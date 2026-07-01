БЕЛЬГИЯ, Королевство Бельгия (Belgique)

Государ­ство в Западной Европе, омывается Северным морем, граничит с Нидерландами , Германией , Францией и Люксембургом .

Площадь 30,5 тыс. кв. км, население 10,5 млн человек. Большая часть населения (5,5 млн) фламандцы, или нидерландофоны (провинции Зап. Фландрия, Вост. Фландрия, Антверпен, Лимбург и Сев. Брабант). 3,5 млн — валлоны, или франкофоны (провинции Льеж, Намюр, Эно, Люксембург, Южн. Брабант), 1 млн населения живет в Брюсселе, столице государства.

Государственные языки — французский, фламандский и немецкий. Большая часть населения исповедует католицизм , протестанты и иудеи составляют незначительный процент населения.

С 1993 Б. — федеративное государство. Новая конституция принята в 1994. Б. — наследственная конституционная монархия . Глава государства — король, законодательную власть осуществляет король и двухпалатный парламент (палата представителей и сенат).

Бельгийские территории в древности и в период римского господства Древнейшие памятники культуры на территории Б. относятся к ашелю. В Ла-Нолет, Спи и других местах найдены останки неандертальцев . Эпоха мезолита представлена культурами Маглемозе , Тьонгер (в низовьях Рейна и прилегающих землях) и др. В неолит основная территория занята памятниками культур Михельсберг (объединяет бассейн Рейна и Верхнего Дуная) и Сена — Уаза — Марна (входит в круг культур с мегалитическими гробницами). В период энеолита — ранней бронзы на территорию Б. проникает культура колоколовидных кубков.

На рубеже эпохи бронзы и железа Б. входила в зону Зап. Гальштата. В начале 2-й половины I тысячелетия до н. э. заселяется кельтами , относившимися к группе белгов. Первые племена белгов поселились в стране ок. 300 до н. э. Жившие на востоке северные белги — эбуроны (Лимбург и Льеж), кондрузы (Кондроз), церозы (Прюм), пэманы (Фамен), сегны (верхняя часть долины Урт) и адуатуки (Намюр) — восприняли много герман­ских элементов. Бассейны Шельды и Мааса были заселены только народами кельтской расы — нервиями (юг Брабанта и Геннегау), менапиями (Фландрия и Сев. Брабант), моринами (обл. Теруаня), атребатами (Артуа) и треверами (Арденны и Мозель).

В 58—51 до н. э. белги были завоеваны войсками Юлия Цезаря. В 16 до н. э. юго-западный район расселения белгов входил в состав римской провинции Белгика. Северо-восточный район в 89 н. э. стал частью римской провинции Нижняя Германия. Белгика в течение пяти веков подвергалась сильной романизации. В обращение были введены латинский язык и римское право, был основан ряд городов. В конце III в. на земли белгов проникло христианство .

В IV в. было основано епископство в Тонгерене. Больше всего романизация коснулась юга, где потомки белгов утратили первоначальный язык и древнейшие традиции, образовав валлонскую народность. Север Белгики дольше сохранял кельтскую самобытность, которая усилилась после завоевания страны во 2-й половине III в. германскими племенами франков , фризов и саксов . Последние, смешавшись с северокельтскими, частично романизированными племенами, дали начало второй народности Бельгии — фламандцам, родственным по языку и культуре нидерландцам.

Бельгийские территории в эпоху Средневековья В V в. территория Б. являлась ядром объединения салических франков. В Турне в 3-й четверти V в. располагалась ставка короля Хильдерика, в конце V в. Б. стала базой первых походов Хлодвига I, основателя Франкского государства. После крещения Хлодвига в 506 начала устанавливаться церковная иерархия. Церковное разделение примерно совпадало со старым галло-романским административным делением. В конце VIII — начале IX в. Б. являлась центром империи Карла I Великого . На этот период приходится образование и расцвет аббатств (Св. Бавона и Св. Петра в Генте, Св. Вааста в Аррасе, аббатств в Ставло и Мальмеди).

После распада империи на бельгийских территориях образовался ряд феодальных княжеств. В западной части, отошедшей в 843 по Верденскому договору к Западно-франкскому королевству, возникло графство Фландрия, остальная часть бельгийских территорий распалась на ряд самостоятельных феодальных княжеств. Земли к востоку от Шельды отошли к герцогству Лотарингия (с 959 Нижняя Лотарингия), входившему в Германское королев­ство (с 962 — в Священную Римскую империю ).

К концу XI в. герцогство Нижняя Лотарингия распалось. В его южной части образовалось несколько светских и церковных феодальных владений: герцогство Брабант со столицей Брюссель, графства Геннегау (в 1051—1299 объединялось с Фландрией), Намюр (в 1262 ото­шло к Фландрии), Лимбург (с 1288 в составе Брабанта), Люксембург и Льежское епископство. В XIII в. за ними утвердилось название Южн. Нидерланды. Выгодное географическое и стратегическое положение Б. на перекрестке речных и морских дорог способствовало быстрому развитию городов и торговли. С Х в. возникают центры обработки металлов и производства шерстяных тканей: Брюгге, Гент, Ипр, Намюр, Льеж. В XI—XII вв. этот список пополнился городами Левен, Брюссель, Антверпен и др.

В XII—XIII вв. бельгийские княжества превратились в «мастерскую» Европы и узел международной торговли (с центром в Брюгге). Общины Фландрии уже во 2-й половине XI—XII в. добились городских хартий, утвердивших их вольности и привилегии. Они имели большую самостоятельность в управлении, суде и законодательстве. Однако патрициат, в чьих руках находилось городское самоуправление, жестоко эксплуатировал ремесленников, что порождало острую социально-политическую борьбу, переплетавшуюся с династическими и международными конфликтами. Сельское население также неоднократно поднимало антифеодальные восстания (Фландрское восстание 1323—1328).

К концу XIV в. внутренние конфликты привели к подрыву позиций центральной власти в графстве и стали одной из причин ослабления Фландрии. Города в Брабанте развились на век позже, чем во Фландрии, когда герцогская власть уже укрепилась. Патрициат здесь проводил более гибкую политику. В Брабанте постепенно складывался строй сословной монархии, основы которого были сформулированы в хартии «Радостное вступление» («Joyeuse Entrée»), 1356.

В городах Южн. Нидерландов сформировалась самая развитая в средневековой Европе система цеховой организации ремесла и торговли. Купцы заключали торговые союзы для облегчения взаимного обмена продуктами, например «ганзейский союз 17 бельгийских городов», к концу ХIII в. включал уже 60 городов. Торговля шла не только с Англией, с которой у графства Фландрия были особые связи, но и с Францией, Италией, Прирейнской частью Германии, побережьем Балтийского моря. На побережье Северного моря во Фландрии возникли порты Гравелин, Дюнкерк, Ньивпорт, Дамм и др. В XIII—XIV вв. развитие товарно-денежных отношений привело к переменам в деревне. В Южн. Нидерландах феодальные отношения начали разлагаться раньше, чем в других европейских регионах. Многие деревни добились хартий и права на самоуправление. Однако в валлонских районах дворянству удавалось сохранять прочные позиции.

