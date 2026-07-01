БЕЛАРУСЬ (Республика Беларусь, Белоруссия)

Государство в восточной части Европы.

Территория Б. до образования государственности Заселение территории Б. началось со среднего палеолита (100—40 тыс. лет до н. э.), о чем свидетельствуют кремниевые остроконечники, скребла, отщепы мустьерского типа, выявленные возле д. Обидовичи Быхов­ского района, д. Светиловичи Ветковского района и в других местах.

Первые поселения на территории Б. относятся к позднему палеолиту (27—24 тыс. лет назад). Полностью территория Б. была заселена человеком в эпоху мезолита (IX—V тысячелетия до н. э.). В эпоху неолита (конец V—III тысячелетия до н. э.) были значительно усовершен­ствованы орудия труда, появилась гончарная посуда, зародились земледелие и животноводство.

В бронзовом веке (конец III тысячелетия до н. э. — VIII—VII вв. до н. э.) сложился патриархально-родовой строй ( патриархат ). Развитие производства привело к возникновению частной собственности, замены родовой общины сельской. В железном веке (VII—VI вв. до н. э. — VIII в. н. э.) бóльшую часть территории Б. занимали племена балтов и только на юге и юго-западе жили славяне. К концу I тысячелетия н. э. славяне заселили почти всю территорию Б., ассимилировав местное балтское население.

В VII—IX вв. территорию верхнего течения Западной Двины, Днепра и Вилии занимали кривичи , между Припятью и Западной Двиной жили дреговичи , в Посожье — радимичи. Соседями славян на западе и северо-западе были балтские племена ятвягов и литвы, а на северо-востоке — племена финно-угорской группы.

Союзы славянских племен стали новой ступенью в этносоциальном развитии общества, непосредственно подводили к образованию раннефеодального государства. Дреговичи, кривичи и радимичи сыграли главную роль не только в формировании современного белорусского этноса, но и в образовании древнейших государственных структур на территории Б. Это стало возможным вследствие их территориальной и культурной общ­ности, в первую очередь кривичей и дреговичей. Радимичи в 984 были подчинены киевскими князьями и так и не восстановили самостоятельность.

На территории Б. сохранились образцы искусства эпохи каменного, бронзового и железного веков (костяные пластины и керамика с орнаментом, украшения, скульптурные фигурки людей и животных и т. п.). Своеобразие древней культуры Б. в том, что славянская традиция кривичей, дреговичей и радимичей тесно переплелась с культурой балтских племен, живших здесь до прихода славян.

Становление государственности Государствообразующим центром кривичей стал Полоцк на Западной Двине и ее притоке Полоте, дреговичей — Туров на Припяти и ее притоке Туровлянке. Вокруг этих городов объединялись земли этих этнокультурных групп. Первым государственным образованием на территории Б. явилось Полоцкое княжество , чуть позже возникло Туровское княжество. В недатированной части древнего летописного свода «Повесть временных лет» термин «полочане» встречается одновременно с этническим названием жителей Полотчины — кривичи. Это свидетельствует о фактическом выделении части кривичей (в отличие от псковско-изборских и смоленских) в самостоятельное государственное образование со столицей в Полоцке. Полоцк известен по летописям с 862.

Определение, которое дали летописцы первому известному полоцкому князю Рогволоду («держал, владел и княжил Полоцкую землю»), свидетельствует о завершении первого этапа становления государства. Были определены границы, утвердилась политическая система, внутренние хозяйственные связи.

Экономической основой Полоцкой земли, кроме традиционного земледелия, был денежно-вещевой обмен, осуществляемый по известному пути «из варяг в греки». Одно из крупнейших ответвлений этого пути проходило по Западной Двине через Полоцк и дальше через систему сухопутных волоков между городами Витебск и Орша, принадлежавшими Полоцкому княжеству, в Днепр.

Идеологическим фундаментом государства на начальном этапе было язычество (близкое славянам и балтам), с конца X в. — христианство , но с терпимым отношением к древним традициям. Основным вопросом внешней политики Полоцкой земли была борьба за использование выгод от трансъевропейских торговых путей. Это приводило к многочисленным конфликтам Полоцка, с одной стороны, и Новгорода с Киевом — с другой. Наибольшего расцвета Полоцкое княжество достигло при князе Всеславе Брячиславиче (Чародее) в 1044—1101.

В XII в. несмотря на фактическую раздробленность Полоцкой земли, ее по-прежнему нередко рассматривали как целостное государство. В это время важную роль играло вече, которое изгоняло и приглашало князей, заключало мирные и торговые договоры, объявляло войну, регулировало отношения между ремесленниками, являлось высшей судебной инстанцией. Дань была заменена феодальной рентой, появились вотчины и волости, стал разрушаться патриархальный уклад. Между «старшими» и «младшими» князьями устанавливались вассальные отношения. В 1201 с разрешения полоцкого князя Владимира германские рыцари- крестоносцы и миссионеры основали в устье Западной Двины город Ригу. Это стало началом конца самостоятельности Полоцкой земли. Сопротивляясь агрессии крестоносцев, Полоцк пошел на союз с Новгородом и Литвой.

В конце 1250-х — начале ­1260-х на полоцком княжении появляется первый литовский князь Товтивил. Туровская земля образовалась в границах расселения дреговичей — в Южн. Б., в бассейне Припяти. Столица княжества — г. Туров упоминается в летописях под 980. В 988 определились границы Туровской земли. Туровщина сначала развивалась как самостоятельное государственное образование со всеми соответствующими институтами. Главная особенность формирования княжества в том, что оно занимало не все этнические земли дреговичей, а только находившиеся в непосредственной близости от Припяти, с городами Туров, Пинск, Слуцк, позже — Берестье. Дреговичские земли вокруг Минска принадлежали Полоцку, юг и восток Брагинской волости — Киеву, Речицкая волость — Чернигову, часть земель на западе — владимиро-волынским князьям.

Туровский «стол» рассматривается как своеобразный трамплин, предтеча к занятию великого стола киевского. Это значит, что в XI в. Туровское княжество играло весомую роль в общеполитической системе Киевской Руси , княжили там только представители старшей ветви династического древа.

