БЭКОН ФРЭНСИС
Художник-фигуративист, один из ярчайших представителей британской живописи XX в.
Ранние годы
Будущий художник родился в семье капитана Мортимера Бэкона и Кристины Винифред Локсли Ферт из династии шеффилдских стальных магнатов. Его отец, некогда участник Второй англо-бурской войны, на момент рождения Фрэнсиса находился в отставке и занимался разведением лошадей. Прямой потомок сэра Николаса Бэкона, сводного брата философа Фрэнсиса Бэкона, Мортимер был человеком, чей характер сформировался под влиянием военной дисциплины и консервативного католицизма. Он нетерпимо относился к любым проявлениям свободолюбия, был человеком упрямым и жестким. Воспитанием детей пары (всего их было пятеро) занималась няня Джесси Лайтфут, отношения с которой Фрэнсис поддерживал вплоть до ее смерти в 1951 г.
С началом Первой мировой войны Бэконы переехали из Дублина в Лондон, где Мортимер поступил на службу в военное министерство. В 1918 г. семья вернулась в Ирландию. Некоторое время будущий художник проживал у бабушки по материнской линии в Страффане, графство Килдэр. В детстве Фрэнсис часто болел, страдал от астмы. Обострение этой болезни, по воспоминаниям художника, как правило, случалось, когда отец заставлял его кататься верхом и взаимодействовать с различными животными. По мере взросления отдушиной Фрэнсиса стало рисование. Также его привлекало все, что связано с созданием другой, выдуманной реальности. В 1926 г. будущий художник был изгнан из дома в Страффане после ссоры с отцом.
Становление
Переехав в 1926 г. в Лондон, Бэкон оказался в тяжелом финансовом положении. Мать стала еженедельно отправлять ему три фунта, однако этих средств едва хватало на самое необходимое. Фрэнсис устраивался на разнообразные подработки, например, в магазин женской одежды в Сохо, но в силу различных обстоятельств все они носили краткосрочный характер. Оказавшись вдалеке от родительского контроля и погрузившись в мир лондонской богемы, Бэкон начал активно исследовать разные грани своей личности. Благодаря связям с преуспевающими бизнесменами и представителями светского общества Фрэнсис выработал вкус к хорошему вину и изысканному застолью.
В 1927 г. Фрэнсис провел два месяца в Берлине в компании заводчика лошадей Харкота-Смита, к которому ранее обратился Мортимер Бэкон с просьбой посодействовать развитию мужских качеств в характере сына. Важным событием, произошедшим в этой поездке, стало знакомство Фрэнсиса с творчеством С. Эйзенштейна и Ф. Ланга. Впоследствии он отмечал, что увиденные фильмы режиссеров сильно впечатлили его. Так, сцена с кричащей женщиной в треснутых очках в «Броненосце Потемкине» неоднократно воспроизводилась художником в различных формах.
После Берлина Бэкон отправился в Париж, где задержался на полтора года. Он изучал французский, посещал различные музеи. Заметное влияние на него оказало творчество Н. Пуссена. В целом, именно в эту поездку сформировалось его желание заниматься живописью. Зимой 1928-1929 гг. Бэкон вернулся в Лондон, где арендовал студию и стал заниматься дизайном интерьеров и мебели. В начале 1930-х он создал первые живописные работы.
Первой работой, представленной публике, стало «Распятие» (1933). Это произведение, вдохновленное «Тремя танцовщицами» (1925) П. Пикассо, было прохладно принято ценителями искусства. Разочарованный критикой, Бэкон уничтожил ранее созданные работы. Сам художник впоследствии вспоминал, что вторая половина 1930-х стала периодом поиска в его творчестве. Бэкон искал объект изображения, который вызовет у него достаточный для его исследования интерес. В 1937 г. принял участие в групповой выставке «Молодые британские художники» в Лондоне с работами «Фигуры в саду» (1936), «Абстракция» и «Абстракция человеческой формы».
В 1940 г. скончался отец художника. Во время Второй мировой войны Бэкон был волонтером гражданской обороны и работал в АРП, занимающейся защитой гражданского населения. После очередной бомбежки Лондона, в следствие обострения астмы здоровье Фрэнсиса значительно ухудшилось, и Бэкон был вынужден оставить службу.
«Три этюда к фигурам у основания распятия» (1944)
Признание к Бэкону-художнику пришло в 1945 г. после выставки в Галерее Лефевр в Лондоне. «Три этюда к фигурам…» произвели сильнейшее впечатление на публику. В 1971 г. критик Д. Рассел отметил, что «живопись Англии разделилась на до и после «Трех этюдов». В триптихе, ставшем поворотной вехой в истории изобразительного искусства Великобритании, Бэкон символически изобразил антигуманизм своего времени. Гротескные существа с антропоморфными чертами, изображенные на абстрактном красном фоне, извиваясь, то ли кричат, то ли шипят, выражая всем своим естеством ужас и глубинный нутряной страх. Аллегорическое изображение иррациональной человеческой жесткости стало символом ужасов, пережитых человечеством во время двух мировых войн. Художник выбирает классическую форму и библейский сюжет, однако он отказывается от религиозной риторики. Как отмечает Д. Булатов, «Бэкон буквально следует за призывом Фридриха Ницше разбить молотом идолов, то есть отказаться….от иллюзорных идеалов. В этой системе координат, заданной констатацией смерти Бога, распятие перестает быть носителем какого-либо смысла кроме самого буквального – это жестокое убийство».
Позднейшее творчество
В 1946 г. Бэкон представил «Картину» на международной выставке современного искусства в Париже. Работа также имела успех у публики и сразу же была приобретена частной галереей. Общественное признание позволило Бэкону обрести прочное финансовое положение. Он поселился в Монте-Карло, лишь изредка возвращаясь в Лондон.
В конце 1940-х Бэкон выставлялся в Гановер-Галлери с серией «Головы», наиболее известной из которой стала «Голова VI», являющаяся отсылкой к «Портрету Папы Иннокентия X» Д. Веласкеса. В этот период на творческий процесс Бэкона оказывали значительное влияние развившаяся в Монте-Карло игромания и алкоголизм.
В 1950-е Бэкон продолжал работать сериями, выбирая один объект для исследования. Его излюбленным форматом были диптихи и триптихи. Источником вдохновения в этот период стало творчество Ф. Гойи, фотографии Крюгеровского Национального парка, впечатления от поездки в Египет. В 1958 г. художник заключил контракт с галерей изобразительного искусства Мальборо, для которой создавал произведения вплоть до 1992 г. Для позднего этапа его творчества характерно постоянное обращение к образу распятия, глубинного крика, а также отражение нутра надломленной психики и, в целом, человеческого естества. Сам художник так формулировал свой художественный принцип: «Я хотел бы, чтобы мои картины выглядели так, будто между ними прошел человек, подобно улитке, оставляя след человеческого присутствия и след памяти о событиях прошлого, как улитка оставляет за собой слизь».
В 1960-е Бэкон все больше обращался к портретированию друзей и знакомых. Важную роль в его жизни в этот период играл Д. Дайер, с которым его связывали близкие отношения. В 1971 г. в Париже состоялась ретроспективная выставка работ Бэкона. Когда художник отправился на очередную встречу с организаторами экспозиции, Дайер совершил самоубийство. Это событие оказало сильнейшее влияние на психику Фрэнсиса. Последовавший нервный срыв и глубокие переживания художник отразил в «Черном триптихе» (1972-1974).
Фрэнсис Бэкон скончался в 1992 г. от сердечного приступа в одной из частных клиник Мадрида, где он находился в связи с обострением хронической астмы.