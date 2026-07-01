БЕЛГОРОДСКИЙ МУЗЕЙ

Белгородский государственный музей народной культуры открыт для посетителей 29 мая 1999 года.

Начинался музей со 150 предметов, а сегодня их свыше двадцати тысяч.

В музее можно увидеть традиционный костюм и женские украшения, домотканые холсты, рушники, ковры, предметы народного искусства из кожи, дерева, металла, глины, лозы и лыка, уникальные образцы народной вышивки, кружевоплетения, в том числе современные изделия декоративно-прикладного творчества .

Среди раритетов музея - коллекция самоваров, уникальные играющие народные музыкальные инструменты как городского, так и крестьянского быта ХIХ-ХХ веков, культовые предметы и многое другое.

В постоянной экспозиции «Мир народной культуры» проводятся экскурсии и музейные уроки, народные праздники с участием фольклорного коллектива сотрудников музея «Ладовицы», детские игровые программы, конкурсы, викторины, в выходные дни проходят встречи в клубах Надежда», «Волшебный лоскуток», «Пути-дороги». Большой популярностью пользуются музейные мастер-классы по валянию шерсти, изготовлению тряпичной народной куклы, поясов, тканых на бёрдышке, в технике «дёрганье», росписи по стеклу и ткани, декупажу, квиллингу, лепке из глины, бисероплетению, которые проводятся как научными сотрудниками музея, так и мастерами. За 15 лет музей посетили более полумиллиона человек, подготовлено 250 выставок, проведено более 25 тысяч экскурсий, музейных уроков и мероприятий.

В течение 10 лет реализуется образовательный проект «Музей в гостях». За это время состоялось 230 выездов в сёла Белгородской области. В сувенирной лавке музея можно приобрести изделия народных мастеров, сувениры.

Иллюстрации:

Белгородский государственный музей народной культуры.