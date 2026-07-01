БЕКТАШИ (Бекташийя)

Суфийское «братство» (тарикат), сложившееся в Малой Азии в конце XIII — начале XIV века первоначально среди местного тюркского кочевого и оседлого населения.

Название братства возводят к Хаджи Бекташу Руми, но реальным основателем тариката стал бродячий проповедник Хаджи Бекташ Вели Нишапури Хорасани (1208—1270). В период своего становления Б. прочно связало себя с движением гази («борцов за веру»), которое способствовало возвышению османов в XIII—XV вв.

Доктрина и обряды Б. являются смесью разнородных элементов, воспринятых из ислама , христианства , а также язычества. Среди них распространен культ Али, почитание 12 шиитских имамов. Система взглядов Б. включает также веру в «троицу», состоящую из Аллаха, Мухаммада и Али .

Культовые обряды Б. — причащение вином, хлебом и сыром, исповедь наставнику, обет безбрачия и др. Обычная одежда рядовых членов братства состоит из белого плаща и высокого белого колпака.

Б. было тесно связано с янычарским корпусом (все янычары были членами тариката, а его шейх служил почетным командиром). Шейхи Б. имели большое влияние на ход государственных дел в Османской империи , особенно в XV—XVI вв. Тарикат Б. был ликвидирован султаном Махмудом II вместе с янычарским корпусом в 1826, но вновь возобновил деятельность во второй половине XIX в.

В 1925, когда в Турции были ликвидированы все тарикаты, центр Б. переместился в Албанию.

Автор статьи: П. В. Шлыков.

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