Политическая жизнь Южн. Нидерландов в этот период характеризовалась соперничеством между Фландрией и Брабантом, а также попытками Франции и Англии подчинить их своему влиянию. Тогда как к концу XIII в. Брабант стал по существу независимым от Священной Римской империи, Фландрия, выступавшая на стороне Англии в конфликте с Францией, вынуждена была считаться с силой французских королей и все больше попадала под ее влияние.

Еще в 1180 часть Фландрии была включена в домен французского короля; после битвы при Бувине в 1214 влияние французов усилилось, а в 1300 вся территория Фландрии оказалась оккупирована французскими войсками. Народная борьба во Фландрии против захватчиков, начавшаяся в 1302 «Брюггской заутреней», закончилась победой фландрских городов в битве при Куртре (Битва шпор) и изгнанием французских войск.

В начале Столетней войны 1337—1453 Брабант и Геннегау встали на сторону Англии, Льежское епископство — на сторону Франции. Во Фландрии политика графа, выступившего союзником французского короля и запретившего торговлю с Англией, вызвала недовольство городов Ипра, Гента и Брюгге. Там произошло несколько восстаний, в том числе в Генте (1338—1345) под руководством Я. ван Артевельде и в 1382 под руководством его сына Филиппа. В Льежском епископстве князья-епископы с XIII в. были вынуждены уступать свою власть городам. В 1373 был принят так называемый «Мир XXII», по которому горожане получили контроль над управлением в княжестве.

В конце XIV в. южнонидерландские земли попадают под власть герцогов Бургундских. Основой формирования владений бургундской династии в Нидерландах стал заключенный в 1369 брачный союз между герцогом Бургундии Филиппом Храбрым (1363—1404), младшим братом короля Франции Карла V (1364—1380) — и наследницей графств Фландрия, Артуа и Бургундия Маргаритой Мальской (1384—1405). В 1384, после смерти отца Маргариты Людовика Мальского эти земли вошли в состав наследственных владений герцогов Бургундских. В итоге в 1405 после смерти герцогини Маргариты Фландрию, Артуа и Бургундию унаследовал ее старший сын — герцог Бургундский Иоанн Бесстрашный (1404—1419). С 1406 по 1430 Брабант и Лимбург находились под управлением младшей ветви бургундского дома, а после смерти младшего сына герцога Филиппа Брабантского (1427—1430), прервавшей эту ветвь бургундской династии, оба герцогства (1430) по решению штатов Брабанта и Лимбурга перешли к сыну Иоанна Бесстрашного — Филиппу Доброму (1419—1467). Филипп Добрый выкупил графство Намюр (1421), вступив во владение им в 1429, после смерти последнего графа, а в 1433 унаследовал по материнской линии графство Геннегау (Эно).

В XV в. под влияние герцогов Бургундских попали епископства Льеж, Камбре, Турне. В 1455 льежская епископская кафедра оказалась в руках племянника Филиппа Доброго — Людовика Бурбона (1438—1482), вместо которого фактически управлял сам Филипп. В 1465, 1467 и 1468 льежцы восставали против власти своего епископа, что приводило к вторжениям бургундских войск, которые в итоге нанесли льежцам сокрушительное поражение и сожгли город. Подчинить бургундскому влиянию Турне удалось еще Филиппу Храброму, посадившему на епископскую кафедру своего ставленника. При Иоанне Бесстрашном епископом Турне стал его советник Жан де Туази (1410—1433). Тем не менее, после его смерти разгорелась острая борьба за контроль над епископством между королем Франции Карлом VII (1422—1461) и Филиппом Добрым. Введенный Филиппом запрет на торговлю с Турне привел к желаемому результату: на кафедре вновь оказался «бургундский» епископ. Бургундские герцоги стали одними из самых могущественных правителей Европы, по численности армии и великолепию двора они соперничали с королями.

В эпоху Бургундского герцогства бельгийские провинции переживали период бурного расцвета. Нидерланды стали одним из самых богатых и процветающих европейских регионов. Бургундский двор при Филиппе Добром поражал роскошью и богатством. В бургундский период началось формирование ренессансной культуры Нидерландов ( Северное Возрождение ).

Герцогам Бургундским удалось заложить основы централизованного государства — укрепить местные органы власти, централизовать управление финансами: в 1473 сформирована Центральная счетная палата, тогда же основан суд высшей инстанции (Парламент). 9 января 1464 в Брюгге Филипп Добрый созвал первые Генеральные штаты — высший сословно-представительный орган, выражавший интересы всех областей Нидерландов. Бургундские герцоги создали и мощную регулярную армию, численность которой лишь немногим уступала француз­ской. Большинством владений герцоги управляли через наместников — статхаудеров, как правило, из мест­ного дворянства.

Однако политика централизации и усиления герцогской власти, которая проводилась в конце правления Филиппа Доброго и во время правления Карла Смелого (1467—1477), стала причиной крупных восстаний, вспыхивавших в Генте, Мехелене и Антверпене. Тогда же начались сдвиги в экономике, вызванные разложением цехового строя, что позднее, в XI в., привело к серьезным переменам в жизни Южн. Нидерландов —– снижению значения старых центров цехового ремесла (Брюгге, Гент, Ипр) и возникновению новых центров, в которых доминировали раннекапиталистические формы производства и торговли.

Роль главного торгового и финансового центра Южн. Нидерландов к середине XVI в. перешла от Брюгге к Антверпену. Однако завоеваниям герцогов Бургундских противостояла Франция, в решающей битве с войсками которой (при Нанси 5 января 1477) бургундские войска потерпели поражение, а Карл Смелый погиб. В результате Людовику XI удалось присоединить к Франции часть бургундских владений. В результате брака наследницы Карла Смелого Марии Бургундской (1477—1482) с сыном императора Священной Римской империи эрцгерцогом Максимилианом Габсбургом нидерландские земли стали составной частью владений Габсбургов (окончательно в 1482).