В середине XII в. между южнорусскими князьями шла активная борьба за владение Киевом. Вместе с Киевом из рук в руки переходил и Туров. Однако в 1150-х на туровском престоле оказался князь Юрий Ярославич, который вернул княжество во владения законной наследственной династии Изяславичей.

В конце XIII — начале XIV в. Туровская земля была присоединена к Великому княжеству Литовскому . Произошло это во времена правления великих князей литовских Витеня и Гедимина. Государственные образования складывались и в белорусском Поне­манье вокруг городов Новогородок и Городня.

Города не только служили для размещения княжеской администрации, но являлись также сакральными, оборонительными, торговыми и ремесленными центрами. В XII—XIII вв. летописцам было известно о существовании на территории современной Б. 36 городов.

Бытовая культура жителей раннефеодальной Б., ее городов была богата. Многочисленные орнаментальные мотивы в резьбе по дереву, на изделиях гончарства , ювелирных украшениях, одежде соединяли традиции язычества и христианства (в незначительно трансформированном виде они присутствуют и в современной материальной культуре белорусского народа). Развитие получили музыкальная и певческая культура.

В середине XI в. был воздвигнут первый каменный храм Б., один из нынешних ее символов — Софийский собор, положивший начало белорусскому монументальному зодчеству. Его прообразом стал храм в честь святой Софии в Константинополе. Возведение Софийского собора в Полоцке подчеркивало равенство древнего белорусского города с Киевом и Новгородом, где уже существовали подобные храмы. К числу наиболее ранних христианских храмов Б. относятся: Спасо-Преображенская (Спасо-Евфросиниевская) церковь в Полоцке (XII в.), в которой сохранилась уникальная фресковая живопись XII в.; Благовещенская церковь в Витебске (XII в.), Борисо-Глебская (Коложская) церковь в Гродно (XII в.) и др.

В XII в. в Б. жили и творили такие выдающиеся просветители, как Евфросиния Полоцкая и Кирилл Туровский.

В 1161 прославленный полоцкий мастер-ювелир Лазарь Богша изготовил для Евфросинии Полоцкой филигранной работы напрестольный крест, который является шедевром древнебелорусского искусства XII в. и национальным символом Б.

По уровню развития образования, книжного дела, архитектуры и других сфер культуры древнерусские княжества на территории Б. в X—XIII вв. ничем не уступали соседним европейским государствам.

Период Великого княжества Литовского С середины XIII в. Новогородская земля становится ядром образования нового государства — Великого княжества Литовского. В это время на княжение в Новогородок был приглашен литовский князь Миндовг, в 1253 он короновался, приняв крещение от римского папы Иннокентия IV . В результате объединяющей политики литовских князей их власть была расширена на историческую область так называемой летописной Литвы и Понеманье, в 1307 в состав Великого княжества Литовского вошла Полоцкая земля, в княжение Гедимина — основная часть Б. к востоку от Днепра, при Ольгерде и Витовте — все Поднепровье. Столицей нового государства стал Новогородок, с 1323 — Вильно (ныне Вильнюс).

Благодаря наличию основ государ­ственности в более древний период (Х—ХII вв.) славянские земли, в том числе и белорусские, не потеряли широкой автономии в период вхождения их в состав Великого княжества Литовского. Белорусский этнос играл преобладающую роль в культурной, экономической, социальной и общественно-политической жизни. Литовская власть была достаточно слабой и не имела ресурсов для физического подавления и культурной ассимиляции политических и экономических славянских элит.

Древние государственные образования — Полоцкая и Витебская земли — сохранили свои территориальные границы, их жители имели областной характер подданства. В жалованных грамотах великих князей литовских жителям указанных земель содержалась гарантия, что их не будут переселять в другие регионы Великого княжества Литовского. Военнообязанные этих земель составляли особые ополчения, находившиеся под командой местных военачальников. На ратном поле эти ополчения также располагались отдельно. Политическая самостоятельность отдельных славянских земель проявлялась и в том, что великий князь назначал их руководителей в зависимости от воли их населения. Собрания (веча или соймы) решали общегосударственные вопросы, вели законодательную деятельность, контролировали суд. Полоцкая земля имела право заключать торговые договоры с иностранными государ­ствами.

Таким образом, прежняя самостоятельность отдельных славянских земель сохранялась, хотя и не в полном объеме. Автономия названых областей основывалась на сильной и солидарной элите из числа местных землевладельцев. Посты местных руководителей часто занимали феодалы славянского происхождения. Наряду с Полоцкой и Витебской землями значительной самостоятельностью пользовались Слуцкое, Мстиславское, Пинское и другие белорусские княжества. Представители белорусской знати активно привлекались к общегосударственному управлению: входили в высший государственный совет Великого княжества Литовского (паны-рада), выполнявший важные распорядительно-исполнительные функции, и в сойм (законодательный орган). Государственные учреждения центрального аппарата — канцелярия и скарб (казна) — комплектовались в значительной мере выходцами из белорусских земель. Воины белорусских земель внесли значительный вклад в решающий разгром войск Тевтонского ордена .

Культурная жизнь в Великом княжестве Литовском долгое время проходила в этнославянских формах. Государственная деятельность литовских князей была ограничена местными традициями и обычаями, в том числе христианством. Многие из них в дальнейшем стали сторонниками и последователями православия. Старобелорусский язык являлся официальным языком государственного общения, на котором говорили в том числе и литовцы. На нем вели делопроизводство и судопроизвод­ство; на нем написаны уставы, грамоты, соймовые постановления, летописи, хроники, литературные произведения, большинство документов XIV—XVI вв., выходивших из канцелярии Великого княжества Литовского, а также Статуты княжества (1529, 1566, 1588), кодифицировавшие государственное законодательство, в основу которого легло белорусское обычное и писаное право. Многие города и поселки получили право на самоуправление согласно магдебургского городского права. Развивались ремесла и торговля, создавались феодальные имения, строились дворцы, замки, храмы. При монастырях и храмах, феодальных имениях и городских магистратах открывались школы и библиотеки. Важную роль в производстве, общественной и культурной жизни играли цеховые братства. Б. стала первой восточнославянской страной, где были осознаны возможности печатной книги и ее массового издания. Выдающийся белорусский просветитель и восточнославянский первопечатник Ф. Скорина в 1517—1519 в Праге впервые издал перевод 23 книг Ветхого Завета на старобелорусский язык. Книгопечатание было налажено также в Бресте, Несвиже, Лоске и других населенных пунктах. Большой вклад в развитие культуры Б. того времени внесли Микола Гусовский, Сымон Будный, Василь Тяпинский и др.

