БЕЛГРАД (Београд)

Столица Сербии.

Расположен в основном на правом берегу р. Дунай , при впадении в него р. Сава. Население 1,2 млн чел. (2014). Административно разделен на 16 общин: 10 городских и 6 пригородных. Международный аэропорт Сурчин в 18 км от Б.

В древности на территории Б. находилось поселение кельтов — Сингидунум (Singidunum), затем одноименный римский город (I в. до н. э. — IV в. н. э.) С распадом Рим­ской империи в 395 отошел к Византии . Был заново отстроен в VI в. В конце VI в. захвачен аварами. В IX—X вв. городом владели болгары. Тогда же встречается его первое упоминание под названием Б. (письмо папы ­Иоанна VIII болгар­скому князю Борису Михаилу от 878).

В XI—XII вв. принадлежал Византии. Затем попеременно им владели болгары, венгры, сербы.

Столица Сербии в 1403—1427. С 1427 стал венгерской пограничной крепостью, у стен которой в 1456 войска венгерского полководца Я. Хуньяди разбили армию турецкого султана («Белградская битва»). Но в 1521 захвачен турками, стал центром Белградского пашалыка.

В ходе австро-турецких войн трижды переходил в руки австрийцев (1688—1690, 1717—1739, 1789—1791).

В 1806 Б. стал столицей сербского княжества, с 1882 — королевства. Однако в 1813—1830 опять оказался под властью турок, которые до 1867 удерживали за собой крепость города.

В годы Первой мировой войны был дважды оккупирован австрийскими войсками: 18 ноября по 2 декабря 1914 и 26 сентября 1915 — 18 октября 1918. 1 декабря 1918 Б. провозглашен столицей Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 Королевство Югославия).

6 апреля 1941 подвергся бомбардировкам со стороны фашистской Германии, 13 апреля был захвачен Германией. 20 октября 1944 освобожден войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов Красной армии (командующие Маршалы Советского Союза Ф. И. Толбухин и Р. Я. Малиновский ) и соединениями Народно-освободительной армии Югославии. В ноябре 1945 провозглашен столицей ФНРЮ (с 1963 СФРЮ).

С 1992 — столица Союзной Республики Югославия (СРЮ). В 1999 подвергся разрушительным бомбардировкам и ракетным обстрелам со стороны сил НАТО .

С 2003 Б. — столица Государственного сообщества Сербии и Черногории. С 2006 — Сербии.

Автор статьи: Н. С. Пилько.

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