В составе Священной Римской империи нидерландские княжества были преобразованы в провинции (при сохранении в них сословных представительств) и управлялись статхаудерами (за исключением Брабанта), подчинявшимися в свою очередь генеральному статхаудеру, должность которого обычно занимали представители боковых линий правящей династии. При наместнике существовал Государственный совет, состоявший в основном из представителей высшей местной аристократии. При императоре Карле V , являвшемся также королем Испании, 17 нидерландских провинций (Брабант, Лимбург, Люксембург, Фландрия, Артуа, Геннегау, Намюр, Малин, Лилль и др.) были объединены в так называемый Бургундский округ, со статусом владения, наследуемого в нераздельном виде. Была ликвидирована прежняя политическая независимость герцогств, графств и епископств. Генеральные штаты представляли, главным образом, интересы дворянства и богатого купечества и выполняли основную функцию — ежегодный сбор налогов, шедших на многочисленные военные кампании Габсбургов, в основном за пределами Нидерландов. В 1555 Карл V, отрекшись от престола, передал испанскую корону и ряд владений своему сыну Филиппу II. Нидерланды перешли под власть Испании, превратившись в главный источник денежных средств, использовавшихся главным образом на ведение военных действий против Франции. Бельгийские земли в составе Испанской монархии Кроме финансовой эксплуатации, выражавшейся в огромных пошлинах и податях, ограничении свободы торговли, Филипп II укрепил в Нидерландах власть Католической церкви и усилил религиозные гонения, что вызвало протест приверженцев кальвинизма. Вдобавок он урезал права органов самоуправления — Генеральных и Провинциальных штатов, а также Государственного совета, членами которого теперь назначались испанцы. Все эти факторы вызывали рост оппозиционных настроений в различных слоях населения Нидерландов и дали толчок развитию революционных выступлений и последовавшей за этим освободительной борьбы, которая вошла в историю под названием Нидерландская революция XVI в . Группировавшаяся вокруг видного дворянина, принца Вильгельма Оранского нидерландская знать стала добиваться устранения из органов власти неугодных испанцев. За выступлением аристократической оппозиции последовал протест мелкого дворянства. Очагом первых выступлений стала Фландрия, где в 1566 началось Иконоборческое восстание , охватившее затем большую часть Нидерландов. На усмирение Нидерландов Филипп II бросил 18-тысячное войско во главе с герцогом Альбой, и в 1567 выступления были подавлены. Последовал ряд репрессивных мер. Был учрежден так называемый кровавый совет, начались аресты, конфискации имущества. 5 июня 1568 в Брюсселе подверглись казни лидеры дворянской оппозиции граф Эгмонт и адмирал Горн. Кроме того были ликвидированы привилегии провинций и городов, запрещен выезд из страны, введен постоянный налог — алькабáла, по которому предполагалось взимать 10 % с каждой торговой сделки, что нанесло серьезный экономический урон провинциям. Городская беднота и крестьянство под руководством радикально настроенной части буржуазии создавали вооруженные отряды, свергали на местах испан­ские органы власти, уничтожали испанцев и их пособников. На помощь восставшим в Нидерланды прибыла наемная армия, созданная Вильгельмом Оранским на средства дворян-эмигрантов и их сторонников. Но в 1570 и 1572 она потерпела поражение в южных провинциях и в сентябре 1572 была распущена. В 1572 антииспанское и антифеодальное восстание произошло в Сев. Нидерландах. В 1576 южнонидерландские территории заключили соглашение с северными провинциями ( «Гентское умиротворение» ), в котором провозглашалась верность Филиппу II, сохранение католической веры в Южн. и кальвинизма в Сев. Нидерландах. В ноябре 1578 наместником в Нидерландах был назначен искусный политик и полководец Александр Фарнезе (1545—1592), которому удалось примирить южные провинции с властью Испании и разрушить союз южных и северных провинций. Валлонские районы Южн. Нидерландов (Артуа, Геннегау, Дуэ и др.) вышли из соглашения и признали власть испанского короля, заключив в 1579 Аррасскую унию. Северные нидерландские провинции заключили между собой военно-политический союз (Утрехтскую унию), направленный не только против Испании, но и против внутренней феодально-католической реакции и заложивший основы будущего самостоятельного госуда­рства — Республики Соединенных провинций. К 1585 испанские войска постепенно возвратили под власть испанского короля и Католической церкви Южн. Нидерланды, которые после смерти Филиппа II (1598) в качестве формально суверенного государства перешли под управление его дочери Изабеллы и зятя — Альбрехта VII Австрийского.

В 1621 Южн. Нидерланды были включены в состав испанской монархии, поставлены под управление наместника и стали именоваться Испанскими Нидерландами. В 1621 между Испанией и Соединенными провинциями возобновились военные действия, ставшие фактически частью Тридцатилетней войны 1618—1648. В результате Испания потерпела поражение и де-юре признала независимость Соединенных провинций по Мюнстерскому миру (30 января 1648), ставшему частью Вестфальского мира 1648 . К Соединенным провинциям отошли северные районы Фландрии, Брабанта, Лимбурга и крепость Маастрихт. Устье р. Шельда, заблокированное флотом Соединенных провинций с 1609, было закрыто для внешней торговли, что нанесло тяжелейший удар экономике Испанских Нидерландов и подорвало позиции Антверпена. К Франции по условиям мирных договоров 1659, 1668, 1678 были присоединены Артуа, южные районы Фландрии, Намюра, Геннегау, Люксембурга. В составе империи австрийских Габсбургов Наряду с другими владениями испанской короны Испанские Нидерланды становились объектом территориальных притязаний Англии, Франции и Австрии. Это привело к Войне за испанское наследство (1701—1714), в результате которой по Раштатт­скому мирному договору 1714 Южн. Нидерланды были переданы во владение австрийских Габсбургов и стали называться Австрийскими Нидерландами. Эта передача произошла на условиях международной гарантии неприкосновенности их государ­ственного строя по инициативе Великобритании и Соединенных провинций, рассчитывавших тем самым не допустить их перехода под власть Франции.

В ноябре 1715 между Австрией, Великобританией и Соединенными провинциями был заключен дополнительный Барьерный договор , подтвердивший право Соединенных провинций держать свои гарнизоны в 8 бельгийских крепостях на границе с Францией. Содержание войск возлагалось на Австрийские Нидерланды. Бельгия, чуждая Австрии по языку и культуре, по сохранившимся в ней остаткам самоуправления и местных привилегий, являлась для австрий­ского правительства источником доходов, своего рода «континентальной колонией». Австрия неоднократно пыталась обменять Бельгию на другие, более выгодные ей земли (Силезию, Баварию). По Ахенскому миру 1748, которым окончилась Война за австрийское наследство 1740—1748, Бельгия была оставлена под властью Австрии, хотя во время переговоров Мария-Терезия через полномочного министра Кауница предлагала Людовику XV часть Бельгии в обмен на его помощь против Пруссии.

Длительный период мирного развития региона содействовал восстановлению экономики Австрийских Нидерландов, которые оказались в стороне от Семилетней войны 1756—1763 , а также Англо-французской войны 1778—1783. В ходе последней они стали на время ведущим европейским центром посредничества и транзитной торговли. Габсбурги стремились создать благоприятные условия для экономического развития Б., опираясь на привилегированные сословия — духовенство и дворянство, а также на город­ские цеховые корпорации, игравшие большую роль в экономике и политической жизни страны. Повышение таможенных тарифов, привилегии, гарантии длительных монополий, освобождение от вывозных пошлин, поощрение изобретательства — вот неполный перечень элементов этой политики.