В Великом княжестве Литовском процесс этногенеза белорусов приобрел новый качественный импульс при сохранении (неразрывности) и преемственности раннефеодальной традиции Древней Руси. В рамках этнической Б. укреплялись экономические и этнокультурные связи, устанавливалась единая система законодательства, судебной практики и управления. Адекватно этносоциальным условиям складывались типичные для белорусов особенности материальной культуры, народный календарь, система праздников и обрядов (где христианские нормы различным образом сочетались с языческими), народная мораль, стереотипы поведения в тех или иных жизненных ситуациях и другое.

В XVI в. сформировалась белорусская народность. Исторические имена народа и государства — «белорусы», «Беларусь» имеют многовековую историю. Византийские , английские, немецкие, итальянские, чешские, польские письменные источники XIII—XVI вв. определяют территорию Белой Руси, но относят к ней обширный восточнославянский регион, расположенный в пределах Полоцка — Витебска — Турова — Пскова — Новгорода — Киева — Москвы.

Впервые название «Белая Русь» было отмечено авторами-составителями «Дублинской рукописи» (Ирландия) и датируется второй половиной XIII в. В XIV—XVI вв. понятия «Белая Русь — Б. — белорусы» эволюционно закреплялись прежде всего в сфере политики, межконфессиональных взаимоотношений и науки, приобретали широкую известность и затем воспринимались населением в качестве имени собственного при определении этноконфессиональной принадлежности и места жительства (малой родины). В конце XV в. понятие «Белая Русь» как географически, так и этнически начинает связываться с землями Полотчины, входившими в состав Великого княжества Литовского.

В первой половине XVI в. польский историк М. Кромер в своих трудах «История поляков» (1555) и «Польша» (1575) первым применил термин «Белая Русь» только в отношении территории современной Б. После заключения Люблинской унии (1569) и особенно Брестской унии (1596) часть населения Витебщины и Могилевщины, сохранившая верность православию, стала именовать себя «белорусцами», «белорусами» уже на более постоянной основе.

Официальный международный политико-правовой статус термины «белорусы» и «Беларусь» обрели в конце XVIII — начале XIX в., благодаря усилиям со стороны России. В 1796 Екатерина II о бъединила Полоцкую и Могилевскую губернии в одну Белорусскую губернию со столицей в Витебске. К концу XIX — началу XX в. термин «Беларусь» закрепился за Витебской, Могилевской, Минской, Гродненской, Виленской губерниями России, где большинство населения составляли белорусы. После того как термины «белорусы», «Беларусь» стали официальными, они прочно укоренились в сознании местного населения в качестве эндоэтнонимов.

В условиях Ливонской войны феодалы Великого княжества Литовского и Польши заключили Люблинскую унию (1569) об объединении стран в федеративное государство — Речь Посполитую с общим монархом и сеймом. В нем Великое княжество Литовское во многом занимало автономное положение (сохраняло свое правительство, финансы, армию, герб). В это время особенностью идеологических аспектов государ­ственности в литовских землях было сохранение в максимальной степени тех независимых атрибутов власти, которые были сформированы и развиты в этом государстве. Политическая и идеологическая значимость этих атрибутов независимости не менялась даже по мере ассимиляции поляками части белорусской шляхты и политики колонизации, которую проводили правящие круги Речи Посполитой в XVII—XVIII вв. После принятия белорусскими феодалами католичества этноконфессиональное и социально-политическое положение в Б. значительно усложнилось.

С этого времени сужается сфера употребления белорусского языка, а с 1696 официально запрещается его использование в государ­ственном делопроизводстве. С начала XVI в. Великое княжество Литовское вступило в полосу затяжных войн с Московским государ­ством, в результате чего хозяйство Б. приходило в упадок, разрушались города и села, уничтожались культурные ценности.

Особенно губительными были война России с Речью Посполитой 1654—1667, когда население Б. уменьшилось вдвое, и Северная война 1700—1721 , когда количество жителей Б. сократилось на треть. Основной отраслью экономики в Б. в XIII—XVIII вв. оставалось сельское хозяйство. На протяжении XV— XVI вв. шел процесс закрепощения крестьян, который окончательно лишил их прав на землю. Право собственности на землю юридически закреплялось за государством, шляхтой, духовенством. В конце XV — первой половине XVI в. в Западной Европе увеличился спрос на зерно, что стимулировало в Б. производство с.-х. продукции на продажу. Экономическими, ремесленными и торговыми центрами в XV—XVIII вв. были города и местечки.

Во второй половине XVI — первой половине XVII в. складывается цеховая организация ремесла. Увеличение ремесленного производства содействовало активизации торговли, вовлечению в нее мещан и крестьян. С XVIII в. некоторые магнаты в своих владениях стали основывать промышленные предприятия мануфактурного типа, что свидетельствовало о появлении капиталистических черт производства.

Во второй половине XVI — начале XVII в. произошли заметные сдвиги в развитии основных конфессиональных систем образования, становлении науки. Впервые начинают широко распространяться школы среднего уровня, активно используется европейский опыт. В 1579 был основан первый в Восточной Европе Виленский университет, большинство учащихся которого составляли выходцы из Б. Среди деятелей, внесших значительный вклад в развитие культуры белорусских земель того времени — М. Смотрицкий, Г. Конисский, К. Семенович, У. Радзивилл, М.-К. Огинский, Я. Голанд, М. Радзивилл и др.

