало добиться совместных действий с казачеством Юга России. С этой целью создавался Юго-Восточный Союз, включавший в себя военную («Алексеевская организация», переименованная после прибытия на Дон генерала Корнилова в Добровольческую армию) и гражданскую власти (выборные представители донского, кубанского, терского и астраханского казачьих войск, а также «Союза горцев Кавказа»).

Формально первым белым правительством можно было бы считать Донской Гражданский Совет. Он включал в свой состав генералов Алексеева и Корнилова, донского атамана генерала от кавалерии А.М. Каледина, а из политических деятелей: П.Н. Милюкова, Б.В. Савинкова, П.Б. Струве. В первых же своих официальных заявлениях (т.н. «Конституции Корнилова», «Декларации об образовании Юго-Восточного Союза» и др.) провозглашались: непримиримая вооруженная борьба с советской властью и созыв Всероссийского Учредительного Собрания (на новых выборных основаниях). Решение основных экономических и политических вопросов откладывалось до его созыва.

Неудачные бои в январе-феврале 1918 г. на Дону привели к отступлению Добровольческой армии на Кубань. Здесь предполагалось продолжение вооруженного сопротивления. В 1-м Кубанском («Ледяном») походе в ходе неудачного штурма Екатеринодара погиб генерал Корнилов. На посту командующего Добровольческой армией его сменил генерал-лейтенант А.И. Деникин. Генерал Алексеев стал Верховным Руководителем Добровольческой армии.

В течение весны-лета 1918 г. формировались центры контрреволюции, многие из которых стали позднее элементами всероссийского Белого движения. В апреле-мае начались восстания на Дону. Советская власть здесь была свергнута, прошли выборы органов местной власти и войсковым атаманом стал генерал от кавалерии П.Н. Краснов. В Москве, Петрограде и Киеве были созданы коалиционные межпартийные объединения, обеспечившие политическую поддержку Белому движению. Наиболее крупными из них стали либеральный «Всероссийский Национальный Центр» (ВНЦ), в котором большинство имели кадеты, социалистический «Союз Возрождения России» (СВР), а также «Совет Государственного Объединения России» (СГОР), из представителей Бюро Законодательных Палат Российской Империи, Союза торгово-промышленников, Священного Синода. Наибольшим влиянием пользовался ВНЦ, а его лидеры Н.И. Астров и М.М. Федоров возглавили Особое Совещание при командующем Добровольческой армией (позднее Особое Совещание при Главнокомандующем Вооруженными Силами Юга России (ВСЮР)).

Отдельно следует рассмотреть вопрос об «интервенции». Большое значение для формирования Белого движения на данном этапе имела помощь иностранных государств, стран Антанты. Для них, после заключения Брестского мира, война с большевиками рассматривалась в перспективе продолжения войны со странами Четверного Союза. Десанты союзников стали центрами Белого движения на Севере. В Архангельске в апреле образовалось Временное правительство Северной области (Н.В. Чайковский, П.Ю. Зубов, генерал-лейтенант Е.К. Миллер). Высадка союзных десантов во Владивостоке в июне и выступление Чехословацкого корпуса в мае-июне стало началом контрреволюции на Востоке России. На Южном Урале еще в ноябре 1917 г. против советской власти выступили оренбургские казаки во главе с атаманом генерал-майором А.И. Дутовым. Несколько антибольшевистских правительственных структур сложилось на Востоке России: Уральское областное правительство, Временное правительство автономной Сибири (позднее — Временное Сибирское (областное) правительство), Временный Правитель на Дальнем Востоке генерал-лейтенант Д.Л. Хорват, а также Оренбургское и Уральское казачьи войска. Во второй половине 1918 г. антибольшевистские восстания вспыхнули на Тереке, в Туркестане, где образовалось эсеровское Закаспийское областное правительство.

В сентябре 1918 г. на состоявшемся в Уфе Государственном Совещании было избрано Временное Всероссийское правительство и социалистическая по составу Директория (Н.Д. Авксентьев, Н.И. Астров, генерал-лейтенант В.Г. Болдырев, П.В. Вологодский, Н.В. Чайковский). Уфимская Директория разработала проект Конституции, провозгласивший преемственность от Временного правительства 1917 г. и разогнанного Учредительного Собрания.

Верховный Правитель Российского Государства адмирал А.В. Колчак

18 ноября 1918 г. в Омске, произошел переворот, в ходе которого Директория была свергнута. Совет министров Временного Всероссийского правительства передал власть адмиралу А.В. Колчаку, провозглашенному Верховным Правителем Российского Государства и Верховным Главнокомандующим Российских армии и флота.