С началом единоличного правления Иосифа II , ставившего перед собой цель унифицировать устройство всех территорий, Австрийские Нидерланды лишились своего прежнего статуса. После 1780 на них были распространены проводившиеся императором реформы в духе просвещенного абсолютизма . Однако попытки Иоси­фа II изменить систему внутреннего управления и судопроизводства в Австрийских Нидерландах, отменить вольности, привилегии и относительную автономию отдельных областей, ослабить позиции патрициата и цеховых корпораций, а также лишить Католическую церковь духовной, политической и экономической власти привели к возникновению широкого оппозиционного движения, переросшего в Брабантскую революцию 1789—1790, главной движущей силой которой выступила мелкая городская буржуазия. В декабре 1789 австрийские войска были вытеснены из Б., и во всех провинциях собрались штаты.

В январе 1790 в Брюсселе был созван конгресс представителей всей страны, который объявил о низложении Иосифа II и 11 января 1790 провозгласил создание независимого государства — Бельгийских Соединенных Штатов. Революция в Брабанте носила ограниченный характер. Духовенству и крупным землевладельцам удалось воспрепятствовать проведению реформ, направленных на ликвидацию феодальных порядков в стране. Конституция, принятая Национальным конгрессом, носила буржуазно-аристократический характер и игнорировала интересы городской и сельской буржуазии. Воспользовавшись тяжелым внутриполитическим положением в стране, австрийские власти направили в Южн. Нидерланды войска, и к концу 1790 австрийское господство было восстановлено. В годы французского господства После объявления Францией (март 1792) войны Австрии и поражения австрийских войск при Жемаппе (6 ноября 1792) началась первая оккупация Южн. Нидерландов француз­скими войсками. 20 января наиболее демократическая часть населения епископства Льежского проголосовала за присоединение к Франции.

В марте 1793 австрийские войска вторглись на территорию бельгийских провинций. Однако победа французов над англичанами (сентябрь 1793) позволила им взять реванш в Австрийских Нидерландах. После победы в битве при Флерюсе (26 июня 1794) французское господство утвердилось на бельгийских территориях на 20 лет. Юридически включение их в состав Французской империи было оформлено решением термидорианского Конвента от 1 октября 1795 и подтверждено Кампоформийским миром (1797) между Францией и Австрией. Страна была разделена на 9 округов, включая и провинцию Льеж; управление провинцией было вверено учрежденному в Брюсселе совету из 10 чиновников. В 1801 Люневильский договор между Францией и Австрией закрепил Австрийские Нидерланды за Францией, при этом к территории было окончательно присоединены земли бывшего епископства Льежского. Республиканское, а затем наполеоновское правительство Франции в значительной степени ликвидировало феодальные пережитки: было введено гражданское равенство, общее для страны французское законодательство, а также административное и судебное устройство, провозглашена свобода судоходства по Шельде, уничтожены внутренние таможенные границы, что дало толчок росту торговли и промышленности. Однако в целом жесткая политика руководителей Французской республики по отношению к Б., подчинение ее экономических ресурсов, насильственное введение непопулярной французской денежной единицы, контрибуции, нарушение бельгий­ских культурных традиций вызвали недовольство населения. Антиклерикализм французов, политика в области языка и образования стали причиной массовых протестов, вылившихся в 1798 в так называемую войну крестьян, охватившую часть бельгийских провинций, преимущественно Фландрию и фламандский Брабант.

В 1815 бельгийская территория вновь стала ареной военных действий. 18 июня 1815 в битве при Ватерлоо (близ Брюсселя) англо-нидерландские и прусские войска нанесли окончательное поражение армии Наполеона I . В составе объединенного королевства Нидерландов Согласно трактатам Венского конгресса 1815 бельгийские территории были соединены с землями бывших Соединенных провинций Нидерландов, и таким образом было образовано Королевство объединенных Нидерландов (1815—1830) во главе с королем Вильгельмом I. На началах личной унии к Нидерландскому королевству было присоединено Великое герцогство Люксембург. В объединенном королевстве бельгийские провинции играли, по сравнению с северными Нидерландами, подчиненную роль: экономические, политические и религиозные интересы всех слоев бельгийского населения ущемлялись. Власти преследовали католическую прессу и либералов, в 1822 нидерландский язык стал обязательным в административном и судебном документообороте, а с 1830 он должен был стать единым государственным языком, что крайне негативно восприняло население южных провинций. Особое возмущение вызвал введенный в 1822 налог на убой скота и помол муки.

В 1820-е в бельгийских провинциях началась промышленная революция. Экономические, политические и социальные сдвиги знаменовали переход от мануфактур к фабричному капиталистическому производству. Внедрение машин неизбежно влекло за собой обнищание трудящихся, разорение мелких собственников (крестьян, ремесленников и торговцев) и вместе с тем обогащение за счет высоких прибылей крупной буржуазии. Бельгийские промышленники нуждались в покровитель­ственных тарифах; нидерландская же буржуазия, занимавшаяся преимущественно торговлей со своими обширными колониями, требовала от правительства предоставить в этой области свободу. Нидерландское правительство проводило экономическую политику исключительно в интересах своих подданных и в ущерб бельгийцам. В политическом отношении бельгийская буржуазия оказалась ущемленной, т. к. почти все важные государственные посты занимали нидерландцы. Буржуазная национально-освободительная революция 1830 В 1828—1829 оппозиционным настроениям были подвержены все слои бельгийского общества. Началось широкое петиционное движение, однако, после того как Вильгельм I оставил требования бельгийцев без внимания, а также под влиянием Июльской революции 1830 во Франции, всколыхнувшей революционное движение во многих странах Европы, 25 августа 1830 в Брюсселе началась революция, охватившая почти все крупные города Южн. Нидерландов. Восставшие требовали независимости от Нидерландского королевства.

10 ноября был созван Национальный конгресс, провозгласивший 18 ноября независимость Б. После продолжительных дебатов по поводу формы правления 22 ноября победили сторонники конституционной монархии. 25 ноября Национальный конгресс принял решение о том, чтобы навсегда исключить династию Оранских-Нассау из числа претендентов на бельгийский престол. Вильгельм I обратился за военной помощью к великим дер­жавам — Великобритании, России, Австрии и Пруссии. Позиция Франции, опасавшейся восстановления Нидерландского королевства, заставила Пруссию отказаться от военного вмешательства. Россия не стала настаивать на введении войск в Б. по причине вспыхнувшего 29 сентября в Польше восстания, а также тяжелого экономического положения. Великобритания придерживалась политики невмешательства в бельгийские дела, стремясь не допустить присоединения Бельгии к Франции. Обсуждение бельгийского вопроса решено было передать на рассмотрение международной Лондонской конференции, открывшейся 20 декабря 1830. По итогам конференции Б. была признана самостоятельным, постоянно нейтральным государством. Вильгельм I не признал решения конференции и попытался силой оружия вернуть бельгийские земли в состав Нидерландского королевства, однако в ходе Бельгий­ско-голландской войны 1831—1833 потерпел поражение. Окончательно нидерландский король признал независимость Бельгии в 1839.