Во второй половине XVIII в. Б. вступает в новый этап развития культуры, образования и науки, получивший название эпохи Просвещения . Этот период заметно выделяется динамикой, разнообразием культурных направлений и влияний, связями с польскими, литовскими, русскими, украинскими, французскими реформаторами и просветителями.

В результате трех разделов Польши (1772, 1793, 1795) Б. вошла в состав Российской империи. Здесь были созданы сначала две губернии — Полоцкая (в 1772—1776 Псковская) и Могилевская, которые в 1796 были объединены в Белорусскую губернию с центром в Витебске. С конца XVIII в. до 1880-х белорусскими назывались Витебская, Могилевская, Смоленская, иногда Минская губернии, а Гродненская и Виленская губернии назывались Литовскими.

Политико-административное деление на губернии и уезды не учитывало этнических и историко-культурных особенностей отдельных земель. Экономическое развитие Б., как и всей Европы, ощущало на себе влияние промышленного переворота. Его приметами стали возникновение фабрик и заводов, улучшение путей сообщения, урбанизация. Появлялись новые формы экономической деятельности: кредитно-финансовые учреждения, акционерные общества и торговые дома.

В XIХ в. царское правительство провело ряд важных для страны реформ, в результате которых белорусское общество постепенно избавлялось от традиционных аграрных черт и приобретало облик общества индустриального. Социальная модернизация на рубеже XIX—XX вв. привела к обострению политической борьбы, подъему общественного движения. Включение белорусских земель в состав Российской империи остановило полонизацию белорусов, благодаря чему получила значительное развитие система начального и среднего образования. Положительным фактором стал ярко выраженный рост среди работников народного образования числа лиц местного, белорусского происхождения.

Для Б. XIX — начала XX в. характерно развитие гуманитарных наук и точного знания, расширение научного мировоззрения, рост научных и технических достижений. Значение последних выходит далеко за узкопрофессиональные рамки. Картины родной истории, произведения словесности непосредственно входили во внутренний духовный мир личности, формировали фундамент и перспективы национального самосознания белорусов. С

амым большим достижением в сфере белорусской культуры ХIХ — начала ХХ в. является возрождение и дальнейшее развитие литературного процесса. На его мощной волне зародилось и пустило глубокие корни белорусское профессиональное театральное искусство. Большой вклад в развитие культуры, образования и науки на белорусских землях Российской империи внесли писатель Я. Борщевский, поэт и этнограф Я. Чечот, поэт и публицист А. Мицкевич, писатель и драматург В. И. Дунин-Марцинкевич, композитор С. Монюшко, поэты Ф. Богушевич, Я. Купала и Я. Колас, публицист и писатель М. А. Богданович, правовед и историк И. Н. Данилович, профессор, практик сельскохозяй­ственных наук И. А. Стебут, археолог и историк А. М. Сементовский, этнограф и фольклорист Е. Р. Романов, основоположник белорусской национальной историографии М. В. Довнар-Запольский, филолог Е. Ф. Карский, историки и этнографы братья К. П. Тышкевич и Е. П. Тышкевич, ученый-естествоиспытатель Я. О. Наркевич-Иодко и многие др.

Разделы Речи Посполитой, идеи Великой французской революции , события Отечественной войны 1812 оказали огромное влияние на развитие общественной жизни в Б. Значительная часть шляхты связывала свои надежды на улучшение экономического и социального положения с восстановлением Речи Посполитой в границах до 1772. Представители шляхты и католического духовен­ства активно участвовали в тайных общественно-политических организациях. После подавления Польских восстаний 1830—1831 и 1863—1864 царское правительство, убедившись в политической неблагонадежности местного дворянства, сделало ставку на полную унификацию западных губерний с Центральной Россией.

Белорусская нация начала складываться, хотя и замедленно, в XIX в. в условиях возникновения индустриального (буржуазного) общества. Одновременно с ее формированием шел процесс становления нового литературного белорусского языка. Его развитие опиралось исключительно на живой язык народа (минско-молодечненский диалект). При этом царское правительство рассматривало Б. как русскую провинцию, а белорусский язык как западнорусский диалект. Как важнейшее средство человеческих отношений белорусский язык участвовал в процессе образования на территории, где проживали белорусы, общности экономической жизни и психического склада людей, содействовал развитию всех сфер национальной культуры и формированию национального самосознания. Именно эту тенденцию и выразило белорусское национальное движение, конечной целью которого было создание национальной государ­ственности белорусов.

Объективные предпосылки для возникновения белорусской государ­ственности формировались на протяжении XIX — начала XX в. После отмены крепостного права в ходе становления капиталистических отношений, углубления специализации, ускоренного развития промышленности, сельского хозяйства и торговли укреплялись хозяйственные связи между разными частями края, складывался региональный рынок. Эти процессы способствовали укреплению экономической и культурной консолидации белорусского этноса. Начало новому этапу в развитии государствообразующих процессов положили изменения в общественно-политической жизни, связанные с освободительным движением, народничеством, генезисом политических партий. Идеи национального освобождения и провозглашения национальной государственности белорусского народа выдвигались белорусскими революционными демократами, в частности, народниками в 1880-е в журнале «Гоман». Сначала они выступали за создание славянской федерации, полагая, что Б. войдет в нее как самостоятельный субъект. Позднее в программных документах выдвинули требование предоставления национально-территориальной автономии Б. в составе будущего демократического федеративного Российского государства. Впоследствии эта идея была конкретизирована и получила воплощение в программных документах различных белорусских политических партий и организаций.

При отсутствии у белорусов своей государственности, самостоятельных форм политической и экономической жизни борьба демократической интеллигенции за национально-культурное возрождение являлась важнейшим объединительным фактором белорусского народа, вела к пробуждению политического самосознания. Именно это и обусловило появление первой национальной революционно-демократической партии – Белорусской социалистической громады (БСГ), организаторами и руководителями которой являлись И. Луцкевич, А. Луцкевич, А. Пашкевич и др. Громада заявила о необходимости установления в России федеративной демократической республики со свободным самоопределением в ней белорусского и других народов.