Приход к власти Колчака означал окончательное установление режима единоличного правления во всероссийском масштабе, с опорой на структуры исполнительной власти (Совет министров во главе с П.В. Вологодским), при представительстве общественности (Государственное Экономическое Совещание в Сибири, казачьи войска). Начался второй период в истории Белого движения (с ноября 1918 по март 1920 гг.). Власть Верховного Правителя Российского Государства была признана генералом Деникиным, Главнокомандующим Северо-Западным фронтом генералом от инфантерии Н.Н. Юденичем и правительством Северной области.

Установилась структура белых армий. Наиболее многочисленными были силы Восточного фронта (Сибирская (генерал-лейтенант Р. Гайда), Западная (генерал от артиллерии М.В. Ханжин), Южная (генерал-майор П.А. Белов) и Оренбургская (генерал-лейтенант А.И. Дутов) армии). В конце 1918 - начале 1919 г. сформировались ВСЮР под командованием генерала Деникина, войска Северной области (генерал-лейтенант Е.К. Миллер) и Северо-Западный фронт (генерал Юденич). В оперативном отношении все они подчинялись Верховному Главнокомандующему адмиралу Колчаку.

Продолжалась и координация политических сил. В ноябре 1918 г. в г. Яссы прошло Политическое Совещание трех ведущих политических объединений России (СГОР, ВНЦ и СВР). После провозглашения адмирала Колчака Верховным Правителем предпринимались попытки международного признания России на Версальской мирной конференции, где было создано Русское Политическое Совещание (председатель Г.Е. Львов, Н.В. Чайковский, П.Б. Струве, Б.В. Савинков, В.А. Маклаков, П.Н. Милюков).

Весной-осенью 1919 г. прошли координированные походы белых фронтов. В марте-июне Восточный фронт по расходящимся направлениям наступал на Волгу и на Каму, на соединение с Северной армией. В июле-октябре были проведены два наступления на Петроград Северо-Западного фронта (в мае-июле и в сентябре-октябре), а также поход на Москву Вооруженных Сил Юга России (в июле-ноябре). Но все они окончились неудачно.

Страны Антанты отказались к осени 1919 г. от военной поддержки Белого движения (с лета начался поэтапный вывод иностранных войск со всех фронтов, до осени 1922 г. на Дальнем Востоке оставались лишь японские части). Однако продолжались поставки вооружения, выдача кредитов и контакты с белыми правительствами без их официального признания (за исключением Югославии).

Программа Белого движения, окончательно сформировавшаяся в течение 1919 г., предусматривала «непримиримую вооруженную борьбу с советской властью», после ликвидации которой, предполагался созыв всероссийского Национального Учредительного Собрания. Собрание предполагалось избрать по мажоритарным округам на основе всеобщего, равного, прямого (в крупных городах) и двухступенчатого (в сельской местности) избирательного права при тайном голосовании. Выборы и деятельность Всероссийского Учредительного Собрания 1917 г. признавались нелегитимными, поскольку произошли после «большевистского переворота». Новое Собрание должно было разрешить вопрос о форме власти в стране (монархия или республика), выбрать главу государства, а также утвердить проекты социально-политических и экономических реформ. До «победы над большевизмом» и созыва Национального Учредительного Собрания высшая военная и политическая власть принадлежала Верховному Правителю России. Реформы могли только разрабатываться, но не осуществляться (принцип «непредрешения»). В целях укрепления региональной власти до созыва Всероссийского Собрания допускался созыв местных (областных) собраний, призванных быть законосовещательными органами при единоличных правителях.

В национальном устройстве провозглашался принцип «Единой, Неделимой России», что означало признание фактической независимости только тех частей бывшей Российской Империи (Польши, Финляндии, Прибалтийских республик), которые были признаны ведущими мировыми державами. Остальные государственные новообразования на территории России (Украина, Горская республика, республики Кавказа) считались нелегитимными. Для них допускалась лишь «областная автономия». За казачьими войсками сохранялось право иметь собственные органы власти, вооруженные формирования, однако в пределах общероссийских структур.