7 февраля 1831 была опубликована принятая Национальным конгрессом конституция. В июле 1831 на бельгийский трон вступил немецкий принц Леопольд Саксен-Кобургский, короновавшийся как король бельгийцев Леопольд I. Б. в 1830—1919 Революция 1830 способствовала бурному развитию капиталистических отношений в стране. В 1822—1830 был создан Бельгийский национальный банк. Большое значение для экономики Б. имело достигнутое в 1842 соглашение с Нидерландами о разрешении бельгийского судоходства по рекам Маас и Шельда. В 1844—1845 Б. заключила выгодные торговые договоры с Германским таможенным союзом и Францией, открывшие для бельгийской промышленности новые рынки сбыта взамен нидерландских колоний. Особенно важным шагом стала отмена в 1863 пошлины, взимавшейся голландцами при судоходстве в устье Шельды, что способствовало восстановлению значения Антверпена как крупного европейского торгового центра.

С 1830-х бельгийское правительство приступило к крупному ж.-д. строительству. Заказы на заводское оборудование, рельсы, паровозы и вагоны дали мощный толчок развитию металлургии. Уже в середине XIX в. Б. заняла одно из первых мест среди промышленно развитых европей­ских стран, ее по праву называли «маленькой мастерской Европы». В условиях начавшихся европей­ских революций 1848 бельгийское правительство пыталось оградить страну от выступлений демократических сил, с одной стороны, путем полицейских репрессий, с другой — проведением реформ (помощь безработным, расширение избирательного права). Однако несмотря на эти меры, политическая активность народных масс резко усилилась. В ряде городов страны произошли уличные выступления, чрезвычайно обеспокоившие правящие круги Б. Правительство приняло некоторые меры по спасению конституционно-монархического режима: был принят законопроект о реорганизации гражданской гвардии, издан закон бургомистра Брюсселя о запрещении уличных сходок, в которых участвовали свыше пяти человек, начались аресты и высылка иностранцев, неугодных правительству.

Внутриполитическая атмосфера Б. в XIX в. отличалась борьбой основных политических течений — католиков-консерваторов и либералов, сменявших друг друга у власти. По завершении революции 1830 между либералами и католиками стали нарастать противоречия, в 1847 их союз окончательно распался. Победа контрреволюционных сил в ряде европейских стран отразилась и на Б., где на выборах 1852 большинство получили католики. В конце 1857 власть в стране снова оказалась в руках либеральной партии, правившей в течение последующих 13 лет. Как в либеральной, так и в католической партии произошло внутреннее размежевание, выделились демократическая и консервативная группировки. Католики опирались на дворянство, духовенство и получали более широкую поддержку со стороны сельского населения, особенно во фламандских районах. Либералы выражали интересы промышленной и торговой буржуазии индустриально развитых валлонских провинций. Придя к власти в 1847, либералы выполнили один из важнейших пунктов своей программы — провели избирательную и парламентскую реформы, в результате которых имущественный ценз был понижен и число городских избирателей возросло вдвое. В дальнейшем в результате ряда реформ был введен так называемый плюральный вотум, а в 1893 имущественный ценз был отменен окончательно. Однако всеобщее избирательное право для мужчин старше 21 года было введено только в 1919. Столкновения между партиями возникали по вопросам введения всеобщего избирательного права, пересмотра налогового и рабочего законодательства, реформе школьного образования. В программу либералов входили важные пункты о понижении имущественного ценза и введении дополнительного образовательно-профессионального ценза; о независимости гражданской власти от церкви; организации народного образования под контролем гражданской власти и ограничении вмешательства в образование служителей культа; увеличении числа депутатов и сенаторов; улучшении положения рабочего класса. Вопрос об образовании являлся предметом так называемой школьной войны между католиками и либералами на протяжении десятилетий.

В 1879 либералы, победившие на выборах 1878, отменили закон 1842 о начальном образовании, предусмат­ривавший обязательное преподавание религии, и приняли новый. В соответствии с ним, правительству разрешалось создавать официальные светские школы, в которых действовали строгие требования к набору учителей, упразднено влияние клира, а курс религии был заменен курсом морали. В течение 5 лет католики пытались добиться пересмотра этого закона, на правительство оказывал давление папа римский Лев ХII. В результате глава либерального правительства В. Фрер-Орбан пошел на разрыв дипломатических отношений с Ватиканом. Однако вскоре, в 1884, католики победили на выборах и провели новый закон, восстановивший курс религии в начальной школе. В 1911 последовал очередной виток столкновений, связанный с проектом введения обязательного образования до 14 лет. Однако проект провалился. В 1913 новый проект реформы предусматривал введение обязательного посещения школы до 12 лет. Окончательно закон об обязательном начальном образовании был принят в феврале 1914.

Развитие капитализма в Б. в XIX в. сопровождалось ростом численности рабочего класса, его активности и организованности. В середине XIX в. в стране возникли первые рабочие организации (Братское общество ткачей в Генте, Товарищество воинствующей демократии в Брюсселе и др.). С середины 1860-х, ко времени создания секций I Интернационала, в Б. преобладал утопический социализм. Нарастание социальной напряженности в конце XIX — начале ХХ в., а также образование Бельгийской рабочей партии (1885) способствовали решению рабочего вопроса. Руководимая с середины 1890-х Э. Вандервельде, БРП находилась под сильным влиянием прудонизма и анархизма . С конца XIX в. она отказалась от революционной борьбы и избрала тактику достижения целей парламентским путем. Значительный вклад БРП внесла в борьбу за реформу избирательной системы.

С 1896 начали издаваться законы об охране труда, были проведены некоторые изменения в рабочем законодательстве в пользу трудящихся: отменены законы о запрещении коалиций, упразднены обязательные рабочие книжки, являвшиеся средством контроля и давления предпринимателя на рабочего, установлен минимальный возраст детей при поступлении на работу в шахты.

Во 2-й половине XIX в. в Б. начали проявляться национально-лингви­стические противоречия, связанные с дискриминацией в области языка и культуры населения Фландрии, бедного аграрного региона. Зародилось неоднородное по составу и целям, организационно не оформленное Фламандское движение, основным требованием которого стало установление записанного в конституции 1831 равноправия французского и фламандского (диалект нидерландского) языков. В результате реформ 1873, 1878 и 1898 принцип двуязычности был подтвержден и фламандский язык получил статус официального языка во фламандских областях. Однако это не устранило нараставших межнациональных противоречий. В начале ХХ в. в ответ на усиление политической активности фламандцев сформировалось валлонское национальное движение, преследовавшее цель защитить культурные, политические и экономические интересы франкоязычного населения.

В последней четверти XIX в. наблюдался значительный рост угледобывающей и перерабатывающей (металлургия, машиностроение, текстильная, стекольная и др.) промышленности, началось формирование крупных монополистических объединений. В сельском хозяйстве складываются крупные капиталистические хозяйства, однако в целом аграрный строй Б. по-прежнему характеризовался преобладанием мелкотоварного производства на арендуемых землях. В целом объем промышленного производства в Б. с 1830 по 1913 вырос в 12 раз. Бурное развитие индустрии, широкая посредническая торговля способствовали экспорту не только промышленной продукции, но и капитала (в Персию, Египет, Сиам, Китай, Южн. Америку, а также в Россию).