В начале XX в. наряду с БСГ начали зарождаться и белорусские либерально-демократические партии. Главной задачей всех партий на протяжении их существования оставалась борьба за белорусскую государственность. Однако в начале XX в. многие факторы усложняли оформление национальной идентичности белорусов, затрудняли осознание народом его политических интересов. Территория Б. была глубоко интегрирована в общий государственно-политический организм Российской империи, что сдерживало проявление белорусской самобытности и тормозило формирование национально ориентированной интеллектуальной и политической элиты (сказывался и социально-классовый состав белорусского этноса — более 90 % составляли крестьяне). Формирование влиятельной национальной торгово-промышленной буржуазии сдерживалось усилением позиций представителей польского и русского капитала, а также «черта еврейской оседлости». Становление белорусской национальной идентичности связано с газетой «Наша ніва». На ее страницах была четко сформулирована цель национального движения, очерчена историческая и духовная преемственность, предложена белорусская национальная концепция развития пяти губерний «северо-западного края» Российской империи. Первая мировая война изменила геостратегическую ситуацию в Центральной и Восточной Европе. К осени 1915 западная часть территории Б. была оккупирована германскими войсками. В этой ситуации стремление реализовать идею создания в той или иной форме национальной государственности консолидировало все течения белорусского общественного движения на единой политической платформе. Эту же идею разделяли и политические течения и на не оккупированной германскими войсками территории Б.

В 1916 в Петрограде возникла белорусская леворадикальная организация, сконцентрировавшая свою деятельность вокруг газеты «Дзянніца» (лидеры Д. Жилунович и А. Бурбис). Члены этой организации придерживались революционно-демократиче­ских взглядов, стояли на позициях поражения самодержавия в войне, в программных документах декларировали идею придания Б. «национально-территориальной автономии в составе Российской демократической республики». В этот же период в Минске была создана «Беларуская хатка», объединившая белорусскую демократически настроенную интеллигенцию: писателей, поэтов, художников, публицистов и т. д. Ее члены придерживались демократических взглядов, налаживали связи с распыленными по всей территории России белорусскими общественно-политическими и культурно-просветительскими организациями, выступали за предоставление Б. национально-территориальной автономии в составе Российской федеративной демократической республики.

Фактически еще накануне Февральской революции 1917 была сформулирована национально-государственная идея, которая получила отражение в программных документах всех политических партий белорусской национальной ориентации. Отдельные политические группировки, как свидетельствуют многие документы, пытались реализовать ее на практике. Но разновекторность, отсутствие координации среди других этнополитических движений края облегчили победу в Б. большевиков и учреждение ими новых форм жестко централизованной системы власти.

Советский период. С падением самодержавия в феврале 1917, а затем в период Октябрьской революции и Гражданской войны 1918—1922 на первое место в общественно-политической жизни Б. выдвинулось практическое создание белорусской национальной государственности. Вопрос стоял так: пойти по пути становления суверенного, независимого государства или по пути создания белорусского государства в составе федерации равноправных национальных республик. В условиях революции и гражданской войны были сделаны попытки реализовать оба варианта.

25 марта 1918 была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики, 1 января 1919 создана Советская Социалистическая Республика Беларусь (ССРБ), включившая Витебскую, Могилевскую, Минскую, Гродненскую и частично Смоленскую, Виленскую и Ковен­скую губернии. Первое ее правительство возглавил Д. Жилунович. Вскоре Смоленская, Могилевская и Витеб­ская губернии были присоединены к РСФСР, а в феврале 1919 остальная часть ССРБ была объединена с Литовской ССР в единую Литовско-Белорусскую Советскую Социалистическую Республику (ЛитБел).

Во время Советско-польской войны 31 июля 1920 состоялось второе провозглашение ССРБ. Ее Центральный исполнительный комитет (ЦИК) и Совет народных комиссаров возглавил А. Червяков. По Рижскому мирному договору 1921 западная часть Б. отошла к Польше, а в составе ССРБ осталось 6 уездов бывшей Минской губернии (Бобруйский, Борисов­ский, Игуменский (с 1923 г. Червен­ский), Мозырский, часть Минского и Слуцкого).

30 декабря 1922 был образован СССР, одной из основательниц которого стала ССРБ. Период существования белорусской государственности в составе СССР был важным этапом для дальнейшего ее успешного развития. В результате первого укрупнения Белорусской Советской Социалистической Республики (БССР) в 1924 ей были переданы 15 уездов Витебской, Смоленской и Гомельской губерний, а в результате второго укрупнения в 1926 — Речицкий и Гомельский уезды, населенные преимущественно белорусами.

С установлением советской власти начались радикальные изменения в экономической, социальной, общественно-политической, культурной жизни. Создание нового социалистического общества характеризовалось самоотверженным трудом народа, его решающим вкладом в восстановление и развитие промышленности, сельского хозяйства, культуры. В результате индустриализации страны, коллективизации сельского хозяйства, интенсивного проведения культурного строительства, в котором были достигнуты значительные успехи, облик БССР, как и СССР в целом, во многом изменился. Появились новые отрасли промышленности, в том числе оборонная, значительно вырос удельный вес городского населения, была сформирована новая, советская интеллигенция. Все это позволило укрепить советскую власть, что имело важное значение в условиях обострения международной обстановки и начала Второй мировой войны. Вместе с тем, экономика Западной Б., которая находилась в составе Польши, имела черты, характерные для отсталых, зависимых, полуколониальных стран, что вело к обострению социальных противоречий. С первых лет существования БССР ее государственные и партийные органы проводили взвешенную языковую политику, что положительно влияло на развитие культуры в целом.

Национальный фактор стал определяющим в развитии культуры в годы политики белорусизации. После установления советской власти в Б. начала планомерно создаваться широкая сеть высших и средних специальных учебных заведений. Существенные успехи были достигнуты в развитии высшей и средней специальной школы, литературы, театрального искусства архитектуры, скульптуры и живописи. Большим событием стало открытие в 1921 Белорусского государственного университета, сыгравшего видную роль в подготовке национальных кадров учителей, врачей, юристов, экономистов и других специалистов для различных областей народного хозяйства и культуры, ставшего колыбелью многих вузов страны. Вопросы создания советской системы народного образования с учетом национального состава населения БССР постоянно находились в центре внимания государственно-партийного руководства. Особенную актуальность они приобрели с переходом в июле 1924 к политике белорусизации. Народное образование заняло в ней центральное место. В течение 6 лет удалось в основном решить проблему обучения детей школьного возраста на родном языке.