В 1919 г. проходила разработка общероссийских законопроектов по аграрной, рабочей политике. Законопроекты по аграрной политике сводились к признанию крестьянской собственности на землю, а также «частичному отчуждению помещичьей земли в пользу крестьян за выкуп» (Декларации по земельному вопросу правительств Колчака и Деникина (март 1919 г.)). Сохранялись профсоюзы, право рабочих на 8-часовой рабочий день, на социальное страхование, на забастовки (Декларации по рабочему вопросу (февраль, май 1919 г.)). Полностью восстанавливались права собственности бывших владельцев на городскую недвижимость, на промышленные предприятия и банки.

Предполагалось расширение прав местного самоуправления и общественных организаций, при этом политические партии не участвовали в выборах, их заменяли межпартийные и беспартийные объединения (муниципальные выборы на юге России в 1919 г., выборы Государственного Земского Совещания в Сибири осенью 1919 г.).

Существовал и «белый террор», не носивший, однако, характера системы. Вводилась уголовная ответственность (до смертной казни включительно) для членов партии большевиков, комиссаров, сотрудников ЧК, а также работников советской власти и военнослужащих Красной армии. Преследовались также противники Верховного Правителя, «самостийники».

Белое движение утверждало общероссийскую символику (восстановление трехцветного национального флага, герба Верховного Правителя России, гимна «Коль Славен наш Господь в Сионе»).

Во внешней политике провозглашались «верность союзническим обязательствам», «всем договорам заключенным Российской Империей и Временным правительством», «полноправное представительство России во всех международных организациях» (заявления Верховного Правителя России и Русского Политического Совещания в Париже весной 1919 г.).

Режимы Белого движения в условиях поражений на фронтах, эволюционировали в сторону «демократизации». Так, в декабре 1919 – марте 1920 гг. провозглашался отказ от диктатуры, союз с «общественностью». Это проявилось в реформировании политической власти на юге России (роспуск Особого Совещания и образование Южнорусского правительства, ответственного перед Верховным Кругом Дона, Кубани и Терека, признание независимости Грузии де-факто). В Сибири Колчаком провозглашался созыв Государственного Земского Совещания, наделенного законодательными полномочиями. Тем не менее, предотвратить поражения не удалось. К марту 1920 г. были ликвидированы Северо-Западный и Северный фронты, а Восточный и Южный утратили большую часть контролируемой территории.

Деятельность региональных центров

Последний период в истории российского Белого движения (март 1920 – ноябрь 1922 гг.) отличался деятельностью региональных центров на окраинах бывшей Российской империи:

— в Крыму (Правитель Юга России — генерал Врангель),

— в Забайкалье (Правитель Восточной окраины — генерал Семенов),

— на Дальнем Востоке (Правитель Приамурского Земского Края — генерал Дитерихс).

Эти политические режимы стремились отойти от политики «непредрешения». Примером стала деятельность Правительства Юга России, во главе с генералом Врангелем и бывшим управляющим земледелием А.В. Кривошеиным в Крыму, летом-осенью 1920 г. Начали осуществляться реформы, предусматривавшие передачу крестьянам «захваченной» помещичьей земли в собственность, создание крестьянского земства. Допускалась автономия казачьих областей, Украины и Северного Кавказа.

Правительство Восточной окраины России во главе с генерал-лейтенантом Г.М. Семеновым осуществляло курс на сотрудничество с общественностью, проведя выборы в Краевое народное совещание.

В Приморье в 1922 г. состоялись выборы Приамурского Земского Собора и Правителя Приамурского Края генерал-лейтенанта М.К. Дитерихса. Здесь впервые в Белом движении был провозглашен принцип восстановления монархии через передачу власти Верховного Правителя России представителю династии Романовых. Предпринимались попытки координации действий с повстанческими движениями в Советской России («Антоновщина», «Махновщина», Кронштадтское восстание). Но эти политические режимы уже не могли рассчитывать на общероссийский статус, по причине крайне ограниченной территории, контролируемой остатками белых армий.

Организованное военно-политическое противостояние советской власти прекратилось в ноябре 1922 – марте 1923 гг., после занятия РККА Владивостока и поражения Якутского похода генерал-лейтенанта А.Н. Пепеляева.

Политические центры Белого движения с 1921 г. перешли в Зарубежье, где произошло их окончательное формирование и политическое размежевание («Русский Национальный Комитет», «Совещание послов», «Русский Совет», «Парламентский Комитет», «Русский Общевоинский Союз»). В России Белое движение закончилось.