В период правления Леопольда II (1865—1909) Б. завладела колонией Конго. В 1885 Берлинская конференция при поддержке Великобритании и Франции признала создание независимого государства Конго, монархом которого был поставлен Леопольд II. Под давлением общественности в 1908 Леопольд II уступил права бельгийскому государству, Конго стало бельгийской колонией.

В конце XIX — начале XX в. Б. неукоснительно следовала политике нейтралитета, хотя экономически и политически тяготела к Великобритании и Франции. В условиях нарастания военной угрозы в начале ХХ в. Б. было необходимо реформирование системы обороны и введение всеобщей воинской повинности, против которых выступали находившие у власти консерваторы-католики. В 1902 был принят закон о введении добровольной службы, однако он не соответствовал требованиям реальной международной обстановки. Решению вопроса способствовала консолидация сил либералов и социалистов, а также поддержка короля Альберта I (1909—1934). Закон о всеобщей воинской повинности был принят парламентом в августе 1913. В начале ХХ в. были осуществлены работы по укреплению антверпен­ской крепости и льежской цитадели.

В годы Первой мировой войны 4 августа 1914 германские войска нарушили нейтралитет Б. Несмотря на ожесточенное сопротивление бельгийской армии, во главе которой стоял король Альберт I, она была вынуждена отступить в Зап. Фландрию, на участок между р. Изер и Северным морем, где была заблокирована. Бóльшая часть территории Б. оказалась оккупированной (кроме части Фландрии), часть бельгийской армии была переправлена во Францию, где соединилась с французскими войсками. Оккупированные области Б. были подчинены германской военной администрации. Фактически территорией управляли германские военные, во главе которых стоял генерал-губернатор, подчинявшийся лично кайзеру Вильгельму II. Правитель­ство Б. было переправлено во Францию. Бельгийский король отказался подписать соглашение о союзничестве с Антантой , ссылаясь на формально не отмененный нейтралитет. Тем не менее бельгийские военные части участвовали в боях на территории Франции и Бельгии, а колониальные войска совместно с британскими и французскими атаковали владения Германии в Африке. В начале сентября 1918 между побережьем и р. Лис король Альберт I сформировал группу армий «Фландрия», состоявшую из бельгийских, английских и французских дивизий. 28 сентября она перешла в наступление к северу от р. Лис. К 11 ноября, дню заключения Компьенского перемирия, войска группы армий «Фландрия» вышли на подступы к Антверпену и Брюсселю. 22 ноября король Альберт торжественно въехал в Брюссель. По итогам Версальской мирной конференции Б. получила право приоритета в вопросе репараций и в ее пользу от Германии были отторгнуты кантоны Эйпен, Мальмеди, Сент-Вит и в прошлом нейтральная область Морене. Также Б. был передан мандат на управление частью бывшей Германской Вост. Африки (Руанда-Урунди). В 1920—1940-е В годы Первой мировой войны экономика Б. серьезно пострадала. В 1919—1921 страна пережила инфляцию и массовую безработицу. В каменноугольной и текстильной промышленности наблюдался хронический кризис, текстильная, столь развитая в Б., страдала от роста конкуренции с другими странами. В черной металлургии производство с 1913 в целом выросло на 30 %, но сопровождалось высоким уровнем безработицы. В апреле 1919 парламент одобрил реформу — введение всеобщего избирательного права для мужчин. 16 ноября 1919 на первых послевоенных выборах социалисты одержали уверенную победу. В кабинет министров были приглашены руководители оппозиционных партий, социалист Э. Вандервельде и либерал П. Гиманс. В сентябре 1921 образовалась объединенная Коммунистическая партия Бельгии. Благодаря присутствию в парламенте и правительстве, социалистам удалось добиться принятия ряда социальных законов, таких как право на забастовку и введение 8-часового рабочего дня. В 1921 последовала лингвистическая реформа, в администрации коммун и провинций был введен нидерландский язык. А в 1930 началось преподавание на фламандском языке в высшем учебном заведении — Гентском университете. К середине 1920-х восстановительный период в экономике Б. завершился; к 1929 объем ее промышленного производства значительно превзошел довоенный уровень. Решение хозяйственных проблем и обеспечение высоких темпов экономического развития осуществлялось отчасти за счет усиления эксплуатации колоний (вывоз меди, кобальта, олова, цинка, марганца, алмазов, золота, каучука, леса, какао, хлопка и др.). Мировой экономический кризис поразил Б. позднее, чем другие страны Европы (в Б. его пик пришелся на 1932—1933). Наделенному чрезвычайными полномочиями коалиционному правительству П. ван Зеланда (католическая партия), образованному в 1935 из представителей Католической, Либеральной партий и БРП, удалось стабилизировать экономику. В 1933 образовался ультраправый Фламандский национальный союз, выступавший под лозунгом создания Великих Нидерландов. В противовес ему валлонское национальное движение (валлонганы) выдвинуло требование присоединения франкоязычных областей Б. к Франции. В 1936 активизируется новое крайне правое течение «Рекс» (название происходит от символа, изображенного на эмблеме, — Христус Рекс), возглавляемое 29-летним Леоном Дегрелем; оно также выступило против действий правительства. «Рексисты» добились создания парламентской комиссии по расследованию девальвации, выступили за чистку Католической партии. В обстановке политической напряженности в июне 1936 вспыхнула всеобщая забастовка, поводом к которой послужило убийство социалиста-пропагандиста. Рабочие по всей стране требовали повышения заработной платы, оплачиваемого отпуска, 40-часовой рабочей недели. Правительство быстро отреагировало, приняв соответствующие законы, кроме того пошло на реорганизацию сектора кредитования и национализацию предприятий оборонной промышленности и энергосистемы. В 1936 фламандские и валлонские правые провели своих депутатов в парламент (вместе около 18 % мест), где они, наряду с Католической партией, пытались добиться государственного переустройства Б. на федеративных началах. В 1938 правительство, в состав которого не вошли социалисты, возглавил П. А. Спаак (1938—1939). Он взял курс на так называемую авторитарную демократию, однако принятые им меры не имели успеха. Уже через год в новое правительство Ю. Пьерло (1939—1940) вновь были введены социалисты. В 1919 Б. вступила в Лигу Наций , 7 сентября 1920 заключила военную конвенцию с Францией. В 1923 бельгийские войска приняли участие в оккупации Рурской области. До 1935 Б. проводила политику непризнания СССР. Большую роль с экономической и политической точки зрения имело подписание в июле 1921 Соглашения о создании бельгийско-люксембургского экономического союза (БЛЭС), вступившего в силу 5 марта 1922. В 1925 правительство Б. присоединилось к Локарнским договорам, окончательно сформулировавшим отказ Б. от политики постоянного нейтралитета. Образование блока Берлин — Рим в октябре 1936, отчетливые признаки заката эпохи Лиги Наций вынудили правитель­ство Б. перейти к «политике независимости», или политике «свободных рук». Первым шагом стало признание в январе 1936 ­недействительным франко-бельгий­ского военного соглашения 1920, секретный характер которого вызывал многочисленные оппозиционные настроения. Однако накануне Второй мировой войны следование «политике независимости», а затем объявление нейтралитета (1939) не уберегли Б. от участия в вооруженном конфликте.

