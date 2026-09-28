БЕЛЛИНСГАУЗЕН Фаддей Фаддеевич

Российский военно-морской деятель, мореплаватель, адмирал (1843).

Окончил Кронштадтский морской кадетский корпус и с 1797 плавал на кораблях Ревельской эскадры. В 1803—1806 принял участие в первом русском кругосветном плавании на корабле «Надежда» в составе экспедиции И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского .

В 1810—1819 командовал кораблями на Балтийском и Черном морях. В 1819—1821 возглавлял кругосветную экспедицию на шлюпах «Восток» и «Мирный», открывшую Антарктиду , ряд островов в Тихом и Атлантическом океанах. Итоги экспедиций изложил в «Двукратных изысканиях в Южном Ледовитом океане и плавании вокруг света в продолжение 1819, 20 и 21 гг., совершенных на шлюпах "Восток" и "Мирный"» (1831).

С 1821 командовал 15-м флотским экипажем, был дежурным генералом Морского министерства, генерал-цейхмейстером. С 1827 — командир Гвардейского экипажа, во время Русско-турецкой войны 1828—1829 участвовал в осаде и взятии турецкой крепости Варна. С конца 1830 — начальник 2-й флотской дивизии.

С 1839 — главнокомандующий Кронштадтского порта и военный губернатор Кронштадта , под чьим руководством построены новые и перестроены старые портовые сооружения. С 1843 — член Адмиралтейств-совета (смотрите Адмиралтейство ).

Автор статьи: Л. А. Цыганова.

© Российская Историческая Энциклопедия