30 января 1922 был создан Институт белорусской культуры — высшее научно-исследовательское учреждение страны. Его быстрое развитие и высокие научные достижения дали основание ЦИК и СНК БССР принять 13 октября 1928 постановление «О реорганизации Института белорусской культуры в Белорусскую академию наук». Ее торжественное открытие состоялось 1 января 1929. Первоочередное внимание государ­ственных органов и общества к развитию профессиональной культуры не ослабило их заботу о народном творчестве. Белорусы продолжали бережно хранить и обогащать все виды самодеятельного творчества, которое питало живительными соками элитарные пласты культуры. В Западной Б., которая находилась в составе Польши, отсутствовал благоприятный климат для развития белорусской национальной культуры и системы народного образования. Польские власти проводили политику полонизации края и стремились лишить его население возможности развиваться в соответствии с национально-культурными традициями. Но и в этих экстремальных условиях белорусские деятели культуры, образования и науки нашли в себе силы противостоять полонизации и вести целенаправленную работу по формированию национального самосознания белорусов.

17 сентября 1939, когда Польша была оккупирована войсками нацистской Германии, начался освободительный поход Красной армии, в результате которого Западная Б. воссоединилась с БССР. В октябре 1939 по договору между СССР и Литовской республикой г. Вильно и Виленский край были переданы Литве.

Тяжелейшим испытанием для Б. стала Великая Отечественная война 1941—1945 . В 1941—1944 территория Б. была оккупирована. Неоценимый вклад внес в Великую Победу героический белорусский народ. 1,3 млн уроженцев Б. воевали в составе Красной армии. 446 белорусам было присвоено звание Героя Советского Союза. Свыше 1,5 млн жителей Б., эвакуированных в восточные районы СССР, участвовали в трудовом подвиге совет­ского тыла. Всенародное движение сопротивления, развернувшееся в Б., не имеет аналогов в мировой истории: 370 тыс. партизан и 70 тыс. подпольщиков вели непримиримую борьбу с оккупантами.

В ходе войны погибло 1,547 млн гражданского населения Б. За годы оккупации Б. нацисты полностью или частично разрушили 209 городов и более 9 тыс. деревень. Б. потеряла более половины национального богатства. В ходе операции «Багратион» в 1944 нацистам в Б. было нанесено решительное поражение.

Навечно вписаны в историю связанные с белорусской землей имена героев Великой Отечественной войны А. С. Азончика, Т. П. Бумажкова, П. Я. Головачева, И. И. Гусаков­ского, К. С. Заслонова, И. К. Кабушкина, В. З. Коржа, П. М. Машерова, К. П. Орловского, Ф. И. Павлов­ского, З. М. Тусналобовой-Марченко, В. З. Хоружей, М. Ф. Шмырева, С. Ф. Шутова, И. И. Якубовского и др. Героическая борьба белорусского народа против германских оккупантов в годы войны явилась для международного сообщества основанием, чтобы предоставить Б. право стать членом-основателем ООН . В августе 1945 по советско-польскому договору о государственной границе 17 районов Белостокской области вместе с г. Белостоком и тремя района Брестской области были переданы Польше.

В послевоенный период быстрый подъем тяжелой промышленности содействовал восстановлению народного хозяйства БССР, наращиванию его экономического потенциала. Машиностроение и металлообработка стали ведущими отраслями белорусской экономики. 1950-е — «золотой век» советской системы хозяй­ствования, достигшего в это время максимальной эффективности. Достигалось это в основном за счет экстенсивного развития.

В 1971—1985 в БССР были созданы химическая и нефтехимическая промышленность. Индустриальный облик Б. стали определять энергетика, машино-, станко- и приборостроение, электроника и радиоэлектроника, производство минеральных удобрений, синтетических волокон. 26 апреля 1986 в результате Чернобыльской катастрофы на АЭС многие районы Гомельской, Могилевской, частично Брестской и Минской областей оказались загрязненными радионуклидами. Понеся огромные потери в рядах творческой интеллигенции в годы Великой Отечественной войны, БССР столкнулась с большими трудностями в восстановлении материального и людского потенциала в сфере культуры, науки и образования. В его возрождении неоценимую помощь финансами и кадрами оказали Б. общесоюзные органы СССР.

В 50—80-е ХХ в. в БССР была создана широкая сеть культурно-просветительских учреждений, успешно развивались различные формы народного творчества, литература, искусство. В системе народного образования Б. были достигнуты немалые успехи. Увеличивали свои контингенты, расширяли профиль подготавливаемых специалистов вузы и средние специальные учебные заведения. Во всех типах учебных заведений улучшились условия для воспитания и обучения. Повысился теоретический и профессионально-квалификационный уровень педагогических кадров. В учебный процесс был введен целый ряд новых дисциплин и специальностей, отражающих состояние и перспективы развития культуры, науки и производства.

В конце 1980-х. высшие и средние специальные учебные заведения располагали современной материально-технической базой. Ежегодно вводились в строй новые учебные и лабораторные корпуса, благоустроенные общежития. Лаборатории и кабинеты пополнялись учебным и научным оборудованием, новейшими приборами, механизмами, техническими средствами обучения. Успешно внедрялись активные методы преподавания. Наметились положительные перемены с использованием белорусского языка в учебно-воспитательном процессе системы образования. Важную роль в подъеме производительных сил общества играла наука. Успешное восстановление разрушенного войной народнохозяй­ственного комплекса к началу 1950-х явилось основой для дальнейшего наращивания научного потенциала БССР в условиях начавшейся научно-технической революции. Научный комплекс республики развивался в этот период под воздействием факторов социально-экономического и научно-технического характера. Под их влиянием складывалась его организационная структура, которая проявлялась в концентрации ресурсов науки на определенных отраслях знаний и на создании новой техники.