В годы Второй мировой войны 10 мая 1940 войска Германии вторглись на территорию Б. Бельгийская армия под командованием короля Леопольда III (1934—1951) не смогла сдержать их натиска и капитулировала 18 мая. Резервные части бельгийской армии были переправлены во Францию. Бельгийское правительство покинуло страну, отказавшись принять акт о капитуляции. Король в свою очередь отказался последовать за правительством во Францию, пожелал остаться на бельгийской территории и сдался германским властям. 6 июня 1940 Великобритания признала правительство Ю. Пьерло в Лондоне. В январе 1942 бельгийское правительство подписало Атлантический пакт с союзниками о борьбе до победного конца. Результатом подписания документа явилось участие бельгийских солдат в сражениях в составе британской армии, а также использование союзниками для военных нужд сырьевой базы Конго. В оккупированной Б. развернулось движение Сопротивления , большую часть которого составили валлоны. Германские власти нашли поддержку внутри страны в лице фламандских и валлонских националистов, которые не только тесно сотрудничали с оккупантами, но и приняли участие в военных действиях в составе германской армии, в том числе на территории СССР (дивизия СС «Валлония», «Фламандский легион»). Фламандские националисты взяли в свои руки управление коммун во Фландрии, ставя целью добиться от Германии признания Независимого фламандского государства. Во время высадки союзников в Нормандии в июне 1944 Леопольд III был вывезен в Люксембург, затем в Германию, в Веймар и Лейпциг, в крепость Хирштейн около Дрездена. В отсутствие короля правительство назначило регентом принца Шарля. В сентябре 1944 армии западных союзников вступили на территорию Б. 20 сентября 1944 в Брюссель возвратилось бельгийское правительство.

Во второй половине ХХ в. К концу войны 40 % бельгийцев были недовольны позицией короля Леопольда III. Негативно был воспринят подписанный им в 1940 акт о капитуляции и отказ покинуть страну вместе с правительством. По окончании Второй мировой войны встал вопрос о доверии королю. В 1950 народ с небольшим перевесом высказался за возвращение короля на трон (57,68%). 22 июля 1950 Леопольд III вернулся в Б., однако, понимая, насколько неоднородно в отношении к нему бельгийское общество, 16 июля 1951 принял решение отречься от престола в пользу сына Бодуэна (1951—1993). В послевоенный период Б. взяла курс на интеграцию в систему западноевропейского и атлантического экономического, политического и военного союзов, окончательно отказавшись от политики нейтралитета. В 1944 была подписана валютная и таможенная конвенция Б., Нидерландов и Люксембурга, принято решение о создании Бенилюкса — экономического союза этих стран. Соглашение отменяло значительную часть ограничений в перемещении товаров, граждан и капиталов на территории стран-участниц.

В 1945 Б. вступила в ООН . С 1948 была включена в число стран, принявших план Маршалла . Импорт американских товаров усилил ее финансовую зависимость и ни в коей мере не способ­ствовал восстановлению экономики. В продолжение плана Маршалла в марте 1948 был заключен «оборонительный союз» Франции, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, получивший название «Брюссельского пакта», ставшего основой Западноевропейского союза, образованного в 1955. В 1949 Б. вошла в Совет Европы и НАТО . В 1951 Б. стала одной из стран-учредительниц Европейского объединения угля и стали (ЕОУС), в 1957 вошла в ЕЭС, в 1958 — в Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом). В том же году Б., Нидерланды и Люксембург подписали договор об учреждении Бенилюкса (вступил в силу в 1960). В 1999 Б. вошла в Европейский валютный союз («Зона евро»). Из Второй мировой войны Б. вышла ослабленной: производство стали сократилось в 3 раза, угля почти в 2 раза, внешние экономические связи были полностью нарушены, промышленное оборудование частично демонтировано и вывезено в Германию, наблюдалась нехватка топлива и сырья. Определенные трудности испытывало с. х., главным образом животноводство. Внешние рынки, в том числе колониальные, были захвачены американским капиталом. Тем не менее, промышленность валлонских районов была быстро восстановлена и модернизирована, частично с помощью американских и канадских кредитов, частично за счет средств, поступавших с 1948 по плану Маршалла (113 млн долларов). В послевоенном восстановлении бельгийской экономики немалое значение имели колониальные владения — Конго и Руанда-Урунди. Из Конго бельгийские монополии вывозили медь, кобальт и кобальтовые сплавы, олово (металл и руда), алмазы, цинк, золото, марганцевую и урановую руду, каучук, лесоматериалы, какао, пальмовое масло, хлопок. В Конго бельгийские монополии получали более высокие прибыли, чем в метрополии. Так, если чистая прибыль в Б. в 1954 составила 7,2 %, то в Конго — 19 %. После Второй мировой войны в бельгийских колониях происходит подъем национально-освободительного движения, в котором значительную роль играли образовавшиеся профсоюзы, политические партии и культурно-просветительские общества. В 1954 правительство Б. выдвинуло план предоставления автономии Бельгийскому Конго при сохранении его зависимости от метрополии. Резко негативная позиция конголезцев в этом вопросе, грозившая перерасти в колониальную войну, вынудила правительство Б. в 1960 предоставить независимость Конго (ныне Демократическая Республика Конго ), а в 1962 — Руанде-Урунди. Внутриполитическое развитие страны в послевоенный период характеризуется обострением национально-лингвистических противоречий, связанным со структурными изменениями в экономике.