Основные участники Белого движения

Алексеев М.В. (1857-1918)

Врангель П.Н. (1878-1928)

Гайда Р. (1892-1948)

Деникин А.И. (1872-1947)

Дроздовский М.Г. (1881-1919)

Каппель В.О. (1883-1920)

Келлер Ф.А. (1857-1918)

Колчак А.В. (1874-1920)

Корнилов Л.Г. (1870-1918)

Кутепов А.П. (1882-1930)

Лукомский А.С. (1868-1939)

Май-Маевский В.З. (1867-1920)

Миллер Е.-Л. К. (1867-1937)

Неженцев М.О. (1886-1918)

Романовский И.П. (1877-1920)

Слащев Я.А. (1885-1929)

Унгерн фон Штернберг Р.Ф. (1885-1921)

Юденич Н.Н. (1862-1933)

Внутренние противоречия Белого движения

Белое движение, объединявшее в своих рядах представителей различных политических движений и социальных структур, не могло избежать внутренних противоречий.

Существенным был конфликт между военными и гражданскими властями. Соотношение военной и гражданской власти нередко регулировалось «Положением о полевом управлении войск», где гражданская власть осуществлялась генерал-губернатором, зависимым от военного командования. В условиях подвижности фронтов, борьбы с повстанческим движением в тылу, военные стремились к осуществлению функций гражданского руководства, игнорируя структуры местного самоуправления, разрешая политические и экономические проблемы в приказном порядке (действия генерала Слащова в Крыму в феврале-марте 1920 г., генерала Родзянко на Северо-Западном фронте весной 1919 г., военное положение на линии Транссибирской железной дороги в 1919 г. и др.). Отсутствие политического опыта, незнание специфики гражданского управления нередко приводили к серьезным ошибкам, падению авторитета белых правителей (кризис власти адмирала Колчака в ноябре-декабре 1919 г., генерала Деникина в январе-марте 1920 г.).

Противоречия военной и гражданской власти отражали противоречия между представителями различных политических направлений, входивших в Белое движение. Правые (СГОР, монархисты) поддерживали принцип неограниченной диктатуры, тогда как левые («Союз Возрождения России», сибирские областники) выступали за «широкое представительство общественности» при военных правителях. Немаловажное значение имели разногласия между правыми и левыми по земельной политике (об условиях отчуждения помещичьей земли), по рабочему вопросу (о возможности участия профсоюзов в управлении предприятиями), о местном самоуправлении (по характеру представительства общественно-политических организаций).

Реализация принципа «Единой, Неделимой России» вызывала конфликты не только между Белым движением и государственными новообразованиями на территории бывшей Российской Империи (Украиной, республиками Кавказа), но и внутри самого Белого движения. Серьезные трения возникали между казачьими политиками, стремившимися к максимальной автономии (вплоть до государственного суверенитета) и белыми правительствами (конфликт атамана Семенова и адмирала Колчака, конфликт между генералом Деникиным и Кубанской Радой).

Возникали противоречия и по поводу внешнеполитической «ориентации». Так, в 1918 г. многие политические деятели Белого движения (П.Н. Милюков и Киевская группа кадетов, Московский Правый Центр) говорили о необходимости сотрудничества с Германией для «ликвидации советской власти». В 1919 г. «прогерманская ориентация» отличала Совет гражданского управления Западной Добровольческой армии полк. Бермондта-Авалова. Большинство же в Белом движении выступало за сотрудничество со странами Антанты как союзниками России в Первой мировой войне.

Не способствовали прочности Белого движения конфликты, возникавшие между отдельными представителями политических структур (лидерами СГОР и Национального Центра — А.В. Кривошеиным и Н.И. Астровым), внутри военного командования (между адмиралом Колчаком и генералом Гайдой, генералом Деникиным и генералом Врангелем, генералом Родзянко и генералом Юденичем и др.).

Вышеперечисленные противоречия и конфликты, хотя и не носили непримиримого характера и не привели к расколу Белого движения, тем не менее, нарушали его единство и сыграли значительную роль (наряду с военными неудачами) в его поражении в Гражданской войне.

Значительные проблемы у белой власти возникали из-за слабости управления на контролируемых территориях. Так, например, на Украине, до момента занятия войсками ВСЮР сменилось, на протяжении 1917-1919 гг. четыре политических режима (власть Временного правительства, Центральной Рады, гетмана П. Скоропадского, Украинская советская республика), каждый из которых стремился к установлению собственного аппарата управления. Это затрудняло оперативное проведение мобилизаций в Белую армию, борьбу с повстанческим движением, реализацию принимаемых законов, разъяснение населению политического курса Белого движения.