В целом исторически сложившаяся в 50—80-е ХХ в. в БССР наука характеризовалась относительно высокими количественными и качественными показателями, обладала достаточно развитой инфраструктурой, в которой были представлены все три основные вида научно-технической деятельности: собственно научная, прикладная и инновационная. Большой вклад в развитие культурной сферы Б. советского периода внесли К. Крапива, М. Танк, И. Мележ, И. Шамякин, В. Короткевич, В. Быков, А. Макаенак, В. Голубок, Е. Мирович, Г. Глебов, С. Станюта, Н. Еременко, В. Белыницкий-Бируля, Я. Дроздович, М. Савицкий, Н. Чуркин, Е. Тикоцкий, Н. Аладов, Г. Ширма, Г. Цитович и др.; научной сферы — В. Игнатовский, С. Некрашевич, Б. Тарашкевич, В. Пичета, А. Смолич, Б. Степанов, А. Севченко, М. Ельяшевич, А. Лыков, В. Купревич, Н. Борисевич и др.

В середине 1980-х СССР взял курс на ускорение социально-экономического развития. Однако экономические преобразования проходили медленно. Законы и правительственные постановления, регламентировавшие практическую реализацию экономической реформы, фактически не действовали. Создать на их основе новый экономический механизм не удалось. В итоге вместо ускорения социально-экономического развития страна вступила в полосу системного кризиса, который продолжался и в первые годы независимого развития Республики Б. Социально-экономический кризис второй половины 1980 — начала 1990-х способствовал нарастанию дезинтеграционных процессов в СССР.

27 июля 1990 сессия Верховного Совета БССР приняла «Декларацию о государственном суверенитете БССР», которой 25 августа 1991 был присвоен статус конституционного закона. На сессии Верховного Совета 19 сентября 1991 утверждено новое название страны «Республика Беларусь», а в сокращенных и составных названиях — «Беларусь», а также новая государственная символика. В декабре 1991 в результате денонсации договора 1922 СССР прекратил существование. Независимая Беларусь С обретением независимости возникла необходимость в коренной перестройке политической системы в Б., формировании органов управления, организации собственных вооруженных сил, других силовых структур (смотрите Распад СССР ).

Важным проявлением суверенитета стало формирование в Б. собственной денежной системы. С 1994 белорусский рубль стал единственным платежным средством на территории страны. 1992—1994 ознаменовались жесткой борьбой за власть. Поскольку в стране в то время существовала парламентская форма правления, главные политические баталии развернулись в стенах белорусского парламента — Верховного Совета. Различные политические силы расходились во взглядах на способы разрешения экономических проблем, в выборе путей государственного строительства, в формулировании внешнеполитических приоритетов новообразованного белорусского государства. Одним из проявлений политизации белорусского общества стало возникновение большого числа политических партий.

Глубокий и продолжавший углубляться в 1991—1994 кризис производства и социальной сферы свидетельствовал о том, что предпринятые шаги по кардинальному реформированию экономики имели во многом отрицательные последствия. Кризис охватил промышленное и с.-х. производство, финансы, социальную сферу. Дестабилизация экономики и дезорганизация общества вызвали у населения чувство неопределенности, неуверенности в завтрашнем дне и вместе с тем существенно повысили его политическую активность.

15 марта 1994 Верховный Совет принял Конституцию, которая провозгласила Б. унитарным социальным правовым государством и ввела пост президента.

10 июля 1994 первым президентом Республики Б. был избран А. Лукашенко . Приход во власть политика новой формации привел к существенному обновлению белорусской политической элиты. С этого момента в новейшей истории Б. начался новый этап — этап президентского руководства. По инициативе президента 14 мая 1995 состоялся референдум, на котором была принята новая государ­ственная символика, русский язык получил равный статус с белорусским языком, был поддержан курс А. Лукашенко на экономическую интеграцию с Российской Федерацией.

24 ноября 1996 на референдуме были приняты внесенные президентом изменения и дополнения в Конституцию страны. Президентский вариант Конституции создал новую модель государственного устройства Б. В нем была закреплен принцип разделения властей, повышен статус исполнительной власти в системе государ­ственных органов и ее роль в управлении государством и обществом. Парламент Республики Б. был переименован в Национальное Собрание и стал двухпалатным. Он состоит из палаты представителей (нижняя) и совета республики (верхняя). Президент занял особое место в государственном механизме Б. и в системе разделения властей: в организационном отношении он самостоятелен, не включен ни в одну из ветвей власти и не несет перед ними политической ответственности. Президент является беспартийным и выступает арбитром между различными политическими силами, что способствует разрешению споров между ними. Вместе с тем руководитель страны обладает широким кругом прерогатив высшей исполнительной власти, в первую очередь, определяет основные направления внутренней и внешней политики государства. Однако его деятельность не бесконтрольна. Согласно Конституции, назначения на ключевые государственные посты производятся с согласия парламента, а нормотворческая деятельность главы государства может быть проверена на соответствие Конституции. Парламент обладает правом преодоления вето президента, ратификации подписанных им международных договоров. В случае совершения государственной измены или иного тяжкого преступления президент может быть смещен с должности в порядке импичмента.

17 октября 2004 состоялся очередной инициированный президентом Республики Б. референдум, на котором большинство граждан проголосовало за исключение из Конституции положения о том, что один и тот же человек не может занимать должность президента Республики Б. более двух сроков. Таким образом, подавляющее большинство белорусского народа согласилось с тем, чтобы А. В. Лукашенко наравне с другими кандидатами участвовал в очередных президентских выборах.

А. В. Лукашенко трижды переизбирался на должность Президента Республики Б.: в 2001, 2006, 2010.

