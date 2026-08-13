БЕЛГИ (Belgae)

Группа кельт­ских племен, населявших Северную Галлию (между Сеной, Северным морем и Рейном), а также часть западного побережья Британии с 300 года до нашей эры.

К племенам Б. принадлежали белловаки, свессионы, ремы, амбианы, атребаты, морины, менапии, нервии, адуатуки, эбуроны и треверы. В 57—51 до н. э. Юлий Цезарь покорил племена галльских Б., в 16 до н. э. Август провозгласил их земли рим­ской провинцией Бельгийской Галлией (Белгикой) с главным городом Дуроцерторум Реморум (совр. Реймс).

Часть Б. переселилась в Британию, основав несколько поселений. В I в. н. э. римляне окончательно подчинили Б. и в Британии. Начавшееся в середине III в. вторжение франков в пределы Белгики вынудило римлян в V в. покинуть ее. В V в. франки покорили Б., частично их уничтожили, остальные слились с завоевателями.

Впоследствии белго-римское население Сев. Белгики, сливаясь с переселившимися франками, фризами и саксами, образовало фламандскую народность (близкую к голландцам). В незначительно германизированной Южн. Белгике потомки белго-римского населения сформировали народность валлонов.

Автор статьи: В. П. Буданова.

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