Со 2-й половины 1950-х начался процесс индустриализации фламандских областей. Наблюдалось перемещение экономического центра с юга на север. Государство вкладывало средства в развитие новых отраслей промышленности северного региона, усилился приток иностранного капитала: западногерманского, французского и особенно американского. К началу 1970-х экономика фламандских областей стала играть определяющую роль в хозяйстве Б. Экономический подъем во фламандском регионе способствовал активизации националистических тенденций в общественно-политической жизни Б. В 1954 образовалась националистическая фламандская партия «Фольксюни» (Народный союз, с ноября 2004 — Фламандский интерес). Новая партия выступила с требованием перевода делопроизводства, системы образования на фламандский язык. Кроме того, эта партия начала кампанию за предоставление Фландрии широкой культурной автономии, за установление в законодательном порядке языковой границы в стране, за четкое проведение границ столичного округа, представляющего собой анклав на территории фламандской провинции Брабант. Демократический фронт франкофонов (образован в 1965), Валлонское объединение (1968—1980) и другие валлонские организации выдвигали требование защиты интересов франкоязычного меньшинства, вплоть до предоставления самостоятельности Валлонии. Правительство приняло ряд мер, направленных на решение споров между фламандцами и валлонами (в 1963 приняты так называемые лингвистические законы, по которым страна оказалась разделенной лингвистической границей). Под сильным давлением Фландрии в 1965 был принят и закон о пропорциональном представительстве членов парламента страны — фламандцев и франкофонов в соответствии с численностью населения общин. В 1968 правительство христианских социалистов разработало программу реформирования традиционной унитарной государственной структуры, которая впервые предусматривало пересмотр Конституции 1831. Результатом пересмотра явилось принятие в 1970 закона о замене унитарной государственной структуры страны общинно-региональной. Бельгия была признана состоящей из трех общин (франкоязычной, фламандской и германоязычной) и трех регионов (Валлонии, Фландрии и Брюсселя). После второго пересмотра конституции, с 1 октября 1980 вступил в силу закон об учреждении законодательных органов регионов и сообществ: Фламандского совета, Совета валлонского сообщества и Валлонского регионального совета. Вне рамок общенационального правительства также были сформированы соответствующие региональные исполнительные органы (правительства): Фламандский исполнительный комитет, Исполнительный комитет франкофонного сообщества и Исполнительный комитет валлонского региона. Разногласия между национальными группами привели к размежеванию политических сил по национальному признаку, расколу ряда партий, образованию националистических партий и группировок, разделу некоторых университетов (Брюссельского, Лувенского и др.) по языковому принципу, а в целом — к общему нарастанию напряженности в обществе. В 1968—1969 Социально-христианская партия раскололась на валлонскую СХП и фламандскую Христианскую народную партию. В лагере либералов от Партии свободы и прогресса в 1970—1972 откололась партия Фламандские либералы и демократы; валлонское крыло ПСП взяло название Партия либеральных реформаторов, которая в 1976 слилась с Валлонским объединением и образовало Партию за реформы и свободу в Валлонии. Вместо единой БСП в 1978 образовалась франкоязычная Социалистическая партия и фламандская Социалистическая партия (1980). Вышедшее на политическую арену экологическое движение также разделилось. В 1980 была образована валлонская партия «Эколо», в 1982 — фламандская партия «Агалев». Обострение «национально-лингвистических» противоречий привело к усилению праворадикальных тенденций. В 1978 сформировался ультраправый Фламандский блок. В валлонском регионе в 1985 были образованы Национальный фронт, Партия валлонов и другие группировки.

В октябре 1987 в стране разразился очередной политический кризис, связанный с так называемым «делом Апара». В 1988 в конституцию были внесены статьи, гарантирующие каждому гражданину право говорить на родном языке только на территории своей языковой общины.

Процесс государственного переустройства Б. завершился в феврале 1994 с подписанием королем Альбертом II (1993—2013) новой конституции. Б. стала федеративным государством, разделенным на четыре лингвистические области (Фламандскую, Валлонскую, Немецкую и двуязычный Брюссель), в котором параллельно функционировали два вида субъектов федерации — регионы (Фландрия, Валлония, Брюссель) и сообщества (Фламандское, Французское и Германоязычное). Регионы и сообщества получили право на создание собственных законодательных и исполнительных органов власти, а также на автономию в хозяйственных вопросах, вопросах культуры, образования и пр. В целом для 2-й половины ХХ в. характерно образование коалиционных правительств. Так, Партия католиков (с 1945 — СХП) тесно сотрудничала Либеральной партией (с 1961 — ПСП) и БСП. В 1945—1949 коалиционные кабинеты возглавляли социалисты А. ван Акер (премьер-министр также в 1954—1958), П. А. Спаак, К. Гюйсманс. С 1949 по 1999 во главе большинства коалиционных правительств стояли христианские политики: Г. Эйскенс (1949—1950, 1958—1961, 1968—1972), Т. Лефевр (1961—1965), П. Армель (1965—1966), П. В. Буйнантс (1966—1968, 1978—1979), Л. Тиндеманс (1974—1978), В. Мартенс (1979—1992, с перерывом в 1981), Ж. Л. Дехане (1992—1999).

В начале ХХI в. (с конца 2007 по конец 2008, а также в 2010—2011) Б. поразило несколько политических кризисов, связанных с отсутствием возможности политической элиты найти консенсус и сформировать кабинет министров. Разногласия вызывала позиция председателя правительства И. Летерма, настаивавшего на необходимости постепенного перевода федеративной структуры Б. в конфедеративную. Новое правительство во главе с социалистом Э. ди Рупо было сформировано только в конце 2011.

На рубеже ХХ—XXI вв. широкий общественный резонанс получило решение правительства Б. провести расследование отдельных аспектов бельгийской колониальной политики. В мае 2000 была создана парламентская комиссия по изучению обстоятельств гибели в 1961 главы первого правительства независимого Конго П. Лумумбы. В июне 2001 бельгийские суды приговорили к длительным срокам тюремного заключения большую группу лиц, причастных к организации в 1994 геноцида в Руанде. В 2010 вступило в силу новое соглашение о Бенилюксе, продлившее существование этой организации до середины XXI в. 21 июля 2013 после отречения короля Альберта II на трон вступил его сын Филипп.

Дополнительная литература:

Pirenne H. Histoire de Belgique. V. 1—7. Bruxelles, 1900—1932;

Пантелеева С. В. Нидефрланды и Бельгия. СПб., 1905;

Лозинский С. Г. История Бельгии и Голландии в новое время. СПб., 1908;

Tassier S. Histoire de la Belgique sous l’occupation française en 1792 et 1793. Bruxelles, 1934;

Пиренн А. Нидерландская революция. М., 1937;

История XIX в. / Под ред. Э. Лависса, А. Рамбо. Т. 3, 5, 7, 8. М., 1938—1939;

Demoulin R. Guillaume I et la transformation économique des Provinces belges, 1815—1830. Paris, 1938;

Малые страны Западной Европы. М., 1972;

Histoire de la Belgique contemporaine 1914—1970. Bruxelles, 1975;

Намазова А. С. Бельгийская революция 1830 г. М., 1979;

Аксенова Л. А. Бельгия. М., 1982;

Polasky J. Revolution in Brussels 1787—1793. Bruxelles, 1985. Prevenier W., Blockmans W. Les Pays-Bas bourguignons. Paris, 1983;

Algemene Geschiedenis der Nederlanden. Dl. 1—14. Haarlem, 1980—1985;

Cossart A. Belgien, Königreich. Eine Landesgeschichte in 12 Epochen. Berlin, 1985;

Mabille X. Histoire politique de la Belgique. Bruxelles, 1986;

La Belgique autrichienne. 1713—1794 / Éd. H. Hasquin. Bruxelles, 1987;

Erbe M. Belgien, Niederlande, Luxemburg. Geschichte des niederländischen Raumes. Stuttgart, 1993;

La Belgique politique de 1830 à nos jours. Bruxelles, 1994;

Nationalism in Belgium. Shifting Identities, 1780—1995. Basingstoke, 1998.

Автор статьи: А. С. Намазова.

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