Важную роль в разработке внутренней и внешней политики Республики Б. играет такая форма демократии, как Всебелорусские народные собрания, которые проводились в 1996, 2001, 2006, 2010. В середине 1990-х Республика Б. избрала исторически перспективную модель социально ориентированной инновационной рыночной экономики. Белорусская модель включает в себя как традиционные, так и национальные принципы функционирования рыночной экономики, которые отражают историю страны, традиции народа, его менталитет. Такой подход позволил преодолеть глубокий спад производства, развернуть институциональные рыночные реформы, избежать социальных потрясений, укрепить государственность и реальный суверенитет страны.

В связи со становлением независимого белорусского государства начался новый этап в развитии белорусской культуры, образования и науки. Сохранен и успешно совершенствуется интеллектуальный потенциал белорусской науки и образования. Выполняются государственные научные и научно-технические программы, которые консолидируют все интеллектуальные силы страны. Национальная академия наук организует, проводит и координирует фундаментальные и прикладные научные исследования и разработки по важнейшим направлениям естественных, технических, гуманитарных, социальных наук и искусств. Развитию системы образования способствует целенаправленная государственная социальная политика, основывающаяся на прин­ципах приоритетности образования, преемственности и непрерывности его уровней и ступеней.

В современной Б. развиты машиностроение и металлообработка (21,5 % выпускаемой промышленной продукции), топливная (19,4 %), пищевая (17,9 %), химическая и нефтехимическая (12,1 %), лесная, целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая (4,1 %) промышленность, электроэнергетика (6,8 %), производство строительных материалов (5,5 %). Действует более 12,6 тыс. предприятий (на 1 января 2009), в том числе около 100 крупных, среди них ПО «Минский тракторный завод», ОАО «Минский автомобильный завод», «Белорусский автомобильный завод», ЗАО «Атлант», холдинг «Горизонт», ОАО «Нафтан», «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», «Беларуськалий» (крупнейший в мире производитель калийных удобрений) и др. Работают Лукомская и Березовская ГРЭС. В каждой области Б. создана свободная экономическая зона. Площадь с.-х. земель составляет 8745,2 тыс. га (2009), из них пашен 5471,5 тыс. га. С. х. Б. специализируется на выращивании традиционных для умеренных широт культур. В растениеводстве (55 % с.-х. продукции) преобладают зерновые (ячмень, рожь, пшеница) и кормовые культуры, картофель, расширяются объемы возделывания зернобобовых и масличных культур. В животноводстве (45 % с.-х. продукции) в основном превалирует крупный рогатый скот для производства молока и мяса, а также свиньи и птица. В 2009 в с.-х. организациях производилось 93,4 % зерновых и зернобобовых культур, 99,4 % льноволокна, 98,8 % сахарной свеклы, 85,2 % скота и птицы, 84,6 % молока, 66,8 % яиц. Фермерские и крестьянские хозяйства производили 89,8 % картофеля, 85,6 % овощей. Главные виды транспорта — ж.-д. (длина железных дорог составляет 5511 км, в том числе электрифицированных 898 км) и автомобильный (длина автодорог составляет 86,3 тыс. км, в том числе с твердым покрытием 74,5 тыс. км). Трубопроводный транспорт представлен нефтепроводом «Дружба», газопроводами Торжок—Минск—Ивацевичи, Ивацевичи—Слоним—Гродно, Ямал—Зап. Европа, Дашава—Минск и др. Национальный аэропорт — Минск. Объем внешней торговли товарами Б. в 2009 составил 49 873 млн долл. США, в том числе экспорт 21 304, импорт 28 569 млн долл. Крупнейшие торговые партнеры: Россия (47,3 %), Нидерланды (8 %), Украина (6,8 %), Германия (5 %), Польша (4,1 %), Латвия (3,2 %). Б. экспортирует калийные удобрения, нефтепродукты, шины, химические волокна и нити, машины и механизмы для уборки и обмолота с.-х. культур, тракторы и седельные тягачи, грузовые автомобили, прицепы и полуприцепы, холодильники и др. Импортирует нефтепродукты, природный газ, черные металлы, трубы стальные, легковые и грузовые автомобили, лекарственные средства и др.

Республика Б. владеет значительным историко-культурным потенциалом, который представлен объектами архитектуры, градостроительства, археологии, искусства, парковыми комплексами, музейными коллекциями и книжными собраниями. В стране насчитывается свыше 15 тыс. памятников прошлого. Государство уделяет много внимания сохранению уникального историко-культурного наследия белорусского народа. Решением ЮНЕСКО в список памятников Всемирного природного и культурного наследия включены Национальный парк «Беловежская пуща», замковый комплекс в городском поселке Мир, дворцово-парковый ансамбль в г. Несвиже и Геодезическая дуга Струве. Большой вклад в культуру независимой Б. внесли А. Адамович, С. Алексиевич, Р. Бородулин, А. Дударев, Н. Чергинец, А. Мдивани, В. Мулявин, Л. Щемелев, Г. Ващенко, Н. Селящук, М. Пташук и многие др.

Развитие культуры Б. направлено на сохранение и качественное наращивание сети ее учреждений, укрепление и обновление материально-технической базы, обеспечение доступности культурных ценностей и услуг для всего населения.

Сегодня Республика Б. — независимое суверенное демократическое правовое социальное государство, историческая и правовая преемница Советской Б.

Площадь 207,6 тыс. кв. км. Население 9,5 млн чел. (2010), в том числе городского 74 %. Столица — г. Минск. В Б. 6 областей, 118 районов, 112 городов, 94 поселка городского типа, 23 501 сельский населенный пункт. Крупные города (на 1 января 2010, тыс. чел.): Минск — 1834, Гомель — 494, Витебск — 356, Могилев — 354, Гродно — 323, Брест — 311, Бобруйск — 215, Барановичи — 168, Борисов — 147, Орша — 133, Пинск — 131, Мозырь — 109, Новополоцк — 104 и Солигорск — 102. Поверхность равнинная. Залежи калийных и каменных солей, нефти, торфа и др. Леса занимают 38 % территории, болота — 8,2 %. Национальные парки: Беловежская пуща, Браславские озера, Нарочанский, Припятский; Березинский биосферный заповедник. Основа производственного потенциала — промышленность.

Автор статьи: В. В. Данилович.

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